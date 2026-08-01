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Űrutazás, sírhely, életre szóló ingyen pizza – íme a legfurcsább szerencsejáték-nyeremények a világból

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Ha a sorsjegyekre vagy lottószelvényekre gondolunk, mindenkinek a hatalmas pénznyeremények jutnak eszébe. Pedig az elmúlt évtizedekben sorsoltak már ki tankot, aranyat, sőt még 20 évnyi bacont is. Mi most bemutatjuk az 5 legextrémebb nyereményt, amelyet valaha megnyert egy szerencsejátékos.
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  • Van olyan nyertes, aki bármikor ingyen rendelhet pizzát, de olyan is, aki a saját szigetén töltheti élete hátralévő részét.
  • Találhatunk olyan embereket is, akiknek ingyen jegyük van az első, civilek számára indítandó űrhajóra.
  • Mutatunk néhány bizarr jutalmat, amelyeket valóban kisorsoltak egy-egy szerencsejáték keretében. 

A szerencsejátékok világában továbbra is a pénznyeremény a legnépszerűbb fődíj, azonban néhány sorsoláson egészen más dolgokat ajánlottak fel a szervezők jutalomként. Az elmúlt években olyan meghökkentő nyeremények is gazdára találtak, amelyek inkább egy film forgatókönyvébe illenének, mintsem hagyományos lottónyereménynek.

A nyertes szelvényének örülő szerencsejátékos
Ezek voltak az elmúlt évek legbizarabb nyereményei, amelyeket kisorsoltak egy-egy szerencsejáték során. Fotó: san4ezz / Shutterstock

Extrém szerencsejáték-nyeremények a nagyvilágból

A világ legkülönösebb nyereményei között találhatunk trópusi szigetet, kereskedelmi űrutazást, sőt még luxuskategóriás sírhelyet is. Habár ezek közül a legtöbb nem klasszikus lottónyeremény volt, mindegyik sorsolás vagy nyereményjáték útján talált gazdára. Közös bennük, hogy a nyertesek nem feltétlenül lettek milliomosok belőlük, de biztos, hogy egy örök életre szóló élménnyel gazdagodtak.

1. Volt, aki egy egész szigetet nyert

A bizarr nyeremények listájának élére kívánkozik az a sorsolás, amelynek győztese egy teljes üdülősziget-komplexumot kapott. A nyeremény nem csupán egy lakatlan földdarabot jelentett, hanem szálláshelyekkel, tengerparttal és működő turisztikai infrastruktúrával rendelkező szigetet. Kevés ember mondhatja el magáról, hogy egyetlen nyereményszelvénnyel szigetbirtokos lett. Ez viszont még egész közel áll a hagyományos lottónyereményekhez, mert az biztos, hogy a nyertesnek többet nem lesznek anyagi gondjai  – számolt be róla a Lotteryngo.

2. Jövőbeli út a világűrbe

A pénzdíjak helyett egyes nyereményjátékok a jövő élményét kínálják fel. Több promócióban is sorsoltak ki helyeket egy kereskedelmi űrrepülésre, vagyis a győztesek elméletben elhagyhatják a Föld légkörét. Egyetlen baj van: az űrturizmus fejlődése sokkal lassabbnak bizonyul a vártnál, így a nyerteseknek még éveket kell várniuk arra, hogy egyszer elhagyják a Földet.

3. Luxus sírhely Hongkongban

Ez a mi abszolút kedvencünk! Ki gondolta volna, hogy szerencsejátékon temetkezési helyet is lehet nyerni? Pedig igaz. Morbidnak tűnhet, mégis komoly értéket képviselt az a hongkongi sorsolás, amelynek fődíja egy prémium sírhely volt. A zsúfolt ázsiai metropoliszban a temetkezési helyek rendkívül ritkák, nem mellesleg drágák is, ezért a nyertes gyakorlatilag egy különleges értékhez jutott hozzá. A helyiek szerint ez inkább egy jó befektetés, mintsem klasszikus ajándék.

4. Ingyen pizza egy életen át

Egy amerikai pizzalánc promóciója során a szerencsések életre szóló pizzaellátást nyerhettek. Az ajánlat első hallásra a tökéletes jutalomnak tűnhet, azonban a nyertesek gyorsan rájöttek, hogy a korlátlan pizzafogyasztás varázsa idővel nagyon gyorsan meg tud kopni, mint ahogy az étvágyuk is. Ettől függetlenül kevés ember mondhatja el magáról, hogy egyetlen szelet pizzáért sem kell többé fizetnie.

5. Találkozás Ferenc pápával

Talán mind közül ez a legfurcsább nyeremény, amelyet valaha kisorsoltak: 2015-ben Philadelphiában egy különleges sorsolás győztese nem pénzt vagy tárgynyereményt kapott, hanem lehetőséget arra, hogy részt vegyen Ferenc pápa egyik kiemelt eseményén. Ez azért számít nemcsak értékes, hanem exkluzív jutalomnak is, mert olyan élményhez juthatott hozzá a nyertes, amelyet nem lehet pénzért megvenni.

A világ legnagyobb lottónyereménye

A hagyományos jutalmak terén is elképesztő összegű volt a legnagyobb főnyeremény. A lista élén az amerikai Powerball lottó áll: Edwin Castro 2022-ben 2,04 milliárd dollárt nyert egyetlen szelvénnyel, ami máig a szerencsejátékok történetének legnagyobb egyéni nyereménye. Nem sokkal marad el ettől a második és a harmadik helyezett nyeremény sem, amelyek 1,8, és 1,7 milliárd dollárosok voltak. Érdekesség még, hogy a harmadik legnagyobb szelvény számait két ember is eltalálta, így nekik meg kellett felezniük a nyereményt.

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