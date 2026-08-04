Hűsölési tippek fesztiválozóknak: így éld túl a Szigetet a kánikulában

Megmutatjuk, hogyan maradhatsz hidratált a legnagyobb melegben is.

Összeszedtük azokat a könnyű és gyors praktikákat, amelyekkel egy koncert alatt is lehűtheted magad.

Felhívjuk a figyelmet arra is, miért fontos, hogy ne csak alkoholt fogyassz egy fesztiválon.

Mindegy, hogy a Sziget fesztiválról, vagy egy kisebb egyetemi fesztiválról van szó, a lényeg, hogy figyelj az egészségedre és a tested szükségleteire! Néhány apró tanács megfogadásával könnyebben átvészelheted a kánikulát. Mutatjuk, hogyan hűtheted le magad egy többnapos koncertsorozaton!

A legfontosabb dolog, amit meg kell tenned napközben, az a hidratálás. Fogyassz rendszeresen vizet a Sziget Fesztiválon! Fotó: Michael Hickey / Getty Images

Hűsölési tippek a Sziget Fesztiválra érkezőknek – így élheted túl a nagy meleget

A fesztiválokon sokan órákon át a tűző napon várják a kedvenc előadójukat, miközben alig isznak vizet. Ráadásul sokat ugrálnak és táncolnak, és gyakran alkoholt is fogyasztanak. Ez a kombináció jelentősen növeli a kiszáradás és a hőguta kialakulásának kockázatát, ezért érdemes tudatosan felkészülni rá, hogy ne legyen baj.

A víz legyen az első

A legfontosabb, hogy rendszeresen igyál vizet, még akkor is, ha nem érzed magad szomjasnak. A nagy melegben a szervezeted folyamatosan folyadékot veszít, amit pótolni kell. Ráadásul ha alkoholt vagy kávét fogyasztasz, akkor még inkább dehidratálttá válsz. Érdemes figyelned rá, hogy egy-egy pohár ital és kávé után mindig igyál egy adag vizet is. Ez segíthet megjegyezni, hogy megfelelő időközönként mindig hidratálj.

Túlélőkészlet a hőség ellen

Egy világos színű sapka vagy kalap, egy napszemüveg, magas faktorszámú fényvédő és egy kisebb kézi ventilátor vagy permetezős flakon is sokat segíthet. Ha van rá lehetőséged, akkor amikor csak tudsz, húzódj árnyékba vagy tölts néhány órát egy klimatizált helyen, hogy a szervezetednek legyen ideje lehűlni. A legjobb koncertek általában késő délután vagy este szoktak lenni; ha maximális energiabedobással akarsz rajtuk részt venni, akkor napközben, a legnagyobb kánikulában mindenképpen hűtsd magad!

Figyelj a tested jelzéseire

Ha szédülést, fejfájást, hányingert vagy szokatlan gyengeséget érzel, ne próbáld azonnal az alkoholra vagy a másnaposságra fogni! Menj árnyékba, igyál vizet, hűtsd magad, és szükség esetén kérj segítséget a fesztivál egészségügyi szolgálatától. Mindegyik rendezvényen tartanak fenn elsősegélypontot, ahol nem csak egészségügyi krízis esetén kaphatsz gyors segítséget. Emellett sok fesztivál területén szándékosan használnak párakapukat vagy klimatizált pihenőpontokat, hogy a látogatók felfrissülhessenek.