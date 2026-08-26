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faültetés

Ezeket a szárazságtűrő, gyorsan növő fákat még most ültesd el

35 perce
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A forró, csapadékszegény nyarak a kertészeknek is új kihívást jelentenek, ezért egyre fontosabb, hogy olyan fákat válasszunk, amelyek a melegebb, szárazabb időszakokat is jól viselik. Mutatunk néhány fajt, amelyek megfelelő helyen gyorsan fejlődhetnek, és hosszú távon is sokat adhatnak a kerthez. Mutatjuk a szárazságtűrő fák rangsorát!
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faültetéskertfafajokszárazságtűrőárnyék
  • A szárazságtűrő fák a beállás után kevesebb öntözést igényelhetnek.
  • Ősszel is érdemes ültetni, mert a fa még a téli nyugalom előtt gyökeresedhet.
  • 5 fafaj, ami szóba jöhet napos, meleg kertekben.
  • Nem minden gyorsan növő fa való kis kertbe: a végleges méretet is érdemes figyelembe venni.
  • Az első időszakban még a szárazságtűrő fajoknak is szükségük van rendszeres vízre.

Az ősz sok esetben kedvező időszak a fák telepítésére. A talaj még viszonylag meleg, miközben a levegő már hűvösebb, így a növénynek nem kell a nyári hőséggel és erős párologtatással egyszerre megküzdenie. Fontos azonban, hogy a „szárazságtűrő” nem azt jelenti, hogy az újonnan ültetett fát egyáltalán nem kell locsolni. A gyökérzetnek idő kell, amíg megfelelően megerősödik. A talaj takarása pedig segíthet a nedvesség megőrzésében. De milyen szárazságtűrő fák maradnak életben az éghajlati változások közepette? Mutatjuk!

szárazságtűrő fák közül virágzik tavasszal
A klímaváltozás és a forró nyarak miatt érdemes szárazságtűrő fákat ültetnünk. 
Fotó: Shutterstock

Milyen szárazságtűrő fákat ültess?

Csörgőfa – gyors növekedés és látványos virágzás

A csörgőfa (Koelreuteria paniculata) jó választás lehet meleg, napos fekvésű kertbe. A faj a szárazabb körülményeket is jól viseli, és különösen dekoratív a nyári virágzásakor, később pedig jellegzetes terméseivel is díszít.

Az RHS a szárazságot jól tűrő fák között is felsorolja, és a klímaváltozás miatt ellenállóbbnak tartott kerti fák között is ajánlja.

szárazságtűrő csörgőfa virágzik
A csörgőfa tavasszal virágözönnel ajándékoz meg. 
Fotó: Shutterstock /  

Júdásfa – ha a virágzás is fontos

A júdásfa (Cercis siliquastrum) kisebb kertekben is érdekes lehet, hiszen nemcsak a szárazabb körülményeket viseli el, hanem tavasszal látványos virágzással is feldobja a kertet.

Napos, jó vízáteresztő talajba érdemes ültetni, és a megfelelő hely kiválasztása itt is kulcsfontosságú. Az RHS a szárazságtűrő fák között tartja számon.

júdásfa
A júdásfa hatalmas árnyékot ad a kertben. 
Fotó: Shutterstock /  

Lepényfa – árnyékot is adhat

A lepényfa (Gleditsia triacanthos) nagyobb kertekben lehet jó választás. Gyorsabb növekedésével idővel komolyabb árnyékot adhat, miközben a szárazabb körülményeket is viszonylag jól tolerálja.

Különösen napos fekvésben érdemes számolni vele, de vásárláskor célszerű olyan fajtát választani, amelynek végső mérete illeszkedik a kerthez. Az RHS száraz körülmények között is ajánlható fák között említi.

gyorsan növekvő fafaj a lepényfa
A lepényfa gyorsan növekszik. 
Fotó: Shutterstock /  

Fehér berkenye – nem csak a szárazságot bírja

A fehér berkenye (Sorbus aria) érdekes alternatíva lehet, ha nem feltétlenül a leggyorsabb növekedés az elsődleges szempont. Ezüstös levelei a napfényt is visszaverik, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a fa kevesebb vizet veszítsen.

Az RHS különösen szárazságtűrő fajként említi, ráadásul virágai a beporzóknak, termései pedig a madaraknak is táplálékot adhatnak.

fehér berkenye termései
A fehér berkenye a beporzók számára is bőséges táplálékot nyújt virágzás idején, gyümölcsét pedig a madarak fogyasztják. 
Fotó: Shutterstock /  

Mezei szil – gyors növekedésű fa, a szárazságot is tűri

A mezei szil (Ulmus minor) nagy termetű, gyors növekedésű lombhullató fa, amely napos helyen, jó vízelvezetésű talajban fejlődik a legjobban. Az európai erdészeti adatbázis szerint a szárazságot is viszonylag jól tolerálja, ezért a változó, melegebb éghajlaton is érdekes választás lehet.

Ugyanakkor nagy helyet igényel: akár 20–30 méteresre is megnőhet, ezért kisebb kertekbe nem feltétlenül ideális. Fontos hátránya, hogy a szilfavészre érzékeny lehet, így a megfelelő, ellenállóbb változat kiválasztása különösen lényeges.

mezei szilfa
A mezei szilt nagy kertbe érdemes ültetni. 
Fotó: Shutterstock /  

Mire figyelj faültetéskor?

A megfelelő faj kiválasztása önmagában még nem garantálja, hogy a fa jól viseli majd a száraz nyarakat. A helyszín legalább ennyire fontos a faültetéskor.

Ültetés előtt érdemes megnézni:

  • mennyire napos a terület;
  • gyorsan elvezeti-e a vizet a talaj;
  • mekkorára nő majd a kiválasztott fa;
  • nem kerül-e túl közel épülethez, vezetékhez vagy más növényhez;
  • hogyan tudjuk az első években rendszeresen öntözni.

A szárazságtűrő növények többsége akkor teljesít igazán jól, ha napos, jó vízelvezetésű helyre kerül. A talaj szerves anyaggal való javítása és a mulcsozás szintén segíthet a vízháztartásban.

A gyors növekedés csábító lehet, ha hamar szeretnénk árnyékot vagy látványosabb kertet, de egy fa évtizedekig velünk maradhat. Éppen ezért legalább olyan fontos a végleges mérete, a talajigénye és a szárazságtűrése, mint az, hogy milyen gyorsan fejlődik.

A melegebb, szárazabb nyarak miatt pedig egyre ésszerűbb olyan fajokban gondolkodni, amelyek eleve jobban alkalmazkodnak ezekhez a körülményekhez. Ha most ültetsz, ne csak a következő tavaszra gondolj: olyan fát válassz, amelynek a következő évtizedek kertjében is jó helye lesz.

Az alábbi videó bemutatja, hogyan kell fát ültetni:

 

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