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nemi betegség

Zombiapokalipszis Amerikából – Így terjedt el a bujakór néhány év alatt a világon

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
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Évszázadokon át a szifilisz volt az egyik legrettegettebb betegség, amely uralkodókat, katonákat és hétköznapi embereket egyaránt sújtott. A kutatások szerint a kór az Újvilágból érkezett Európába, majd néhány év alatt kontinenseken át terjedt tovább. Cikkünk bemutatja a vérbaj történetét, tüneteit, gyógyítását és legismertebb történelmi áldozatait.
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nemi betegségjárványszifilisz
  • Amerikából érkező világjárvány: a genetikai kutatások szerint Kolumbusz matrózai hozták Európába a kórokozót, amely alig néhány év alatt Indiáig terjedt.
  • Évszázados küzdelem: a XV. század végén kirobbant bujakór pusztító tünetekkel járt, gyógyítását pedig csak a penicillin XX. századi felfedezése tette lehetővé.
  • Híres áldozatok: uralkodók, művészek és hadvezérek is küzdöttek a rettegett nápolyi kór szövődményeivel a történelem során.

A szifilisz – más neveken nápolyi kór, bujakór, francia betegség, vagy vérbaj – első nagy európai hulláma 1494-ben robbant ki, amikor VIII. Károly francia király 30 ezer fős, soknemzetiségű zsoldosseregével bevonult az itáliai félszigetre. A betegség orvosi szempontból egy krónikus, nemi úton terjedő fertőzés, amelyet a Treponema pallidum nevű dugóhúzó alakú baktérium okoz.

A szifilisz fertőzésben szenvedő Gerard de Lairesse portréja.
Gerard de Lairesse (1641–1711) festő portréja, aki veleszületett szifilisz fertőzésben szenvedett. (a festmény Rembrandt alkotása) 
Fotó: Rembrandt van Rijn / Wikipedia

Mi az a szifilisz, és hogyan lehet gyógyítani a vérbajt?

A kór korai időszakában, a XV. század végén az elváltozások még sokkal agresszívabbak voltak, mint napjainkban: a fekélyek gyorsan elborították a teljes testet, lemarva a húst és a csontokat, ami gyakran torzulásokhoz, végül pedig halálhoz vezetett. A korabeli orvosok higannyal, forró fürdőkkel, érvágással és gőzkabinokkal próbálták kúrálni a pácienseket, ám ezek a módszerek gyakran súlyosabb mérgezést okoztak magánál a kórnál.

A betegség lefolyása több szakaszra osztható: az első fázisban fájdalmatlan fekély alakul ki a fertőzés helyén, amit a második szakaszban láz, kiütések, valamint ízületi és izomfájdalmak követnek. Kezelés nélkül a fertőzés harmadlagos stádiumba léphet, ahol az idegrendszert, a szív- és érrendszert, illetve a csontokat károsító súlyos, életveszélyes szövődmények jelentkeznek. A modern orvostudomány megjelenésével és a penicillin XX. századi felfedezésével a betegség ma már antibiotikumokkal teljesen és hatékonyan gyógyítható.

Szifiliszes férfi Albrecht Dürer festményén.
Szifiliszes férfi Albrecht Dürer képén. Ebben a korban a betegségnek asztrológiai okait feltételezték. 
Fotó: Wellcome Library, London / Wikipedia

Hogyan terjedt el a szifilisz a világon a XV. század végén?

A vérbaj eredetét sokáig heves viták övezték, hiszen míg egyes teóriák szerint a kór már korábban is jelen volt Európában, csak nem ismerték fel, a legújabb genetikai és régészeti kutatások – köztük egy Yucatán-félszigeten talált, több mint 9000 éves csontvázlelet – meggyőzően igazolták az amerikai gyökereket. A filogenetikai elemzések alapján így ma már bizonyosnak tekinthető, hogy a fertőzést Kolumbusz Kristóf legénysége hurcolta át az Újvilágból az európai kontinensre.

A múltban a kór terjedése szorosan összekapcsolódott a katonai mozgásokkal és a kereskedelmi útvonalakkal. A járvány kibontakozása és világméretűvé válása jól nyomon követhető az érintett területek egymásutániságában.

Nápolytól Párizsig: a pusztító kór európai útja

VIII. Károly francia uralkodó zsoldosserege 1495 februárjában – tehát alig 3 évvel azután, hogy Kolumbusz először hajózott Amerikába – foglalta el Nápolyt. A győzelmi mámorban a katonák és a tábori prostituáltak révén a fertőzés pillanatok alatt elszabadult a lakosság körében, így Nápoly utcáin hamarosan eltorzult arcú, kínok között vonagló betegek tömegei jelentek meg.

A Nápolyból visszatérő francia zsoldosok már 1495 nyarán hazavitték magukkal a rettegett kórságot Párizsba. A francia fővárosban a járvány olyan méreteket öltött, hogy a parlament külön rendeletben utasította a fertőzötteket a város azonnali elhagyására, a népnyelv pedig Itáliára mutogatva nápolyi betegségnek keresztelte el a bajt.

A Szent Római Birodalom területére, így Augsburgba is, a déli kereskedelmi útvonalakon és az elbocsátott zsoldosok közvetítésével jutott el a kór 1495 őszén. I. Miksa császár az augsburgi birodalmi gyűlésen Isten büntetésének nevezte a fertőzést, és a német városokban külön kórházakat, úgynevezett franzosenhausokat kellett létrehozni a betegek elkülönítésére.

Műorr, amelyte a szifilisz hatására használtak.
Egy műorr a XVII-XVIII. századból. Az ilyen kozmetikai pótlásokat a betegség hatásai miatt használták.
Fotó: Wellcome Library, London / Wikipedia

A királyi udvaroktól az ázsiai kikötőkig

A Magyar Királyság területét, köztük Budát, már a XVI. század elején elérte a járvány a nyugati kereskedők és katonák útján. A hazai forrásokban bujakórként vagy francia betegségként említett kór a királyi udvarban és a városszéli szegénynegyedekben egyaránt felütötte a fejét, miközben a hazai orvosok és füvesemberek tehetetlenül álltak a gyorsan terjedő tünetek előtt.

A betegség azonban nem állt meg az európai kontinens határainál. Vasco da Gama és tengerészei 1498-ban érték el India partjait Kozsikódnál (a korábbi Kálikut), magukkal hurcolva a kórokozót az óvilágból. Az ázsiai kikötővárosokban a helyiek portugál betegség néven ismerték meg a gyorsan terjedő elváltozásokat, így alig négy év alatt a fertőzés bolygónk legtávolabbi pontjaira is eljutott.

Öt ismert történelmi személyiség, aki ebben a betegségben szenvedett

  • Cesare Borgia: VI. Sándor pápa fia és a hírhedt reneszánsz hadvezér fiatalon kapta el a fertőzést, amelynek arctorzító hatásait élete végéig maszkkal próbálta elrejteni a nyilvánosság elől.
  • V. Károly német-római császár: korának leghatalmasabb uralkodója is kénytelen volt együtt élni a kór gyötrő tüneteivel, ami hozzájárult egészségi állapotának korai megromlásához.
  • Franz Schubert: a híres osztrák zeneszerző húszas évei elején fertőződött meg, és a kór, valamint az akkori higanykezelések hatásai korai halálában is közrejátszottak.
  • Paul Gauguin: a neves francia posztimpresszionista festőművész élete utolsó szakaszában, Polinéziában küzdött a súlyos fájdalmakkal járó szifiliszes szövődményekkel.
  • Adolf Hitler: több történész és egykori orvosi feljegyzés valószínűsíti, hogy Hitler fiatalabb korában Bécsben fertőződött meg, ami hozzájárulhatott későbbi mentális leépüléséhez.

Nézd meg a videót is erről az egykor szörnyű, de ma már gyógyítható betegségről:

 

 

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