5 aranyszabály – így őrizd meg a szenvedélyt a párkapcsolatban

A tudatos önkontroll kulcsfontosságú.

Dicsérd meg a párod, ha valamit jól csinált!

Maradj egy kicsit titokzatos!

Először szeresd önmagad!

A szenvedély megőrzése a párkapcsolatban nem varázslat, hanem tudatos munka – ráadásul nemcsak a test, hanem a lélek szintjén is.

Mutatunk 5 aranyszabályt, amivel megőrizheted a szenvedélyt a párkapcsolatodban

Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

5 aranyszabály, hogy megőrizd a szenvedélyt a párkapcsolatodban

Ha te is azon gondolkodsz, hogyan tarthatjátok életben a köztetek lévő tüzet, akkor olvass tovább! Mutatunk 5 olyan szabályt, amelynek betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy megmaradjon a szikra egy párkapcsolatban.

1. Energiacsoportosítás helyesen

Nem kell mindig azonnal ugrani, ha valami nem tetszik a párod viselkedésében. Ha átmész hárpiába, nehéz lesz fenntartani a szenvedélyt. Inkább szállj ki egy pillanatra a helyzetből, és ne adj energiát a felesleges vitának; az ember nem a szavakból tanul igazán, hanem abból, amit megtapasztal. Ha te nem esel neki, hanem inkább visszaveszed az energiád, az sokkal többet ér. Ez nem passzív hozzáállást jelent, hanem tudatos önkontrollt.

2. Jutalmazd meg a jó dolgokat

Ha egyszer jól csinál valamit, ne hagyd szó nélkül! Egy egyszerű „köszi, hogy ezt megtetted” vagy egy dicsérő szó hatalmas erőt adhat a másiknak. Főleg, ha férfiról van szó, aki gyakran vágyik arra, hogy elismerjék az erőfeszítéseit. A pozitív megerősítés visszahozza a motivációt, és segít abban, hogy a jó szokások megmaradjanak.

A szenvedély nem marad fenn magától, a pároddal együtt kell tennetek érte

Fotó: Suriyawut Suriya / Shutterstock

3. Maradj egy kicsit titokzatos

Természetes, hogy a párod áll hozzád a legközelebb, de nem kell mindent kipakolni az asztalra. Vannak olyan dolgok, amelyeket érdemes inkább a barátnőddel vagy a naplóddal megosztani. Ez nem azt jelenti, hogy titkolóznod kell vagy féltékennyé kell tenned a partnered, egyszerűen csak legyen meg a te kis világod. Ez a kis „rejtély” teszi különlegessé a kapcsolatot, és tartja fenn az érdeklődést.

4. A szenvedély tüzét testileg-lelkileg tápláld

Nem elég a testi közelség, ha a lelketek már elhidegült egymástól. Az érintés, az ölelés, az intimitás is fontos, de egy őszinte beszélgetés, egy meghitt pillanat vagy egy együtt átélt élmény újra fellobbantja a tüzet. A testi és lelki összhang az, ami igazán életben tartja a szenvedélyt.