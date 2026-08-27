Létezik tartós megoldás a szénanáthára vagy marad az orrcsepp? Allergológus orvos válaszol

- A szénanátha önmagában alapvetően nem veszélyes állapot, de a kezeletlen vagy súlyos tünetek idővel komoly szövődményekhez vezethetnek.
- A rossz alvás, a fáradtság és a csökkent koncentráció negatívan befolyásolja a mindennapokat.
- Mutatjuk, milyen kezelés hozhat áttörést a szénanátha kezelésében
Dr. Viszoki Mónika, az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész az egyetlen oki kezelésre, az allergén specifikus immunterápiára hívta fel a figyelmet. Vajon végleg elbúcsúzhatunk a szénanátha bosszató tüneteitől?
A szénanátha elleni készítmények csak felületes kezelést nyújtanak
A légúti allergiás tünetek ellen alkalmazott hagyományos kezelés része többek közt az antihisztamin tabletta szedése, a szemcseppek és az orrspray használata. Ezek a készítmények, na és a különféle házi praktikák, az allergiás tüneteket szüntetik meg, a hisztamint blokkolják, a gyulladást csökkentik helyileg. Ezeket a szereket akkor kell elkezdeni, amikor a tüneteket okozó pollen megjelenik a levegőben és addig hatnak, amíg szedjük vagy használjuk őket.
A tüneti szerek nagyon fontosak az adott pollenszezonban, ugyanis sokat segíthetnek a mindennapi életben, a nappali hatékonyságban, az éjjeli pihenésben. Nagyon nem mindegy azonban, mit választunk közülük, hiszen például a vény nélkül kapható orrspray-k különböző hatóanyagokat tartalmaznak, és nem mindegyik alkalmas pollenallergia kezelésére. A megfelelő készítmény kiválasztása nagyban befolyásolhatja, mennyire sikerül enyhíteni a tüneteket. Ezért is érdemes a döntésben a szakorvosra hallgatni
– mondja Viszoki doktornő.
Létezik tartós megoldás is?
A szénanáthától szenvedők pontosan tudják, hogy a tüneti szerek csak egy bizonyos szintig hatnak. Ráadásul, ha éppen nincs kéznél orrspray, még a legkellemesebb program is elviselhetetlenné válhat. Ezért fontos tudni, hogy van egy terápia, amely tartósan hat.
Az allergénspecifikus immunterápia nemcsak az allergiás tüneteket kezeli, hanem a kiváltó okra is hat, ugyanis az immunrendszer kisiklott működését állítja helyre. Jelenleg ez az egyetlen tartós kezelési mód szénanátha ellen
– magyarázza a doktornő, majd így folytatja:
Az immunterápiás kezelés során azt az anyagot kell szedni, ami az allergiás tüneteket okozza. Ezek a készítmények az allergén magas fokban tisztított kivonatát tartalmazzák, melyet szigorúan ellenőrzött adagolás szerint kell használni. A készítményeket a nyelv alatt kell megadott ideig tartani, majd kiköpi vagy lenyeli a beteg. A 3-5 éven át tartó kezeléssel az allergiás tüneteket 8-10 évre meg lehet szüntetni, és ez nagyon komoly életminőség javulást jelent a pácienseknek.
Plusz 4 érv az immunterápia mellett
1. Az allergén immunterápia nemcsak a tüneteket enyhíti: parlagfű allergia esetén már az első évben akár 80 százalékkal is csökkentheti a panaszokat, ha időben elkezdik a kezelést.
2. Az allergén immunterápia előtt végzett diagnosztika megmutatja, hogy a páciens a fő allergénekre érzékeny-e. Mivel az immunterápiás készítmények ezeket a fő allergéneket tartalmazzák, a vizsgálat segít előre felmérni, hogy várhatóan hatékony lesz-e a kezelés. Ez a viszonylag kis pluszköltséget jelentő teszt segít kiválasztani a leghatékonyabb terápiát.
3. Az allergén immunterápia fokozatosan átprogramozza az immunrendszer túlzott reakcióját. A kezelés általában 3 évig tart, de siker esetén hatása még 8-10 évig is fennmaradhat, így a pollenszezonok során jelentősen csökkenhetnek, vagy akár meg is szűnhetnek az allergiás panaszok.
Mint azt az allergológustól megtudtuk, az idei parlagfűszezon már nem lehet könnyebb az immunterápia bevetésével, ugyanis azt legalább két hónappal az allergén növény virágzását megelőzően fontos megkezdeni. Parlagfű allergia esetén tehát legkésőbb június elején bele kell vágni, azt megelőzően pedig még el kell végeztetni a pontos allergiateszteket.
Szénanátha kicsit másképp:
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