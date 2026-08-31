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személyiségteszt

Bízol a megérzéseidben? Ha ez az 5 jel igaz rád, elképesztően erős a hatodik érzéked

49 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Míg egyesek szinte mindig racionális döntéseket hoznak, és a tényekre támaszkodnak, addig mások inkább a belső megérzéseikre hallgatnak. De gondoltad volna, hogy bizonyos tulajdonságok arra utalnak, hogy nagyon fejlett a hatodik érzéked? Ha kíváncsi vagy, mennyire erős az intuíciód, töltsd ki ezt a különleges személyiségtesztet!
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személyiségteszthatodik érzékerős intuíció
  • Most kiderül, milyen erős az intuíciód.
  • Számold össze, mennyi igaz rád a felsorolt tulajdonságok közül!
  • A teszt kitöltésével nagyobb önismeretre tehetsz szert.

Rohanó világunkban a jó időzítés rendkívül fontos, a tulajdonságaink pedig árulkodhatnak arról, hogy mennyire erős intuícióval vagyunk felruházva. Ezért, ha érdekel, hogy megbízhatsz-e a zsigeri megérzéseidben, akkor ez a rövid személyiségteszt neked szól!

Személyiségteszt: egy nőnek erős megérzése támad.
Vajon a személyiségteszt szerint a szerencsések közé tartozol?
Fotó: Shutterstock

Nem mindennapi személyiségteszt: mennyire erős az intuíciód?

Bár az intuíció minden emberi agy része, még napjainkban is hatalmas misztikum övezi. Azonban akik erős hatodik érzékkel rendelkeznek, azoknak hatalmas tehetségük van ahhoz, hogy lecsapjanak a legjobb lehetőségekre. De vajon honnan tudhatod, hogy mennyire erős a belső megérzésed? Teljesen nyugodtan támaszkodhatsz rá, vagy érdemes lenne a racionalitás talaján maradnod? Ezzel a személyiségteszttel pillanatok alatt a végére járhatsz, csupán el kell döntened, hogy az alábbi tulajdonságok közül mennyi igaz rád. Minél többel azonosulni tudsz, annál erősebb az intuíciód.

Ebben az 5 dologban jeleskednek az intuitív emberek, amelyek egy átlagos ember számára különösen nehéznek tűnhetnek

Lássuk tehát azokat a tulajdonságokat és képességeket, amelyek egy különleges személyre utalnak.

Nagy nyomás alatt is határozottan döntenek

Amikor nincs elég idő mérlegelni egy helyzetet és jól átondolt döntést hozni, a legtöbb ember kétségbeesik. Ezért az intuitív emberek hajlamosak jobb döntést hozni, mivel hallgatnak a belső megérzéseikre, miközben szem előtt tartják a saját érdekeiket is. Egy tanulmány szerint pedig az erős hatodik érzékkel rendelkező emberek ilyen esetben a múltbeli tapasztalataikra és a szituációból adódó jelekre támaszkodnak.

Könnyedén teremtenek kapcsolatot idegenekkel

A legtöbb ember általában kényelmetlenül érzi magát idegenek társaságában, nem is beszélve arról, ha még szóba is kell elegyednie velük. Azonban az erős intuícióval felruházott személyeknek ez egyáltalán nem okoz gondot, ami talán az egyik legkülönlegesebb képességük.

A személyiségteszt alapján idegenekkel barátkozó, intuitív lány.
Az intuitív emberek könnyedén lépnek kapcsolatba idegenekkel is.
Fotó: Shutterstock

Szeretik értelmezni az álmaikat

Sok intuitív ember, ha emlékszik az álmaira, analizálja őket, ugyanis így próbálja jobban megérteni a tudatalattiját, ami a hatodik érzék megerősödéséhez vezethet. Az álmok értelmezése emellett segíthet új ötleteket adni, vagy megoldást találni egy problémára.

Elfogadják a kellemetlen érzéseket

Míg rengetegen igyekeznek félresöpörni a negatív érzelmeiket, addig az intuitív emberek nem próbálják meg elfojtani őket. Először realizálják a fájdalmat vagy a szomorúságot, aztán elfogadják, majd gyorsan és könnyedén túllépnek rajta.

Képesek szüneteket tartani, hogy elkerüljék a túlhajszoltságot

Az erős hatodik érzékkel rendelkező személyek fontosnak tartják a jóllétüket, ezért igyekeznek elkerülni a kimerülést. Belső hangjuk ugyanis folyamatosan vezérli őket, amire ők az esetek többségében hallgatnak. Bár érzelmi mélység jellemzi őket, ami miatt sokat akarnak adni, ha fáradtnak érzik magukat, a pihenést prioritásként kezelik.

Ebből a videóból megtudhatod, hogyan hallgathatsz a belső megérzéseidre:

 

 

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