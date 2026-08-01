Ettől az egy hozzávalótól lesz isteni a szilvalekvár

A késő nyár elmaradhatatlan sztárgyümölcse a szilva. Egyetlen trükkel új szintre emelhető a belőle készült szilvalekvár.

Egyetlen hozzávaló elég, hogy mennyei legyen, és csak a főzés legvégén kell hozzáadni.

Órákon át tartó folyamatos kevergetés nélkül is tökéletes íz érhető el.

Már előre tudod, hogy hamarosan megtelnek a kamra polcai finomságokkal. Ha a szilvalekvárt az alábbi titkos recept szerint késztíted, hidd el, nemcsak a reggeli kalácson lesz isteni, hanem ünnepi sütemények, húsételek és sajttálak különleges kísérője is lehet.

A szilvalekvár befőzésének hangulatához hozzátartozik az isteni szilva illat. Fotó: Doris Assenheimer / Shutterstock

Egyetlen hozzávaló, amitől olyan ízletes lesz a szilvalekvár, hogy mindenkinek eláll a szava

Ha valami igazán különlegesre vágysz, felejtsd el a klasszikus cukros verziókat, és vesd be a nagymamák elfeledett trükkjét: adj a készülő lekvárhoz némi rumot.

Miért pont rum kerüljön a lábasba?

A rum a luxus aromáért felel. A főzés legvégén hozzáadott alkohol egyfajta meleg, fás, vaníliás karakterrel gazdagítja a végeredményt. A forró szilvalekvár magába szívja a minőségi párlatot, az alkohol elpárolog, a végeredmény pedig egy selymes, ünnepi hangulatú dzsemkülönlegesség lesz.

A szilvalekvár cukor nélkül vagy édesítőszerrel sem okoz csalódást. Fotó: Angelika Heine / Shutterstock

Az isteni szilvalekvár receptje

Ez a módszer azért is zseniális, mert a rum nem elnyomja a szilva ízét, hanem felerősíti és mélyíti azt. Ráadásul finoman lágyítja a szilva rostjait, így a végeredmény egy még selymesebb és krémesebb textúra lesz. Figyelem: sose használj olcsó sütőaromát! Válassz valódi, minőségi sötét vagy fűszerezett rumot, hogy a legmagyarabb lekvárt kaphasd eredményül.

Hozzávalók

5 kg teljesen érett, magvaváló szilva

2-3 evőkanál 10%-os ecet vagy almaecet

40-50 dkg édesítőszer (a szilva édességétől függően, de el is hagyható)

1 teáskanál őrölt fahéj

0,5-1 dl minőségi sötét rum

Elkészítés

1. A szilvát alaposan mossuk meg, magozzuk ki, és vágjuk félbe vagy negyedekbe.

2. Válasszunk egy tágas, mély lábast. Öntsük az edény aljára az ecetet, és forgassuk körbe, hogy az edény falát is érje. Ne keverjük el semmivel.

3. Óvatosan halmozzuk rá a kimagozott gyümölcsöt, majd szórjuk meg a tetejét édesítőszerrel és fahéjjal. Ezen a ponton szigorúan tilos megkeverni a lábas tartalmát!