Ellepi az autókat, az épületeket, a levegőben pedig kifejezetten sok ideig, szinte észrevehetetlenül megmarad: a szaharai homokot különösen nagy koncentrációban hozza ma magával a sivatagi száraz, forró levegő. A hőmérséklet délután 35 Celsius-fok fölé is kúszhat, a meleg idő és a por együttesen pedig komoly próba elé állítja a szervezetünket. Lapunknak dr. Pintér Ferenc meteogyógyász nyilatkozott, kifejtve, hogy mi mindenre érdemes ügyelnünk a hétvégén.

Komoly veszélyt jelenthet a szervezetre a szaharai homok, amely különösen sokáig képes a légkörben maradni. Fotó: 123RF

Súlyos gyulladásokat okozhat a szervezetben a szaharai homok

Több napja tudni, hogy e hét pénteken egy különösen intenzív hőhullám érkezik hazánkba a Szahara felől, az extrém meleg levegő pedig sivatagi homokot hoz magával. A hirtelen jött hőséget hirtelen hidegfront váltja fel szombaton, vasárnap pedig ismét melegfrontra kell készülni. A gyors frontváltások már önmagukban is megterhelők, a nagy koncentrációban érkező porral pedig még nagyobb terhelést kell kibírnia a szervezetünknek. A makkegészséges emberek komolyabb következmény nélkül átvészelhetik a hétvégét, rengetegen akadnak azonban, akik akár életveszélyes állapotba is kerülhetnek.

„A sivatagi por rendkívül finom szemcséjű, ezért sokáig képes megmaradni a légkörben” – kezdte az Origónak dr. Pintér Ferenc. „A légzőrendszerünk a durvább szemcséjű port és szennyező anyagokat elég jól ki tudja szűrni, így azok nem jutnak le a tüdő mélyebb rétegeibe, a sivatagi por számára ellenben nincs akadály. Mélyre jutva erősen irritálhatja a tüdőt, gyulladásos folyamatokat beindítva ott és szervezet-szerte is. Ennek következtében erősen romolhat a frontra érzékenyek, a légzési problémákkal, illetve allergiás tünetekkel küzdők állapota” – figyelmeztetett a szakember, kiemelve, hogy a hirtelen beáramló forró levegő már önmagában is megterhelő az arra érzékenyek keringési rendszerére és egyensúlyérzékére, a tüneteket pedig csak súlyosbítja a magas porkoncentráció. Ugyanez a helyzet azokkal is, akik allergiásak a parlagfűre; esetükben az allergiás tüneteket fokozhatja a szaharai homok. Az egészséges emberek legfeljebb egy kis irritációt érezhetnek és köhécselhetnek.