A leggyakoribb strandbetegség, amiről senki sem beszél: így előzd meg az úszófület

Az úszófül a külső hallójárat gyulladása, amely leggyakrabban a hallójárat felázása után alakul ki, leginkább úszást, strandolást követően.

A fültisztító pálcikák rendszeres használata növelheti a betegség kialakulásának esélyét.

Megfelelő kezeléssel jól gyógyítható, a megelőzésben pedig a fül természetes védelmének megőrzése a legfontosabb.

A köznyelvben úszófülként ismert problémát az orvostudomány külsőfül-gyulladásként, vagyis otitis externaként ismeri. Ez a strandbetegség, amely otthoni fürdőzésnél is kialakulhat, bakteriális eredetű gyulladás, és leggyakrabban akkor alakul ki, amikor a hallójárat bőre felázik, elveszíti a természetes védelmét, és a kórokozók elszaporodnak benne.

Fürdés után fontos, hogy a hallójáratból eltávolítsuk a felesleges nedvességet, de ne tisztítsuk túl a fület, ellenkező esetben zöld utat kap az úszófül nevű strandbetegség. Fotó: Orawan Pattarawimonchai / Shutterstock

Fájdalommal járó, gyakori strandbetegség

A panaszok nyáron, hosszas fürdőzés vagy úszás után jelentkeznek, de az év más időszakaiban is kialakulhat úszófül. A kiváltó alaptényező általában a hallójárat bőrének felázása, de szintén problémát jelenthet a túl sok, besűrűsödött fülzsír, valamint a hallójárat bőrének olyan mikrosérülései, amelyeket okozhat gyakori fülvakarás, fülpiszkáló-használat vagy krónikus bőrbetegségek. Az úszófül fájdalmas, és a legtöbb esetben fül-orr-gégészeti vizsgálatot, valamint célzott kezelést igényel. A megfelelő terápia mellett jól gyógyul, ugyanakkor a panaszok teljes megszűnése hosszabb ideig is eltarthat. Minél hamarabb kezdjük meg a kezelést, annál hamarabb várható a felépülés.

Tudtad? A hallószervünket három fő terület alkotja: a külső fül, amelyhez a fülkagyló és a hallójárat tartozik, a középfül, ahol a dobhártya, a dobüreg, a hallócsontok és a fülkürt található, valamint a belső fül, amely a hallásért és az egyensúlyérzékelésért felelős „szerkezeteket” tartalmazza. Ezek bármelyikében kialakulhat gyulladás, de a nyári hónapok egyik legjellemzőbb problémája a külső hallójárat gyulladása.

Baktériumok és gombák a hallójáratban − még csak szennyezett víz sem szükséges hozzá

Ha a hallójárat védtelen bőrfelülete felázik, a természetesen jelen lévő baktériumok és gombák könnyebben elszaporodhatnak. Ezek a kórokozók a bőr mélyebb rétegeibe is bekerülhetnek, ahol duzzanatot, gyulladást és jelentős fájdalmat válthatnak ki.