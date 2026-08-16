Az életeddel játszhatsz, ha belevágsz – Az orvosokat is aggasztja az egyre népszerűbb fogyókúrás módszer

Az interneten rohamosan terjednek azok a szélsőséges diéták, amelyek gyors és látványos változást ígérnek, azonban nem garantálják a fenntartható fogyást, sőt az egészségre nézve még károsak is. Ezért ebben a cikkben a száraz böjtöt vesszük górcső alá, amitől a szakértők óva intenek. Ugye, eszedbe sem jut kipróbálni?
- Léteznek olyan diéták, amelyek nemcsak értelmetlenek, hanem még károsak is.
- Bár a száraz böjt állítólag számos pozitívummal kecsegtet, brutális egészségügyi kockázatokkal járhat.
- Nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a módszerből bármilyen előnyöd származhat.
Mit jelent a száraz böjt, ami drasztikusabb, mint hinnéd?
A böjtölésnek léteznek különböző típusai, talán a legismertebbek ezek közül a 16:8-as módszer, az 5:2-es diéta vagy az egyél-ne-egyél stratégia. Ezekre pedig nagyon sokan esküsznek, hiszen támogathatják az egészséget és a fogyást is. Azonban hallottál már a száraz böjtről, amely magában foglalja mind az ételek, mind pedig a folyadékok korlátozását, beleértve a vizet is? Bár manapság maga a böjtölés (ami a folyadékbevitelt is engedélyezi, sőt ivásra ösztönöz) nagyon népszerű módja a súlyfelesleg leadásának, ez a fajtája komoly szövődményekhez vezethet. Emellett elegendő bizonyíték sincs arra, hogy bármilyen pozitívummal járna.
A száraz böjt feltételezett előnyei
A száraz böjt hívei az alábbi előnyöket tapasztalták:
- Fogyás
Sokan azt állítják, hogy a módszer segítségével sikerült fogyniuk, ami a kalóriabevitel szélsőséges korlátozásának tudható be. Egy korábbi vizsgálat pedig megállapította, hogy a módszer rövid távon valóban hasznos a súlyfelesleg eltüntetéséhez, de nincs bizonyíték arra, hogy hosszú távon hatékony vagy biztonságos lenne.
- Javítja az immunitást
Állítólag a száraz böjt erősíti az immunrendszert; ez egyrészről annak köszönhető, hogy a csökkentett kalóriabevitel mérsékli a szervezet gyulladásos folyamatait, ezért sokan úgy gondolják, hogy a teljes kalóriamegvonás is hasonló eredményekkel jár.
- Hozzájárul a sejtregenerációhoz
Bár csak állatkísérletek állnak rendelkezésünkre, a módszer követői úgy vélik, hogy a diéta az emberek esetében is elősegíti a sejtregenerációt.
- A száraz böjt hozza a leggyorsabb eredményeket
Mivel a száraz böjt rendkívül szélsőséges, a fogyni vágyók úgy vélik, hogy a módszer nagyon hatásos és gyors eredményeket hoz.
A száraz böjt veszélyei, amelyekről már ritkábban esik szó
Bár minden diétának megvannak a maga nehézségei és hátrányai, lássuk a száraz böjt árnyoldalát.
- Tartós éhség: mivel még vízzel sem telítheted el magad, még éhesebb leszel.
- Fáradtság: a szervezet szinte semmilyen üzemanyaghoz nem jut.
- Ingerlékenység: az éhség fokozódásával egyre frusztráltabbnak fogod érezni magad.
- Fejfájás: ezt főképp a szénhidrátok megvonása okozza.
- Koncentrációs nehézségek: a fáradtság és az éhség megzavarja a koncentrációdat.
A rövid távú hatások után azonban vegyük sorra azokat a szövődményeket, amelyek hosszan tartó vagy ismételt száraz böjtölés következtében bukkanhatnak fel. Ide sorolható a kiszáradás és az alacsony vérnyomás – ami életveszélyes is lehet –, a vizelési és veseproblémák, a tápanyaghiány, az ájulás és az evészavar is.
Ebben a videóban egy másik szélsőséges fogyókúrát, a vércsoportdiétát ismerheted meg: