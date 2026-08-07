Itt az embereknek készült japán hűtőszekrény – már most óriási harc folyik érte

Japánban egy speciális egyszemélyes hűtőkabint fejlesztettek ki, amely néhány perc alatt segíthet lehűteni a testet.

A Do Hiemon Box elsősorban a hőség okozta rosszullétek megelőzését szolgálja munkahelyi környezetben.

A különleges eszköz jelenleg főként cégek számára érhető el, de a jövőben magánszemélyek is használhatják.

A tartós kánikula nemcsak a komfortérzetet, a koncentrációt és a reakcióidőt rontja, hanem az egészségre is komoly veszélyt jelenthet, ezért világszerte egyre több különleges találmánnyal és módszerrel próbálkoznak tudósok a hőség elleni védekezés céljából. Japánban, ahol a nyarak rendkívül forrók és párásak, most egy rendkívül speciális hűtőkabin segítségével próbálják percek alatt lehűteni az embereket. Az egész olyan, mint egy jó kis krioterápia, mégis nagyban eltér a működési elve. Most a saját szemeddel láthatod, mire képes!

A japán speciális hűtőkabin majdnem olyan hideget áraszt, mint egy iglu.

Fotó: Smit / Shutterstock

Búcsú a hőgutától – ez a speciális hűtőkabin percek alatt lehűt

Magyarországon épp dübörög hőség: naponta dőlnek meg a melegrekordok – Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, Újpesten pedig 41,1-et. Japán nyarai még hazánkénál is megterhelőbbek: a magas hőmérséklet és a párás levegő miatt gyakori a hőguta, a napszúrás és az ájulás. Tokióban például egyetlen nap alatt 48 embert kellett kórházba szállítani a kánikula okozta rosszullétek miatt. Az SDRS hűtéstechnikai vállalat ekkor határozta el, hogy megoldást talál a gyors lehűlés érdekében.

Megalkotta a Do Hiemon Box nevű egyszemélyes hűtőkabint, amelyet egyszerűen csak emberi hűtőszekrényként emlegetnek.

A közösségi médiában is rengeteg rajongója lett, de óriási az érdeklődés a kipróbálására is.

Így működik a csodahűtő

A Do Hiemon Box személyes hűtőkabin, amely a italautomaták hűtési technológiáját használva állandó 15 °C-os belső hőmérsékletet tart. Amikor valaki beül, a fülke célzottan 5 °C-os hideg levegőt fúj a fejre, a nyakra és a hátra, hogy gyorsan csökkentse a testhőmérsékletet. A túlhűtés elkerülése érdekében egy beépített rendszer 20 perc után leállítja a gépet.

Normál elektromos aljzatról (konnektorból) működtethető, és jóval kevesebb áramot fogyaszt, mint egy hagyományos hordozható klíma

Szuperjó, de megkérik az árát

A Do Hiemon Boxot már piacra dobták: megvásárolható ipari hűtéstechnikai forgalmazóknál. Az ára 1,5 millió japán jen, vagyis nagyjából 3 millió forintért vacoghatunk. Egyelőre elsősorban vállalatok és állami szervezetek számára érhető el a csodahűtő, hogy költséghatékony módon biztosíthassák dolgozóik lehűlését a forró napokon.

A nem is olyan távoli jövőben magánszemélyek is használhatják. A Sora News beszámolója szerint az egyszemélyes csodahűtőszekrények áldásos hatását nemsokára magánemberek is élvezhetik.

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