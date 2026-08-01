Ettől az egy hozzávalótól lesz isteni a szilvalekvár

- A késő nyár elmaradhatatlan sztárgyümölcse a szilva. Egyetlen trükkel új szintre emelhető a belőle készült szilvalekvár.
- Egyetlen hozzávaló elég, hogy mennyei legyen, és csak a főzés legvégén kell hozzáadni.
- Órákon át tartó folyamatos kevergetés nélkül is tökéletes íz érhető el.
Már előre tudod, hogy hamarosan megtelnek a kamra polcai finomságokkal. Ha a szilvalekvárt az alábbi titkos recept szerint késztíted, hidd el, nemcsak a reggeli kalácson lesz isteni, hanem ünnepi sütemények, húsételek és sajttálak különleges kísérője is lehet.
Egyetlen hozzávaló, amitől olyan ízletes lesz a szilvalekvár, hogy mindenkinek eláll a szava
Ha valami igazán különlegesre vágysz, felejtsd el a klasszikus cukros verziókat, és vesd be a nagymamák elfeledett trükkjét: adj a készülő lekvárhoz némi rumot.
Miért pont rum kerüljön a lábasba?
A rum a luxus aromáért felel. A főzés legvégén hozzáadott alkohol egyfajta meleg, fás, vaníliás karakterrel gazdagítja a végeredményt. A forró szilvalekvár magába szívja a minőségi párlatot, az alkohol elpárolog, a végeredmény pedig egy selymes, ünnepi hangulatú dzsemkülönlegesség lesz.
Az isteni szilvalekvár receptje
Ez a módszer azért is zseniális, mert a rum nem elnyomja a szilva ízét, hanem felerősíti és mélyíti azt. Ráadásul finoman lágyítja a szilva rostjait, így a végeredmény egy még selymesebb és krémesebb textúra lesz. Figyelem: sose használj olcsó sütőaromát! Válassz valódi, minőségi sötét vagy fűszerezett rumot, hogy a legmagyarabb lekvárt kaphasd eredményül.
Hozzávalók
- 5 kg teljesen érett, magvaváló szilva
- 2-3 evőkanál 10%-os ecet vagy almaecet
- 40-50 dkg édesítőszer (a szilva édességétől függően, de el is hagyható)
- 1 teáskanál őrölt fahéj
- 0,5-1 dl minőségi sötét rum
Elkészítés
1. A szilvát alaposan mossuk meg, magozzuk ki, és vágjuk félbe vagy negyedekbe.
2. Válasszunk egy tágas, mély lábast. Öntsük az edény aljára az ecetet, és forgassuk körbe, hogy az edény falát is érje. Ne keverjük el semmivel.
3. Óvatosan halmozzuk rá a kimagozott gyümölcsöt, majd szórjuk meg a tetejét édesítőszerrel és fahéjjal. Ezen a ponton szigorúan tilos megkeverni a lábas tartalmát!
4. Kezdődhet a főzés lassú tűzön, egészen addig, amíg a szilva héja fel nem pöndörödik.
5. Amikor a szilvalekvár már kellően sűrű, sötét és összeesett, öntsük hozzá a sötét rumot, és egy fakanállal alaposan keverjük át az egészet – az ecet és a sült szilva ekkor fog tökéletesen egységes masszává válni.
6. A még tűzforró lekvárt adagoljuk tisztára mosott, steril üvegekbe, zárjuk le azokat légmentesen, majd tegyük száraz dunsztba (paplanok közé) 1-2 napra, amíg teljesen ki nem hűlnek.
Engedd meg magadnak azt a kis luxust, amit egy löttyintésnyi minőségi rum adhat. Garantáljuk, hogy a család és a vendégek is el lesznek ájulva a titkos receptedtől, a kamrád pedig a legfinomabb kincsekkel fog megtelni.
A szilva jótékony hatása a szervezetre
A szilva kiemelkedően magas rosttartalmának köszönhetően az egyik legjobb segítőtárs az emésztés serkentésében és a székrekedés megelőzésében. Emellett rendkívül gazdag antioxidánsokban, valamint A-, C- és K-vitaminban, amelyek hatékonyan támogatják az immunrendszer működését. Rendszeres fogyasztása jót tesz a szív- és érrendszernek, mivel káliumtartalma hozzájárul a vérnyomás szabályozásához.
Sütőben sült szilvalekvár? Igen! Ha kipróbálnád ezt is, tekintsd meg az alábbi videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: