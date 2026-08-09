Koszos szoba vár a szállodában a nyaraláson? Azonnal cselekedj, így lehet nyert ügyed

A csillagokat nem a szálloda választja magának. A hivatalos minősítést a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. végzi, amely egységes szempontrendszer alapján dönt az egytől öt csillagig terjedő besorolásról. A rendszereket rendszeresen frissítik, ma már például a digitális megoldásokért és a fenntarthatósági intézkedésekért is jár pont.

A csillagokat nem a szállodák választják maguknak.

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Szállodák minősítése: több szempontot vizsgálnak

Egy négycsillagos apartman nem ugyanazt nyújtja, mint egy négycsillagos hotel. Bár mindkettő ugyanabban a rendszerben kap minősítést, eltérő követelményeknek kell megfelelniük. Az előbbieknél nagyobb hangsúlyt kap az önellátást segítő felszereltség, míg utóbbiaknál inkább a tisztaságot, a recepció szolgáltatásait és a kényelmet értékelik.

Nem minden a luxus érzése

Sokan úgy gondolják, hogy a csillagok és az árak elsősorban a luxust jelzik, valójában azonban a szolgáltatások színvonalát mutatják. Egy magasabb besorolás nem feltétlenül jelent fényűzést, hanem azt, hogy a szálláshely több és magasabb színvonalú szolgáltatást kínál a vendégeknek.

Időről időre újra ellenőrzik

A csillagos minősítés nem végleges: Magyarországon három évig érvényes. Ezt követően a hoteleknek újabb felülvizsgálaton és auditon kell átesniük, hogy ismét megfeleljenek az előírásoknak.

Országonként eltérő előírás

A csillagos besorolás nem minden országban azonos szabályok szerint történik. Míg a Hotelstars Union (HSU) tagországaiban – köztük Magyarországon, Ausztriában és Németországban – egységes követelményrendszer alapján minősítik a szállodákat, addig más országok, például Olaszország vagy Spanyolország saját szabályokat alkalmaznak.

A csillagrendszeren is túl

Magyarországon a szálláshelyek csak érvényes minősítéssel működhetnek. A szállodák besorolása közel 270 értékelési szempont alapján történik. A kötelező követelmények mellett pluszpontokat is gyűjthetnek például wellness-szolgáltatásokkal vagy párnaválasztékkal. Ha egy hotel az előírtnál jóval magasabb színvonalat nyújt, „Superior” minősítést is kaphat.