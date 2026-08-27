Minden képzeletet felülmúlnak: íme a világ legkülönlegesebb szállodahajói

Durva belegondolni, de manapság már több mint 360 méter hosszú szállodahajók járják a tengereket.

Van közöttük olyan is, amely egyszerre akár 7500 utast is képes befogadni és ellátni.

A fedélzetükön víziparkok, színházak, kaszinók, éttermek, és valódi arborétumok is találhatók.

Az óceánjárók világa az elmúlt évtizedekben egészen új szintre lépett. Egy szállodahajó ma már sok esetben nem egyszerűen egy úszó hotel, hanem egy komplett üdülőváros, ahol az utasnak szinte ki sem kell tennie a lábát a partra ahhoz, hogy komplett nyaralási élményt kapjon. Mutatjuk a világ legkülönlegesebb óceánjáróit!

Tengeri utazást tervezel? Bemutatjuk a világ 5 legnagyobb vagy éppen legkülönlegesebb szállodahajóját! Fotó: Paul Hennessy / Anadolu / AFP

A világ legnagyobb szállodahajói és legkülönlegesebb óceánjárói

A gigantikus óceáni szállodahajók méretét elsősorban bruttó tonnatartalomban, vagyis GT-ben mérik. Ez nem a hajó súlyát vagy hosszát, hanem a teljes belső térfogatát hivatott megmutatni. A legnagyobb hajók 200 ezer GT felett járnak, és több ezer vendéget képesek szállítani. Listánkat így nem indíthatjuk mással, mint a világ legnagyobb óceánjárójával.

1. Icon of the Seas

Az abszolút bajnok nem más, mint a Royal Caribbean cégcsoport Icon of the Seas nevű hajója, amely 364,75 méter hosszú és 248 ezer 663 GT bruttó tonnatartalmú. Maximális kapacitása 7600 utas, akik egy víziparkot, medencéket, éttermeket, bárokat és számos szórakozóhelyet is használhatnak. Egy valódi város az óceán közepén.

Egy kisebb város méretével vetekedik az Icon of the Seas szállodahajó. Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images /AFP

2. Disney Adventure

A listánk következő tagja nem a mérete, hanem az extrái miatt került bele a válogatásba! A hajó a Walt Disney tulajdona és a cég is üzemelteti. Ennek hála a fedélzetén tematikus szórakozóhelyek, Disney-karakterek, és családokra szabott attrakciók is találhatók a többi hagyományos szórakozási lehetőség mellett. Ha ezen a hajón utazol, nem a cél a fontos, hanem az odavezető út! A szállodahajónak egyébként 208 ezer GT a bruttó tonnatartalma, ezzel ez a legnagyobb Németországban épített óceánjáró!

A Disney Adventure hajója, amint elhagyja Vancouver kikötőjét. Fotó: lenic / Shutterstock

3. Utopia of the Seas

A Icon of the Seas kistestvére az Utopia of the Seas 362 méter hosszú, bruttó tonnatartalma 236 860 GT, maximális kapacitása pedig közel 7000 utas. Több vízicsúszda, öt nagy medence, szörfszimulátor, kaszinó, sportzóna, számos étterem, sőt egy valódi, szabadtéri park is várja a fedélzeten az utasokat. Ha gigantikus méretű és „természetközeli” hajóra vágysz, ezzel biztos nem lőhetsz mellé!