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angyal

Tudd meg, melyik arkangyal vezet az utadon – a választásod felfedi a rejtett személyiséged

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Lehetséges, hogy sokszor nem is a szerencse szegődik melléd, hanem az égi segítőd támogat a nehéz helyzetekben. Vajon ki a te őrangyalod, és ez mit árul el rólad? Ezzel a személyiségteszttel gyorsan a végére járhatsz!
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angyalszemélyiségszemélyiségteszt

Érezted már úgy egy-egy kilátástalan helyzetben, hogy egy láthatatlan erő támogat téged? Előfordult veled valaha, hogy a legutolsó pillanatban villant be valamire a megoldás? Ha érdekel, hogy melyik arkangyal vigyázza a lépteid, akkor végezd el ezt a rövid személyiségtesztet, és ismerd meg jobban önmagad!

Személyiségtesztben szereplő kép egy angyalról
Meglehet, hogy egy arkangyal vigyázza a lépteid. Személyiségtesztünkből megtudhatod, melyik. Fotó: 123rf

Különleges személyiségteszt – ezt árulja el rólad, hogy melyik arkangyal őrzi a lépteid

Mindenkinek lehet egy láthatatlan őrzője, aki irányt mutat az élet útvesztőjében. Az égi segítőnkre minden helyzetben számíthatunk, ő folyamatosan azon munkálkodik, hogy jobbá és könnyebbé tegye az életünket. Az angyalok ugyanis nemcsak mitikus lények, hanem a remény és a hit megtestesítői, akik emlékeztetnek minket arra, hogy sosem vagyunk egyedül. Ha kitöltöd ezt a személyiségtesztet, megtudhatod, melyik arkangyallal rezonálsz a legmagasabb szinten. Válaszolj őszintén a kérdésekre, és derítsd ki magad!

  1. Milyen helyzetben érzed magad a leginkább önazonosnak?
    A) Ha másokon segíthetek.
    B) Ha új dolgokat tanulhatok.
    C) Ha harmóniát teremtek magam körül.
  2. Mi tölt fel a legjobban?
    A) A mély beszélgetések.
    B) Az új élmények.
    C) A csend és a nyugalom.
  3. Hogyan kezelsz egy konfliktust?
    A) Igyekszem kompromisszumot kötni.
    B) Kiállok az álláspontom mellett.
    C) Kivonom magam a szituációból.
  4. Melyik tulajdonság jellemző rád a leginkább?  
    A) Empátia
    B) Kreativitás
    C) Kitartás
  5. Mit tartasz a legfontosabbnak az életben?
    A) Az emberi kapcsolatokat.
    B) A fejlődést.
    C) A rendszerességet.
  6. Milyen szerepet töltesz be a baráti társaságban?
    A) Én vagyok a lelki támasz.
    B) Én vagyok az ötletgyáros.
    C) Én vagyok a csendes megfigyelő.
  7.  Milyen döntést hozol meg a leggyorsabban?
    A) Olyat, ami másoknak is előnyös.
    B) Olyat, ami izgalmakat tartogat.
    C) Olyat, ami logikus.
Személyiségtesztben szereplő kép egy angyalról
Most megtudhatod, melyik égi segítő vigyázza a lépteid. Fotó: 123rf

Kiértékelés

Többségében „A” válaszok: Rafael arkangyal

Te egy rendkívül együttérző és gondoskodó személyiség vagy, aki gyakran helyezi a szerettei szükségleteit a sajátjai elé. Neked az az első, hogy a családod és a barátaid, akikkel mély kapcsolatot ápolsz, rendben legyenek. A jelenléteddel képes vagy harmóniát teremteni és megnyugtatni másokat, azonban sose feledkezz meg önmagadról!

Többségében „B” válaszok: Mihály arkangyal

Egy igazi energiabomba vagy, akit folyamatosan hajt a kíváncsiság és a kalandvágy. Bátran lépsz ki a komfortzónádból, ezért gyakran inspirálod a környezeted is. Ontod magadból az újabbnál újabb ötleteket, és mindig kiállsz az igazad mellett. A bátorságod erő, azonban néha nem árt félretenni a spontaneitást, és jobban átgondolni a döntéseid.

Többségében „C” válaszok: Gábriel arkangyal

Elképesztően nyugodt jellem vagy, akinek nagyon fontos a kiszámíthatóság és az átláthatóság, mivel ez adja meg számodra a stabilitást. Elemző gondolkodásmódodnak köszönhetően kitűnő a megfigyelőképességed, jellemző rád az alaposság. Ne feledkezz meg azonban a spontaneitásról sem, ami különleges meglepetéseket tartogathat számodra.

Ebben a videóban megismerheted a 7 arkangyalt:

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