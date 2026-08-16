Az életeddel játszhatsz, ha belevágsz – Az orvosokat is aggasztja az egyre népszerűbb fogyókúrás módszer

Az interneten rohamosan terjednek azok a szélsőséges diéták, amelyek gyors és látványos változást ígérnek, azonban nem garantálják a fenntartható fogyást, sőt az egészségre nézve még károsak is. Ezért ebben a cikkben a száraz böjtöt vesszük górcső alá, amitől a szakértők óva intenek. Ugye, eszedbe sem jut kipróbálni?

Az orvosok szerint nem érdemes kísérletezni a száraz böjttel!

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Léteznek olyan diéták, amelyek nemcsak értelmetlenek, hanem még károsak is.

Bár a száraz böjt állítólag számos pozitívummal kecsegtet, brutális egészségügyi kockázatokkal járhat.

Nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a módszerből bármilyen előnyöd származhat.

Mit jelent a száraz böjt, ami drasztikusabb, mint hinnéd?

A böjtölésnek léteznek különböző típusai, talán a legismertebbek ezek közül a 16:8-as módszer, az 5:2-es diéta vagy az egyél-ne-egyél stratégia. Ezekre pedig nagyon sokan esküsznek, hiszen támogathatják az egészséget és a fogyást is. Azonban hallottál már a száraz böjtről, amely magában foglalja mind az ételek, mind pedig a folyadékok korlátozását, beleértve a vizet is? Bár manapság maga a böjtölés (ami a folyadékbevitelt is engedélyezi, sőt ivásra ösztönöz) nagyon népszerű módja a súlyfelesleg leadásának, ez a fajtája komoly szövődményekhez vezethet. Emellett elegendő bizonyíték sincs arra, hogy bármilyen pozitívummal járna.

A száraz böjt feltételezett előnyei

A száraz böjt hívei az alábbi előnyöket tapasztalták:

Fogyás

Sokan azt állítják, hogy a módszer segítségével sikerült fogyniuk, ami a kalóriabevitel szélsőséges korlátozásának tudható be. Egy korábbi vizsgálat pedig megállapította, hogy a módszer rövid távon valóban hasznos a súlyfelesleg eltüntetéséhez, de nincs bizonyíték arra, hogy hosszú távon hatékony vagy biztonságos lenne.

Javítja az immunitást

Állítólag a száraz böjt erősíti az immunrendszert; ez egyrészről annak köszönhető, hogy a csökkentett kalóriabevitel mérsékli a szervezet gyulladásos folyamatait, ezért sokan úgy gondolják, hogy a teljes kalóriamegvonás is hasonló eredményekkel jár.

Nincs elegendő bizonyíték arra, hogy ez a módszer bármilyen pozitívummal járna.

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Hozzájárul a sejtregenerációhoz

Bár csak állatkísérletek állnak rendelkezésünkre, a módszer követői úgy vélik, hogy a diéta az emberek esetében is elősegíti a sejtregenerációt.

A száraz böjt hozza a leggyorsabb eredményeket

Mivel a száraz böjt rendkívül szélsőséges, a fogyni vágyók úgy vélik, hogy a módszer nagyon hatásos és gyors eredményeket hoz.