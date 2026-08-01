A leggyakoribb strandbetegség, amiről senki sem beszél: így előzd meg az úszófület

- Az úszófül a külső hallójárat gyulladása, amely leggyakrabban a hallójárat felázása után alakul ki, leginkább úszást, strandolást követően.
- A fültisztító pálcikák rendszeres használata növelheti a betegség kialakulásának esélyét.
- Megfelelő kezeléssel jól gyógyítható, a megelőzésben pedig a fül természetes védelmének megőrzése a legfontosabb.
A köznyelvben úszófülként ismert problémát az orvostudomány külsőfül-gyulladásként, vagyis otitis externaként ismeri. Ez a strandbetegség, amely otthoni fürdőzésnél is kialakulhat, bakteriális eredetű gyulladás, és leggyakrabban akkor alakul ki, amikor a hallójárat bőre felázik, elveszíti a természetes védelmét, és a kórokozók elszaporodnak benne.
Fájdalommal járó, gyakori strandbetegség
A panaszok nyáron, hosszas fürdőzés vagy úszás után jelentkeznek, de az év más időszakaiban is kialakulhat úszófül. A kiváltó alaptényező általában a hallójárat bőrének felázása, de szintén problémát jelenthet a túl sok, besűrűsödött fülzsír, valamint a hallójárat bőrének olyan mikrosérülései, amelyeket okozhat gyakori fülvakarás, fülpiszkáló-használat vagy krónikus bőrbetegségek. Az úszófül fájdalmas, és a legtöbb esetben fül-orr-gégészeti vizsgálatot, valamint célzott kezelést igényel. A megfelelő terápia mellett jól gyógyul, ugyanakkor a panaszok teljes megszűnése hosszabb ideig is eltarthat. Minél hamarabb kezdjük meg a kezelést, annál hamarabb várható a felépülés.
Tudtad?
A hallószervünket három fő terület alkotja: a külső fül, amelyhez a fülkagyló és a hallójárat tartozik, a középfül, ahol a dobhártya, a dobüreg, a hallócsontok és a fülkürt található, valamint a belső fül, amely a hallásért és az egyensúlyérzékelésért felelős „szerkezeteket” tartalmazza. Ezek bármelyikében kialakulhat gyulladás, de a nyári hónapok egyik legjellemzőbb problémája a külső hallójárat gyulladása.
Baktériumok és gombák a hallójáratban − még csak szennyezett víz sem szükséges hozzá
Ha a hallójárat védtelen bőrfelülete felázik, a természetesen jelen lévő baktériumok és gombák könnyebben elszaporodhatnak. Ezek a kórokozók a bőr mélyebb rétegeibe is bekerülhetnek, ahol duzzanatot, gyulladást és jelentős fájdalmat válthatnak ki.
Ehhez nem szükséges szennyezett vagy klóros vízben fürdenünk: a hallójáratban és a bőrünkön normál körülmények között is jelen vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek gyulladást okozhatnak.
Kik vannak a leginkább kitéve a fülgyulladásnak?
Az úszófül bármely életkorban előfordulhat, de különösen gyakori gyerekeknél és fiatal felnőtteknél. A gyerekek gyakrabban tartózkodnak vízben, kevésbé ügyelnek arra, hogy ne kerüljön víz a fülükbe, nem viselnek speciális füldugót, ráadásul a kisebb átmérőjű hallójáratuk miatt a nedvesség is lassabban távozik onnan.
Hogyan segíthet a fül-orr-gégész?
A fül-orr-gégész először megvizsgálja a hallójárat állapotát, és felméri a gyulladás mértékét. A kezelés alapja általában a hallójárat óvatos megtisztítása, amely segíti, hogy a gyógyszeres készítmények megfelelően elérjék az érintett területet. Ezt követően a szakorvos helyileg alkalmazható, gyulladáscsökkentő és antibiotikumot tartalmazó fülcseppet javasolhat.
Erősebb gyulladás, jelentős duzzanat vagy elzáródott hallójárat esetén további kezelésre is szükség lehet, például speciális gézcsík vagy gyógyszeres csík behelyezésére, amely nyitva tartja a járatot, és segíti a hatóanyagok bejutását.
A gyógyulás ideje alatt fontos kerülni, hogy víz kerüljön a fülbe, valamint tartózkodni kell a hallójárat otthoni tisztogatásától is, mert az lassíthatja a regenerálódást.
A megelőzésben fontos szerepet játszik a hallójárat természetes védelmének megőrzése. Érdemes kerülni a fültisztító pálcikák használatát, mivel azok eltávolítják a védelmet biztosító fülzsírt, illetve apró sérüléseket okozhatnak a bőr felszínén.
Mit mond a szakorvos? Még több részletet megtudhatsz az úszófül nevű strandbetegségről a következő videóban:
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