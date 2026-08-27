Minden képzeletet felülmúlnak: íme a világ legkülönlegesebb szállodahajói

- Durva belegondolni, de manapság már több mint 360 méter hosszú szállodahajók járják a tengereket.
- Van közöttük olyan is, amely egyszerre akár 7500 utast is képes befogadni és ellátni.
- A fedélzetükön víziparkok, színházak, kaszinók, éttermek, és valódi arborétumok is találhatók.
Az óceánjárók világa az elmúlt évtizedekben egészen új szintre lépett. Egy szállodahajó ma már sok esetben nem egyszerűen egy úszó hotel, hanem egy komplett üdülőváros, ahol az utasnak szinte ki sem kell tennie a lábát a partra ahhoz, hogy komplett nyaralási élményt kapjon. Mutatjuk a világ legkülönlegesebb óceánjáróit!
A világ legnagyobb szállodahajói és legkülönlegesebb óceánjárói
A gigantikus óceáni szállodahajók méretét elsősorban bruttó tonnatartalomban, vagyis GT-ben mérik. Ez nem a hajó súlyát vagy hosszát, hanem a teljes belső térfogatát hivatott megmutatni. A legnagyobb hajók 200 ezer GT felett járnak, és több ezer vendéget képesek szállítani. Listánkat így nem indíthatjuk mással, mint a világ legnagyobb óceánjárójával.
1. Icon of the Seas
Az abszolút bajnok nem más, mint a Royal Caribbean cégcsoport Icon of the Seas nevű hajója, amely 364,75 méter hosszú és 248 ezer 663 GT bruttó tonnatartalmú. Maximális kapacitása 7600 utas, akik egy víziparkot, medencéket, éttermeket, bárokat és számos szórakozóhelyet is használhatnak. Egy valódi város az óceán közepén.
2. Disney Adventure
A listánk következő tagja nem a mérete, hanem az extrái miatt került bele a válogatásba! A hajó a Walt Disney tulajdona és a cég is üzemelteti. Ennek hála a fedélzetén tematikus szórakozóhelyek, Disney-karakterek, és családokra szabott attrakciók is találhatók a többi hagyományos szórakozási lehetőség mellett. Ha ezen a hajón utazol, nem a cél a fontos, hanem az odavezető út! A szállodahajónak egyébként 208 ezer GT a bruttó tonnatartalma, ezzel ez a legnagyobb Németországban épített óceánjáró!
3. Utopia of the Seas
A Icon of the Seas kistestvére az Utopia of the Seas 362 méter hosszú, bruttó tonnatartalma 236 860 GT, maximális kapacitása pedig közel 7000 utas. Több vízicsúszda, öt nagy medence, szörfszimulátor, kaszinó, sportzóna, számos étterem, sőt egy valódi, szabadtéri park is várja a fedélzeten az utasokat. Ha gigantikus méretű és „természetközeli” hajóra vágysz, ezzel biztos nem lőhetsz mellé!
4. Queen Mary 2
Egy hatalmas szállodahajókat tartalmzó listáról nem hiányozhat a Queen Mary 2, amely a klasszikus luxushajózás egyik utolsó Mohikánja. Ráadásul méretben sem marad el sokkal a társaitól: 345 méter hosszú, 149 ezer GT, és kifejezetten transzatlanti átkelésekre tervezték. Itt jóval klasszikusabb dolgokat találhatunk a fedélközben, mint a modernebb társainál: könyvtárat, planetáriumot, színházat és néhány elegáns éttermet. Ráadásul az építése évében, 2003-ban még minden tekintetben ez volt a világ legnagyobb utasszállító hajója. Ezt a címet azonban csak 2006-ig tarthatta meg, amikor megkezdődött a gigantikus hajók folyamatos építése. A nevét II. Erzsébet királynő nagyanyjáról, Mária királynéről kapta.
5. MSC World America
A sor végén bemutatjuk az MSC World Americát, amely 333 méter hosszú és 216 ezer 638 GT bruttó tonnatartalmú. Legfeljebb körülbelül 6760 utast szállíthat, a fedélzetén medencék, vízi attrakciók, több mint húsz étkezési lehetőség és különleges szórakoztató programok várják az utasokat. Kinézetében picit más, mint a többi monstrum: sokkal vaskosabb és tömörebb a látványa, mint például a Royal hosszúkás hajóinak.
Mennyibe kerül a világ legdrágább szállodahajója?
Az Icon of the Seas nemcsak a világ legnagyobb, hanem a világ legdrágább luxushajója is. Építési költségét mintegy 1,86 milliárd euróra becsülik. Ez körülbelül 672 milliárd forint, ha 361 forintos euróárfolyammal számolunk; más források nagyjából 2 milliárd dolláros költségről írnak.
További érdekesség még, hogy várhatóan az idei évben trónfosztás lesz a legnagyobb óceánjáró cím terén! Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, még 2026-ban vízre akarják bocsátani a Legend of the Seas luxushajót, amely várhatóan néhány GT-vel túllépheti az eddigi uralkodót.
Megfeneklett egy dunai szállodahajó a héten Magyarországon
Augusztus 25-én Gönyűnél egy 110 méter hosszú dunai szállodahajó szenvedett kellemetlen balesetet: az Esprit nevű hajó fennakadt a vízben, miközben Pozsonyból Komárom felé tartott. A 37 kabinos vízi jármű zátonyra futását valószínűleg az alacsony vízállás okozhatta. A Duna ezen szakaszán egyébként július végén a Gloria nevű hajó is megfeneklett.
Az alábbi videóban tudod megnézni, hogyan néz ki az egyik ilyen luxushajó belülről:
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