Zombiapokalipszis Amerikából – Így terjedt el a bujakór néhány év alatt a világon

- Amerikából érkező világjárvány: a genetikai kutatások szerint Kolumbusz matrózai hozták Európába a kórokozót, amely alig néhány év alatt Indiáig terjedt.
- Évszázados küzdelem: a XV. század végén kirobbant bujakór pusztító tünetekkel járt, gyógyítását pedig csak a penicillin XX. századi felfedezése tette lehetővé.
- Híres áldozatok: uralkodók, művészek és hadvezérek is küzdöttek a rettegett nápolyi kór szövődményeivel a történelem során.
A szifilisz – más neveken nápolyi kór, bujakór, francia betegség, vagy vérbaj – első nagy európai hulláma 1494-ben robbant ki, amikor VIII. Károly francia király 30 ezer fős, soknemzetiségű zsoldosseregével bevonult az itáliai félszigetre. A betegség orvosi szempontból egy krónikus, nemi úton terjedő fertőzés, amelyet a Treponema pallidum nevű dugóhúzó alakú baktérium okoz.
Mi az a szifilisz, és hogyan lehet gyógyítani a vérbajt?
A kór korai időszakában, a XV. század végén az elváltozások még sokkal agresszívabbak voltak, mint napjainkban: a fekélyek gyorsan elborították a teljes testet, lemarva a húst és a csontokat, ami gyakran torzulásokhoz, végül pedig halálhoz vezetett. A korabeli orvosok higannyal, forró fürdőkkel, érvágással és gőzkabinokkal próbálták kúrálni a pácienseket, ám ezek a módszerek gyakran súlyosabb mérgezést okoztak magánál a kórnál.
A betegség lefolyása több szakaszra osztható: az első fázisban fájdalmatlan fekély alakul ki a fertőzés helyén, amit a második szakaszban láz, kiütések, valamint ízületi és izomfájdalmak követnek. Kezelés nélkül a fertőzés harmadlagos stádiumba léphet, ahol az idegrendszert, a szív- és érrendszert, illetve a csontokat károsító súlyos, életveszélyes szövődmények jelentkeznek. A modern orvostudomány megjelenésével és a penicillin XX. századi felfedezésével a betegség ma már antibiotikumokkal teljesen és hatékonyan gyógyítható.
Hogyan terjedt el a szifilisz a világon a XV. század végén?
A vérbaj eredetét sokáig heves viták övezték, hiszen míg egyes teóriák szerint a kór már korábban is jelen volt Európában, csak nem ismerték fel, a legújabb genetikai és régészeti kutatások – köztük egy Yucatán-félszigeten talált, több mint 9000 éves csontvázlelet – meggyőzően igazolták az amerikai gyökereket. A filogenetikai elemzések alapján így ma már bizonyosnak tekinthető, hogy a fertőzést Kolumbusz Kristóf legénysége hurcolta át az Újvilágból az európai kontinensre.
A múltban a kór terjedése szorosan összekapcsolódott a katonai mozgásokkal és a kereskedelmi útvonalakkal. A járvány kibontakozása és világméretűvé válása jól nyomon követhető az érintett területek egymásutániságában.
Nápolytól Párizsig: a pusztító kór európai útja
VIII. Károly francia uralkodó zsoldosserege 1495 februárjában – tehát alig 3 évvel azután, hogy Kolumbusz először hajózott Amerikába – foglalta el Nápolyt. A győzelmi mámorban a katonák és a tábori prostituáltak révén a fertőzés pillanatok alatt elszabadult a lakosság körében, így Nápoly utcáin hamarosan eltorzult arcú, kínok között vonagló betegek tömegei jelentek meg.
A Nápolyból visszatérő francia zsoldosok már 1495 nyarán hazavitték magukkal a rettegett kórságot Párizsba. A francia fővárosban a járvány olyan méreteket öltött, hogy a parlament külön rendeletben utasította a fertőzötteket a város azonnali elhagyására, a népnyelv pedig Itáliára mutogatva nápolyi betegségnek keresztelte el a bajt.
A Szent Római Birodalom területére, így Augsburgba is, a déli kereskedelmi útvonalakon és az elbocsátott zsoldosok közvetítésével jutott el a kór 1495 őszén. I. Miksa császár az augsburgi birodalmi gyűlésen Isten büntetésének nevezte a fertőzést, és a német városokban külön kórházakat, úgynevezett franzosenhausokat kellett létrehozni a betegek elkülönítésére.
A királyi udvaroktól az ázsiai kikötőkig
A Magyar Királyság területét, köztük Budát, már a XVI. század elején elérte a járvány a nyugati kereskedők és katonák útján. A hazai forrásokban bujakórként vagy francia betegségként említett kór a királyi udvarban és a városszéli szegénynegyedekben egyaránt felütötte a fejét, miközben a hazai orvosok és füvesemberek tehetetlenül álltak a gyorsan terjedő tünetek előtt.
A betegség azonban nem állt meg az európai kontinens határainál. Vasco da Gama és tengerészei 1498-ban érték el India partjait Kozsikódnál (a korábbi Kálikut), magukkal hurcolva a kórokozót az óvilágból. Az ázsiai kikötővárosokban a helyiek portugál betegség néven ismerték meg a gyorsan terjedő elváltozásokat, így alig négy év alatt a fertőzés bolygónk legtávolabbi pontjaira is eljutott.
Öt ismert történelmi személyiség, aki ebben a betegségben szenvedett
- Cesare Borgia: VI. Sándor pápa fia és a hírhedt reneszánsz hadvezér fiatalon kapta el a fertőzést, amelynek arctorzító hatásait élete végéig maszkkal próbálta elrejteni a nyilvánosság elől.
- V. Károly német-római császár: korának leghatalmasabb uralkodója is kénytelen volt együtt élni a kór gyötrő tüneteivel, ami hozzájárult egészségi állapotának korai megromlásához.
- Franz Schubert: a híres osztrák zeneszerző húszas évei elején fertőződött meg, és a kór, valamint az akkori higanykezelések hatásai korai halálában is közrejátszottak.
- Paul Gauguin: a neves francia posztimpresszionista festőművész élete utolsó szakaszában, Polinéziában küzdött a súlyos fájdalmakkal járó szifiliszes szövődményekkel.
- Adolf Hitler: több történész és egykori orvosi feljegyzés valószínűsíti, hogy Hitler fiatalabb korában Bécsben fertőződött meg, ami hozzájárulhatott későbbi mentális leépüléséhez.
Nézd meg a videót is erről az egykor szörnyű, de ma már gyógyítható betegségről: