Tudd meg, melyik arkangyal vezet az utadon – a választásod felfedi a rejtett személyiséged

Érezted már úgy egy-egy kilátástalan helyzetben, hogy egy láthatatlan erő támogat téged? Előfordult veled valaha, hogy a legutolsó pillanatban villant be valamire a megoldás? Ha érdekel, hogy melyik arkangyal vigyázza a lépteid, akkor végezd el ezt a rövid személyiségtesztet, és ismerd meg jobban önmagad!

Meglehet, hogy egy arkangyal vigyázza a lépteid. Személyiségtesztünkből megtudhatod, melyik. Fotó: 123rf

Különleges személyiségteszt – ezt árulja el rólad, hogy melyik arkangyal őrzi a lépteid

Mindenkinek lehet egy láthatatlan őrzője, aki irányt mutat az élet útvesztőjében. Az égi segítőnkre minden helyzetben számíthatunk, ő folyamatosan azon munkálkodik, hogy jobbá és könnyebbé tegye az életünket. Az angyalok ugyanis nemcsak mitikus lények, hanem a remény és a hit megtestesítői, akik emlékeztetnek minket arra, hogy sosem vagyunk egyedül. Ha kitöltöd ezt a személyiségtesztet, megtudhatod, melyik arkangyallal rezonálsz a legmagasabb szinten. Válaszolj őszintén a kérdésekre, és derítsd ki magad!

Milyen helyzetben érzed magad a leginkább önazonosnak?

A) Ha másokon segíthetek.

B) Ha új dolgokat tanulhatok.

C) Ha harmóniát teremtek magam körül. Mi tölt fel a legjobban?

A) A mély beszélgetések.

B) Az új élmények.

C) A csend és a nyugalom. Hogyan kezelsz egy konfliktust?

A) Igyekszem kompromisszumot kötni.

B) Kiállok az álláspontom mellett.

C) Kivonom magam a szituációból. Melyik tulajdonság jellemző rád a leginkább?

A) Empátia

B) Kreativitás

C) Kitartás Mit tartasz a legfontosabbnak az életben?

A) Az emberi kapcsolatokat.

B) A fejlődést.

C) A rendszerességet. Milyen szerepet töltesz be a baráti társaságban?

A) Én vagyok a lelki támasz.

B) Én vagyok az ötletgyáros.

C) Én vagyok a csendes megfigyelő. Milyen döntést hozol meg a leggyorsabban?

A) Olyat, ami másoknak is előnyös.

B) Olyat, ami izgalmakat tartogat.

C) Olyat, ami logikus.

Most megtudhatod, melyik égi segítő vigyázza a lépteid. Fotó: 123rf

Kiértékelés

Többségében „A” válaszok: Rafael arkangyal

Te egy rendkívül együttérző és gondoskodó személyiség vagy, aki gyakran helyezi a szerettei szükségleteit a sajátjai elé. Neked az az első, hogy a családod és a barátaid, akikkel mély kapcsolatot ápolsz, rendben legyenek. A jelenléteddel képes vagy harmóniát teremteni és megnyugtatni másokat, azonban sose feledkezz meg önmagadról!