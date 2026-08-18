Beszéljünk a szifiliszről! A betegség, amelyet a szégyen tartott életben

Orvos válaszol: Hogyan lehetséges a szifilisz kezelése?

Dr. Kertész Norbert bőrgyógyász szakorvosjelölt szerint a szifilisz ma már egy jól gyógyítható betegség, de csak akkor, ha időben felismerik.

– A fertőzés egyik legnagyobb veszélye, hogy a kezdeti tünetek, például a fájdalmatlan fekély vagy a később jelentkező bőrkiütések, kezelés nélkül is eltűnhetnek. – mondja az orvos.

– Ez azonban nem jelenti azt, hogy a beteg meggyógyult, a kórokozó ugyanis továbbra is jelen marad a szervezetben, és egy tünetmentes, úgynevezett látens szakaszba kerülhet. A betegség évek, sőt akár évtizedek múltán is súlyos szövődményeket okozhat. Akár károsíthatja az idegrendszert, a szemet, a hallást, a szívet és a nagyereket is.

Veszélyes lehet a szifilisz lappangási idő

A szakember továbbá azt is kiemeli, hogy éppen a hosszú tünetmentes időszak miatt különösen alattomos betegségről van szó. A látens szifilisz során a fertőzöttnek semmilyen panasza nincs, a baktérium azonban továbbra is jelen van a szervezetében, de vérvizsgálattal kimutatható. Éppen ezért önmagában a tünetek hiánya nem zárja ki a fertőzést. Dr. Kertész arra is felhívja a figyelmet, hogy a nem véletlenül nevezik a betegséget „nagy utánzónak”, hiszen tünetei számos más bőr- és nemi betegségre hasonlíthatnak. Emiatt a biztos diagnózishoz legtöbbször vérvizsgálatra van szükség, egyes esetekben pedig a fekélyből vett mintából is közvetlenül kimutatható a kórokozó. Szifilisz gyanúja esetén más nemi úton terjedő fertőzések – köztük a HIV – szűrése is javasolt. A bőrgyógyász hangsúlyozza, hogy a sikeres kezelés után sem alakul ki tartós védettség, ezért később ismét meg lehet fertőződni. Ennek megelőzésében kulcsfontosságú, hogy a szexuális partner(ek) kivizsgálása és szükség esetén kezelése is megtörténjen. A szűrővizsgálatok gyakoriságát mindig az egyéni kockázat határozza meg. Új vagy több partner, alkalmi kapcsolatok, nem következetes óvszerhasználat vagy korábbi nemi úton terjedő fertőzés esetén legalább évente, magasabb kockázat mellett pedig akár három-hat havonta is indokolt lehet a szűrés. Tünetek vagy ismert fertőzés esetén viszont nem szabad megvárni a következő rutinvizsgálatot.

– A szifilisz ma megfelelő antibiotikum-kezeléssel jól gyógyítható, különösen akkor, ha korán felismerjük” – emeli ki a szakember.

– Az időben megkezdett terápia rendszerint maradandó következmények nélkül gyógyulást eredményez, a már kialakult szervkárosodás azonban nem minden esetben fordítható vissza. Ezért a korai felismerés mellett a kezelés utáni kontrollvizsgálatok is elengedhetetlenek.