Létezik tartós megoldás a szénanáthára vagy marad az orrcsepp? Allergológus orvos válaszol

A szénanátha önmagában alapvetően nem veszélyes állapot, de a kezeletlen vagy súlyos tünetek idővel komoly szövődményekhez vezethetnek.

A rossz alvás, a fáradtság és a csökkent koncentráció negatívan befolyásolja a mindennapokat.

Mutatjuk, milyen kezelés hozhat áttörést a szénanátha kezelésében

Dr. Viszoki Mónika, az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész az egyetlen oki kezelésre, az allergén specifikus immunterápiára hívta fel a figyelmet. Vajon végleg elbúcsúzhatunk a szénanátha bosszató tüneteitől?

A szénanátha tünetei, például a folyamatos tüsszögés, orrfolyás és szemviszketés teljesen tönkreteheti a mindennapokat és a pihentető alvást.

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A szénanátha elleni készítmények csak felületes kezelést nyújtanak

A légúti allergiás tünetek ellen alkalmazott hagyományos kezelés része többek közt az antihisztamin tabletta szedése, a szemcseppek és az orrspray használata. Ezek a készítmények, na és a különféle házi praktikák, az allergiás tüneteket szüntetik meg, a hisztamint blokkolják, a gyulladást csökkentik helyileg. Ezeket a szereket akkor kell elkezdeni, amikor a tüneteket okozó pollen megjelenik a levegőben és addig hatnak, amíg szedjük vagy használjuk őket.

A tüneti szerek nagyon fontosak az adott pollenszezonban, ugyanis sokat segíthetnek a mindennapi életben, a nappali hatékonyságban, az éjjeli pihenésben. Nagyon nem mindegy azonban, mit választunk közülük, hiszen például a vény nélkül kapható orrspray-k különböző hatóanyagokat tartalmaznak, és nem mindegyik alkalmas pollenallergia kezelésére. A megfelelő készítmény kiválasztása nagyban befolyásolhatja, mennyire sikerül enyhíteni a tüneteket. Ezért is érdemes a döntésben a szakorvosra hallgatni

– mondja Viszoki doktornő.

Létezik tartós megoldás is?

A szénanáthától szenvedők pontosan tudják, hogy a tüneti szerek csak egy bizonyos szintig hatnak. Ráadásul, ha éppen nincs kéznél orrspray, még a legkellemesebb program is elviselhetetlenné válhat. Ezért fontos tudni, hogy van egy terápia, amely tartósan hat.

Az allergénspecifikus immunterápia nemcsak az allergiás tüneteket kezeli, hanem a kiváltó okra is hat, ugyanis az immunrendszer kisiklott működését állítja helyre. Jelenleg ez az egyetlen tartós kezelési mód szénanátha ellen

– magyarázza a doktornő, majd így folytatja: