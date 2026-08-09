Koszos szoba vár a szállodában a nyaraláson? Azonnal cselekedj, így lehet nyert ügyed

A csillagokat nem a szálloda választja magának. A hivatalos minősítést a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. végzi, amely egységes szempontrendszer alapján dönt az egytől öt csillagig terjedő besorolásról. A rendszereket rendszeresen frissítik, ma már például a digitális megoldásokért és a fenntarthatósági intézkedésekért is jár pont.
Szállodák minősítése: több szempontot vizsgálnak
Egy négycsillagos apartman nem ugyanazt nyújtja, mint egy négycsillagos hotel. Bár mindkettő ugyanabban a rendszerben kap minősítést, eltérő követelményeknek kell megfelelniük. Az előbbieknél nagyobb hangsúlyt kap az önellátást segítő felszereltség, míg utóbbiaknál inkább a tisztaságot, a recepció szolgáltatásait és a kényelmet értékelik.
Nem minden a luxus érzése
Sokan úgy gondolják, hogy a csillagok és az árak elsősorban a luxust jelzik, valójában azonban a szolgáltatások színvonalát mutatják. Egy magasabb besorolás nem feltétlenül jelent fényűzést, hanem azt, hogy a szálláshely több és magasabb színvonalú szolgáltatást kínál a vendégeknek.
Időről időre újra ellenőrzik
A csillagos minősítés nem végleges: Magyarországon három évig érvényes. Ezt követően a hoteleknek újabb felülvizsgálaton és auditon kell átesniük, hogy ismét megfeleljenek az előírásoknak.
Országonként eltérő előírás
A csillagos besorolás nem minden országban azonos szabályok szerint történik. Míg a Hotelstars Union (HSU) tagországaiban – köztük Magyarországon, Ausztriában és Németországban – egységes követelményrendszer alapján minősítik a szállodákat, addig más országok, például Olaszország vagy Spanyolország saját szabályokat alkalmaznak.
A csillagrendszeren is túl
Magyarországon a szálláshelyek csak érvényes minősítéssel működhetnek. A szállodák besorolása közel 270 értékelési szempont alapján történik. A kötelező követelmények mellett pluszpontokat is gyűjthetnek például wellness-szolgáltatásokkal vagy párnaválasztékkal. Ha egy hotel az előírtnál jóval magasabb színvonalat nyújt, „Superior” minősítést is kaphat.
A valóságban nincs is ilyen
A hivatalos besorolást a szálláshelynek jól látható helyen fel kell tüntetnie. Ez igazolja, hogy a szálloda megfelelt az előírt követelményeknek. A hat- és hétcsillagos szállodák elnevezése nem hivatalos minősítési kategória. Magyarországon és a legtöbb országban az öt csillag a legmagasabb hivatalos besorolás, a magasabb kategóriákat pedig többnyire marketingcélból használják.
Mit tegyünk, ha nem vagyunk elégedettek egy szálláshellyel?
Koszos szoba, hiányos szolgáltatás
A nyaralásunkat könnyen beárnyékolhatják a rosszul, vagy egyáltalán nem működő eszközök, illetve az ígérttől eltérő szolgáltatás. Ha ilyesmi történik, ne várjunk a reklamációval! A problémát azonnal jelezzük a recepción szóban és írásban is, és kérjük annak mielőbbi orvoslását.
Szükség esetén kérjünk cserét
Piszkos szoba esetén igényelhetünk takarítást, ennek hiányában pedig másik szobát. A gyors fellépés jelentősen növeli annak esélyét, hogy a panaszunkat sikeresen rendezzék. Érdemes a problémát fényképpel is dokumentálni, hogy szükség esetén bizonyítani tudjuk a kifogásunk jogosságát.
A szó elszáll, a bizonyíték megmarad
Ha gond adódik, őrizzünk meg a foglalási visszaigazolást, a számlákat, valamint minden kapcsolódó dokumentumot. Ha vannak szemtanúk, jegyezzük fel az elérhetőségüket. Amennyiben nem sikerül azonnal rendezni a helyzetet, kérjük, hogy a reklamációról jegyzőkönyv is készüljön.
Élhetünk az árengedménnyel
Ha internetes szállásközvetítőn keresztül foglaljuk le a szobát, jogilag a szerződést a szálláshellyel kötjük. Ezért először mindig a nekik kell lehetőséget adni a hiba kijavítására. Ha a hotel nem azt nyújtotta, amit vállalt, kérhetünk árengedményt vagy más megfelelő kompenzációt a szálláshelytől. A közvetítővel szemben szinte csak akkor érvényesíthető követelés, ha bizonyítható, hogy a hiba az ő működéséből fakadt.
Ne várjunk a reklamációval!
A hallgatás nem jó megoldás. Azonnal jelentenünk kell a hibákat és kérnünk kell a megoldást, mert később egy per során is figyelembe veszik, hogy lehetőséget adtunk-e a szolgáltató számára a hiányosságok kijavítására. Néha a probléma gyorsan megoldható, például a szoba újratakarításával, a hiányzó piperecikkek pótlásával vagy alternatív szállás biztosításával.
Külföldön is van segítség
Ha egy másik uniós országban nem sikerül megegyeznünk a szállásadóval, segítséget kérhetünk az Európai Fogyasztói Központok Hálózatától (ECC-Net), amely határon átnyúló fogyasztói vitákban nyújt ingyenes támogatást békéltetői eljárás keretében.
Utazási irodával foglaltunk?
Szervezett utaknál a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazási iroda felel. Ha a szállás vagy a program nem olyan, amilyet ígértek, a problémát azonnal jelezzük a helyi képviselőnek, vagy ha az nincs, akkor az utazási irodának közvetlenül nemcsak szóban, hanem írásban is.
Van hová fordulni ilyenkor
Ha a reklamáció nem vezet eredményre, érdemes a lakóhelyünk szerinti békéltető testülethez fordulni. Az ingyenes eljárás célja, hogy a vita bíróság nélkül rendeződjön, így gyorsabban és egyszerűbben születhet megoldás. Ha ez nem sikerül, a testület ajánlást is tehet az ügy rendezésére, de 200.000.-Ft összeget meg nem haladó igény esetén kötelező döntést is hozhat - írja a Fanny magazin.