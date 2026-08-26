Ezeket a szárazságtűrő, gyorsan növő fákat még most ültesd el

A szárazságtűrő fák a beállás után kevesebb öntözést igényelhetnek.

Ősszel is érdemes ültetni, mert a fa még a téli nyugalom előtt gyökeresedhet.

5 fafaj, ami szóba jöhet napos, meleg kertekben.

Nem minden gyorsan növő fa való kis kertbe: a végleges méretet is érdemes figyelembe venni.

Az első időszakban még a szárazságtűrő fajoknak is szükségük van rendszeres vízre.

Az ősz sok esetben kedvező időszak a fák telepítésére. A talaj még viszonylag meleg, miközben a levegő már hűvösebb, így a növénynek nem kell a nyári hőséggel és erős párologtatással egyszerre megküzdenie. Fontos azonban, hogy a „szárazságtűrő” nem azt jelenti, hogy az újonnan ültetett fát egyáltalán nem kell locsolni. A gyökérzetnek idő kell, amíg megfelelően megerősödik. A talaj takarása pedig segíthet a nedvesség megőrzésében. De milyen szárazságtűrő fák maradnak életben az éghajlati változások közepette? Mutatjuk!

A klímaváltozás és a forró nyarak miatt érdemes szárazságtűrő fákat ültetnünk.

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Milyen szárazságtűrő fákat ültess?

Csörgőfa – gyors növekedés és látványos virágzás

A csörgőfa (Koelreuteria paniculata) jó választás lehet meleg, napos fekvésű kertbe. A faj a szárazabb körülményeket is jól viseli, és különösen dekoratív a nyári virágzásakor, később pedig jellegzetes terméseivel is díszít.

Az RHS a szárazságot jól tűrő fák között is felsorolja, és a klímaváltozás miatt ellenállóbbnak tartott kerti fák között is ajánlja.

A csörgőfa tavasszal virágözönnel ajándékoz meg.

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Júdásfa – ha a virágzás is fontos

A júdásfa (Cercis siliquastrum) kisebb kertekben is érdekes lehet, hiszen nemcsak a szárazabb körülményeket viseli el, hanem tavasszal látványos virágzással is feldobja a kertet.

Napos, jó vízáteresztő talajba érdemes ültetni, és a megfelelő hely kiválasztása itt is kulcsfontosságú. Az RHS a szárazságtűrő fák között tartja számon.

A júdásfa hatalmas árnyékot ad a kertben.

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Lepényfa – árnyékot is adhat

A lepényfa (Gleditsia triacanthos) nagyobb kertekben lehet jó választás. Gyorsabb növekedésével idővel komolyabb árnyékot adhat, miközben a szárazabb körülményeket is viszonylag jól tolerálja.

Különösen napos fekvésben érdemes számolni vele, de vásárláskor célszerű olyan fajtát választani, amelynek végső mérete illeszkedik a kerthez. Az RHS száraz körülmények között is ajánlható fák között említi.