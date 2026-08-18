Beszéljünk a szifiliszről! A betegség, amelyet a szégyen tartott életben

Volt idő, amikor királyokat, katonákat és művészeket egyaránt rettegésben tartott. Mégis többet kommunikáltak a szégyenről, mint magáról a kórról. A szifilisz története ma sem ért véget. A szakemberek szerint Európában ismét egyre több az új eset. Hogyan jutottunk idáig, és mely jelekre érdemes odafigyelni? Dr. Kertész Norbert válaszolja meg a szifilisszel kapcsolatos legfontosabb kérdéseinket.
Mi az a szifilisz?
- A szifilisz, más néven vérbaj vagy luesz a Treponema pallidum nevű baktérium által okozott, jellemzően nemi úton terjedő fertőzés, ami várandósság alatt az anyáról a magzatra is átadható.
- A szifilisz kezelése megfelelő antibiotikumos kúrával lehetséges, de nagyon fontos a korai felismerés.
- Kezelés nélkül hosszú éveken át fennállhat, és több szervrendszert is érintő szövődményekhez vezethet.
- A fertőzésnek több szakasza van, és mivel a tünetek sok esetben enyhék vagy teljesen hiányoznak, a felismerésben fontos szerepe van a laboratóriumi vizsgálatoknak.
A szifilisz régen is sok problémát okozott
Kevés nyavalyát övez annyi félreértés, mint a szifiliszt. A fertőzés évszázadokon át nemcsak az egészségre jelentett veszélyt, hanem egyfajta társadalmi megbélyegzéssel is járt. Sokan inkább titkolták a tüneteiket, mintsem segítséget kérjenek, így a kórokozó újabb és újabb embereket fertőzhetett meg. Bár a modern orvostudomány ma már hatékonyan képes kezelni, a szifilisz korántsem tűnt el. A szifilisz terjedése újra egyre nagyobb problémát okoz, ugyanis az elmúlt években ismét emelkedni kezdett az esetszám Európában - írja a Fanny magazin.
A szifilisz története
A szifilisz eredete máig vita tárgya a történészek és a kutatók között. A legismertebb elmélet szerint a betegséget Kolumbusz Kristóf matrózai hurcolták Európába az amerikai kontinensről az 1490-es években. Nem sokkal később pusztító járvány söpört végig Nápolyban, majd szinte az egész kontinensen. Érdekesség, hogy szinte minden ország a szomszédaira próbálta hárítani a szifilisz terjedésének felelősségét. Az olaszok és a németek gyakran „francia kórnak" nevezték, a franciák „nápolyi betegségként" emlegették, máshol pedig a spanyolokhoz kötötték a fertőzést. Innen ered az a tévhit is, hogy a szifilisz Spanyolországból származik. Valójában erre nincs egyértelmű bizonyíték, a történelmi elnevezések inkább politikai és kulturális előítéleteket tükröztek, mint valódi tudományos ismereteket. Abban azonban a kutatók egyetértenek, hogy a 15–16. század fordulóján a fertőzés rendkívül gyorsan terjedt Európában. Akkoriban még senki sem ismerte a kórokozót, hatékony kezelés sem létezett, ezért a kór gyakran súlyos szövődményekhez, maradandó károsodásokhoz, sőt halálhoz vezetett.
Kialakulhat újra szifilisz járvány?
Sokan úgy gondolják, hogy a szifilisz már a múlté, a valóság azonban mást mutat. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint az elmúlt években jelentősen emelkedett a regisztrált szifiliszes esetek száma Európában. Több országban már a koronavírus-járvány előtti szintet is meghaladja az új fertőzések mennyisége. A szakemberek szerint ennek több oka is van. Egyre többen élnek aktív szexuális életet alkalmi partnerekkel, miközben a védekezés nem mindig következetes. A modern társkereső alkalmazások felgyorsították az ismerkedést, ami a fertőzések terjedésének is kedvezhet. Emellett sok eset hosszú ideig teljesen tünetmentes marad, így az érintettek nem is tudják, hogy továbbadhatják a betegséget. Az is hozzájárulhat a növekvő esetszámhoz, hogy ma már több országban rendszeresebben szűrik a veszélyeztetett csoportokat, ezért olyan fertőzések is felszínre kerülnek, amelyek korábban rejtve maradtak. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a növekedés valós, ezért a megelőzés és a korai felismerés fontosabb, mint valaha.
Mik a szifilisz tünetei?
A szifiliszt a Treponema pallidum nevű baktérium okozza, és leggyakrabban szexuális úton terjed. A fertőzés alattomossága éppen abban rejlik, hogy az első tünetek sokszor fájdalommentesek, vagy olyan enyhék, hogy az érintett nem tulajdonít nekik jelentőséget. Az első stádiumban általában egy apró, kemény tapintású, fájdalmatlan fekély jelenik meg a fertőzés helyén, a nemi szerveken, a végbélnyílás környékén vagy akár a szájban. Ez néhány hét alatt magától eltűnhet, ám ez nem a gyógyulás jele. A baktérium eközben tovább terjed a szervezetben. A második szakaszban testszerte kiütések jelenhetnek meg, gyakori a tenyéren és a talpon kialakuló bőrelváltozás is. Emellett láz, torokfájás, nyirokcsomó-duzzanat, fáradékonyság, hajhullás vagy izomfájdalom is előfordulhat. Mivel ezek a panaszok számos más betegségre is hasonlíthatnak, a szifilisz ilyenkor könnyen rejtve maradhat. Kezelés nélkül a fertőzés hosszú évekre lappangó állapotba kerülhet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy veszélytelen. Évekkel vagy akár évtizedekkel később súlyosan károsíthatja a szívet, az ereket, az idegrendszert és más szerveket is. A jó hír, hogy időben felismerve a szifilisz jól kezelhető antibiotikummal. Minél hamarabb születik meg a diagnózis, annál kisebb az esélye a maradandó szövődmények kialakulásának és a fertőzés továbbadásának. Éppen ezért gyanús tünetek vagy kockázatos szexuális kapcsolat után érdemes mielőbb szűrővizsgálatra jelentkezni még akkor is, ha semmilyen panaszunk nincs.
Orvos válaszol: Hogyan lehetséges a szifilisz kezelése?
Dr. Kertész Norbert bőrgyógyász szakorvosjelölt szerint a szifilisz ma már egy jól gyógyítható betegség, de csak akkor, ha időben felismerik.
– A fertőzés egyik legnagyobb veszélye, hogy a kezdeti tünetek, például a fájdalmatlan fekély vagy a később jelentkező bőrkiütések, kezelés nélkül is eltűnhetnek. – mondja az orvos.
– Ez azonban nem jelenti azt, hogy a beteg meggyógyult, a kórokozó ugyanis továbbra is jelen marad a szervezetben, és egy tünetmentes, úgynevezett látens szakaszba kerülhet. A betegség évek, sőt akár évtizedek múltán is súlyos szövődményeket okozhat. Akár károsíthatja az idegrendszert, a szemet, a hallást, a szívet és a nagyereket is.
Veszélyes lehet a szifilisz lappangási idő
A szakember továbbá azt is kiemeli, hogy éppen a hosszú tünetmentes időszak miatt különösen alattomos betegségről van szó. A látens szifilisz során a fertőzöttnek semmilyen panasza nincs, a baktérium azonban továbbra is jelen van a szervezetében, de vérvizsgálattal kimutatható. Éppen ezért önmagában a tünetek hiánya nem zárja ki a fertőzést. Dr. Kertész arra is felhívja a figyelmet, hogy a nem véletlenül nevezik a betegséget „nagy utánzónak”, hiszen tünetei számos más bőr- és nemi betegségre hasonlíthatnak. Emiatt a biztos diagnózishoz legtöbbször vérvizsgálatra van szükség, egyes esetekben pedig a fekélyből vett mintából is közvetlenül kimutatható a kórokozó. Szifilisz gyanúja esetén más nemi úton terjedő fertőzések – köztük a HIV – szűrése is javasolt. A bőrgyógyász hangsúlyozza, hogy a sikeres kezelés után sem alakul ki tartós védettség, ezért később ismét meg lehet fertőződni. Ennek megelőzésében kulcsfontosságú, hogy a szexuális partner(ek) kivizsgálása és szükség esetén kezelése is megtörténjen. A szűrővizsgálatok gyakoriságát mindig az egyéni kockázat határozza meg. Új vagy több partner, alkalmi kapcsolatok, nem következetes óvszerhasználat vagy korábbi nemi úton terjedő fertőzés esetén legalább évente, magasabb kockázat mellett pedig akár három-hat havonta is indokolt lehet a szűrés. Tünetek vagy ismert fertőzés esetén viszont nem szabad megvárni a következő rutinvizsgálatot.
– A szifilisz ma megfelelő antibiotikum-kezeléssel jól gyógyítható, különösen akkor, ha korán felismerjük” – emeli ki a szakember.
– Az időben megkezdett terápia rendszerint maradandó következmények nélkül gyógyulást eredményez, a már kialakult szervkárosodás azonban nem minden esetben fordítható vissza. Ezért a korai felismerés mellett a kezelés utáni kontrollvizsgálatok is elengedhetetlenek.