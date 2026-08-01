Űrutazás, sírhely, életre szóló ingyen pizza – íme a legfurcsább szerencsejáték-nyeremények a világból

Van olyan nyertes, aki bármikor ingyen rendelhet pizzát, de olyan is, aki a saját szigetén töltheti élete hátralévő részét.

Találhatunk olyan embereket is, akiknek ingyen jegyük van az első, civilek számára indítandó űrhajóra.

Mutatunk néhány bizarr jutalmat, amelyeket valóban kisorsoltak egy-egy szerencsejáték keretében.

A szerencsejátékok világában továbbra is a pénznyeremény a legnépszerűbb fődíj, azonban néhány sorsoláson egészen más dolgokat ajánlottak fel a szervezők jutalomként. Az elmúlt években olyan meghökkentő nyeremények is gazdára találtak, amelyek inkább egy film forgatókönyvébe illenének, mintsem hagyományos lottónyereménynek.

Ezek voltak az elmúlt évek legbizarabb nyereményei, amelyeket kisorsoltak egy-egy szerencsejáték során. Fotó: san4ezz / Shutterstock

Extrém szerencsejáték-nyeremények a nagyvilágból

A világ legkülönösebb nyereményei között találhatunk trópusi szigetet, kereskedelmi űrutazást, sőt még luxuskategóriás sírhelyet is. Habár ezek közül a legtöbb nem klasszikus lottónyeremény volt, mindegyik sorsolás vagy nyereményjáték útján talált gazdára. Közös bennük, hogy a nyertesek nem feltétlenül lettek milliomosok belőlük, de biztos, hogy egy örök életre szóló élménnyel gazdagodtak.

1. Volt, aki egy egész szigetet nyert

A bizarr nyeremények listájának élére kívánkozik az a sorsolás, amelynek győztese egy teljes üdülősziget-komplexumot kapott. A nyeremény nem csupán egy lakatlan földdarabot jelentett, hanem szálláshelyekkel, tengerparttal és működő turisztikai infrastruktúrával rendelkező szigetet. Kevés ember mondhatja el magáról, hogy egyetlen nyereményszelvénnyel szigetbirtokos lett. Ez viszont még egész közel áll a hagyományos lottónyereményekhez, mert az biztos, hogy a nyertesnek többet nem lesznek anyagi gondjai – számolt be róla a Lotteryngo.

2. Jövőbeli út a világűrbe

A pénzdíjak helyett egyes nyereményjátékok a jövő élményét kínálják fel. Több promócióban is sorsoltak ki helyeket egy kereskedelmi űrrepülésre, vagyis a győztesek elméletben elhagyhatják a Föld légkörét. Egyetlen baj van: az űrturizmus fejlődése sokkal lassabbnak bizonyul a vártnál, így a nyerteseknek még éveket kell várniuk arra, hogy egyszer elhagyják a Földet.