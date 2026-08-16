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fogyókúraprogram

Az életeddel játszhatsz, ha belevágsz – Az orvosokat is aggasztja az egyre népszerűbb fogyókúrás módszer

4 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Ha szerettél volna valaha leadni egy kis felesleget, akkor valószínűleg már te is találkoztál néhány szélsőséges diétával, ami gyors, látványos változást ígért. Ide sorolható a száraz böjt is, ami egy drasztikus, illetve a szakértők szerint nagyon veszélyes módszer. Ezért most felfedjük a trend legnagyobb kockázatait!
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fogyókúraprogramfogyókúraböjt

Az interneten rohamosan terjednek azok a szélsőséges diéták, amelyek gyors és látványos változást ígérnek, azonban nem garantálják a fenntartható fogyást, sőt az egészségre nézve még károsak is. Ezért ebben a cikkben a száraz böjtöt vesszük górcső alá, amitől a szakértők óva intenek. Ugye, eszedbe sem jut kipróbálni?

Száraz böjtöt követő nő, aki éppen szédül.
Az orvosok szerint nem érdemes kísérletezni a száraz böjttel!
Fotó: Shutterstock
  • Léteznek olyan diéták, amelyek nemcsak értelmetlenek, hanem még károsak is.
  • Bár a száraz böjt állítólag számos pozitívummal kecsegtet, brutális egészségügyi kockázatokkal járhat.
  • Nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a módszerből bármilyen előnyöd származhat.

Mit jelent a száraz böjt, ami drasztikusabb, mint hinnéd?  

A böjtölésnek léteznek különböző típusai, talán a legismertebbek ezek közül a 16:8-as módszer, az 5:2-es diéta vagy az egyél-ne-egyél stratégia. Ezekre pedig nagyon sokan esküsznek, hiszen támogathatják az egészséget és a fogyást is. Azonban hallottál már a száraz böjtről, amely magában foglalja mind az ételek, mind pedig a folyadékok korlátozását, beleértve a vizet is? Bár manapság maga a böjtölés (ami a folyadékbevitelt is engedélyezi, sőt ivásra ösztönöz) nagyon népszerű módja a súlyfelesleg leadásának, ez a fajtája komoly szövődményekhez vezethet. Emellett elegendő bizonyíték sincs arra, hogy bármilyen pozitívummal járna.

A száraz böjt feltételezett előnyei

A száraz böjt hívei az alábbi előnyöket tapasztalták:

  • Fogyás

Sokan azt állítják, hogy a módszer segítségével sikerült fogyniuk, ami a kalóriabevitel szélsőséges korlátozásának tudható be. Egy korábbi vizsgálat pedig megállapította, hogy a módszer rövid távon valóban hasznos a súlyfelesleg eltüntetéséhez, de nincs bizonyíték arra, hogy hosszú távon hatékony vagy biztonságos lenne.

  • Javítja az immunitást

Állítólag a száraz böjt erősíti az immunrendszert; ez egyrészről annak köszönhető, hogy a csökkentett kalóriabevitel mérsékli a szervezet gyulladásos folyamatait, ezért sokan úgy gondolják, hogy a teljes kalóriamegvonás is hasonló eredményekkel jár.

A száraz böjttől szédülő, túlsúlyos nő fekszik a mérleg mellett.
Nincs elegendő bizonyíték arra, hogy ez a módszer bármilyen pozitívummal járna.
Fotó: Shutterstock
  • Hozzájárul a sejtregenerációhoz

Bár csak állatkísérletek állnak rendelkezésünkre, a módszer követői úgy vélik, hogy a diéta az emberek esetében is elősegíti a sejtregenerációt.

  • A száraz böjt hozza a leggyorsabb eredményeket

Mivel a száraz böjt rendkívül szélsőséges, a fogyni vágyók úgy vélik, hogy a módszer nagyon hatásos és gyors eredményeket hoz.

A száraz böjt veszélyei, amelyekről már ritkábban esik szó

Bár minden diétának megvannak a maga nehézségei és hátrányai, lássuk a száraz böjt árnyoldalát.

  • Tartós éhség: mivel még vízzel sem telítheted el magad, még éhesebb leszel.
  • Fáradtság: a szervezet szinte semmilyen üzemanyaghoz nem jut.
  • Ingerlékenység: az éhség fokozódásával egyre frusztráltabbnak fogod érezni magad.
  • Fejfájás: ezt főképp a szénhidrátok megvonása okozza.
  • Koncentrációs nehézségek: a fáradtság és az éhség megzavarja a koncentrációdat.

A rövid távú hatások után azonban vegyük sorra azokat a szövődményeket, amelyek hosszan tartó vagy ismételt száraz böjtölés következtében bukkanhatnak fel. Ide sorolható a kiszáradás és az alacsony vérnyomás – ami életveszélyes is lehet –, a vizelési és veseproblémák, a tápanyaghiány, az ájulás és az evészavar is.

Ebben a videóban egy másik szélsőséges fogyókúrát, a vércsoportdiétát ismerheted meg:

 

 

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