Szilvalekvár sütőben elkészítve minimális erőfeszítéssel? Mutatjuk, hogyan csináld

Egészségügyi hatások: a szilva rostjai, kálium- és K-vitamin-tartalma hozzájárul az emésztés javításához, a szív egészségéhez és a csontok erősítéséhez.

Lekvárfőzés menete: a felezett, cukrozott gyümölcsöt ecettel kikent tepsiben, 150 fokon, keverés nélkül sűrítjük, majd a folyamat végén ízesítjük.

Tartósítás: a kész, forró lekvárt steril üvegekbe töltjük, és száraz dunsztban hagyjuk lassan kihűlni.

Az egészségük megóvása érdekében már őseink is eltették a nyári gyümölcsöket télire. A szilvalekvár sütőben is elkészíthető, így nem kell a hőségriadó kellős közepén a forró tűzhely mellett órákon át kavargatnod. Mutatjuk, hogyan készítsd, a szilvalekvár sütőben egyszerűbb, mint gondolnád!

Szilvalekvár sütőben is elkészíthető, mutatjuk, hogyan!

Fotó: Shutterstock

Szilvalekvár sütőben elkészítve

A szilva egészségügyi hatásai

A szilva jótékony hatásai évezredek óta ismertek, a népi gyógyászatban is előszeretettel alkalmazzák, mert serkenti az emésztést, hozzájárul az immunrendszer egészséges működéséhez magas vitamin-és ásványi anyag tartalmának köszönhetően. Kiváló ellenszere a székrekedésnek magas rosttartalma miatt, ráadásul segít a bélflóra fenntartásában is. Magas kálium és vastartalma hozzájárul a szív-és érrendszer egészségéhez, csökkenti a koleszterinszintet és segít a vérnyomás szabályozásában. A nyár végi gyümölcs ráadásul a csontoknak is jót tesz a magas K-vitamin és bór tartalmának köszönhetően, amelyek segítenek a kálcium beépülésében és a vázrendszer szerkezeti stabilitásának megőrzésében.

Tudtad, hogy a szilva sötétlila színét az antociánok adják, amelyek erős antioxidánsok? Ráadásul hiába édes, a glikémiás indexe mégis alacsony, mert a benne található rostok lassítják a szénhidrátok felszívódását, így a szervezetünk nem kap azonnali inzulin fröccsöt.

Most, hogy megismertük a szilva egészségügyi hatásait, nézzük, hogyan tehetjük el télire felesleges kavargatás nélkül! Íme a befőzés egyszerű lépései:

Szilvalekvár recept sütőben elkészítve

Mossuk meg a szilvát, vágjuk ketté és magozzuk ki.

Egy tepsit kenjünk ki ecettel, tegyük bele a félbevágott, magozott gyümölcsöt és szórjuk meg egy kevés cukorral. Amennyiben a gyümölcs jó érett, a cukor hozzáadása nem feltétlenül szükséges.

Tegyük be a 150 fokosra előmelegített sütőbe, takarjuk le alufóliával és süssük 2-3 órát.

Ha már elég levet engedett, levesszük róla az alufóliát, megszórjuk őrölt fahéjjal, csillagánizzsal és körülbelül még 2 órán át sütjük, amíg jó sűrű, lekvár állaga nem lesz.

Töltsd sterilizált üvegekbe és jól zárd le. Fontos, hogy a szilvalekvár fokozatosan hűljön ki, ezért érdemes dunsztba tenni az üvegeket.

Nézd meg a mindmegette.hu videóján, hogyan készül a sütőben sült szilvalekvár:



