Szívférgességet is okozhat ennek a rovarnak a csípése: elárasztotta Magyarországot

Egyre több gondot okoz a gazdiknak és kedvenceiknek a szívférgesség hazánkban. A kutyákat és macskákat támadó életveszélyes fertőzést a Dirofilaria immitis nevű fonálféreg okozza, amely eredetileg Amerikában, Ausztráliában, Japánban és a mediterrán országokban terjedt el, ám a klímaváltozás és a globális felmelegedés következményeként már nálunk is egyre több eset fordul elő. Az első hazai fertőzést 2009-ben regisztrálták. A szívféreg szúnyogcsípéssel kerül a kutyák szervezetébe, majd a fertőzést követően 6-8 hónap alatt fejlődnek ki a felnőtt férgek, amelyek a szívben és a tüdőartériákban telepednek meg. A kifejlett nőstény férgek akár 40 centiméteresre is megnőhetnek, és több évig elélhetnek, súlyos károsodást okozva a kutya keringési rendszerében.

A kezeletlen szívférgesség halálos is lehet a kutyákra nézve.

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Szívférgesség kutyáknál: a tünetek sokáig rejtve maradhatnak

A szívférgesség lappangva fejlődik ki, így a kezdeti időszakban sokszor észre sem vesszük, hogy baj van. A tünetek attól függnek, hány féreg van a kutya szervezetében és azok mekkora kárt okoztak. Az idült forma tünetei lehetnek:

fáradékonyság,

időnkénti köhögés,

nehézlégzés,

lesoványodás.

Súlyosabb, akut esetekben előfordulhat:

hirtelen gyengeség,

véres vizelet,

sárgaság,

sokkos állapot,

elhullás.

Ha túl sok féreg szaporodott el a kutyánk szervezetében, az élősködők vándorolni kezdhetnek, és elzárhatják a szívből kivezető nagy ereket, amitől a kedvencünk elpusztulhat.

A szívférgesség diagnózisa

A szívférgesség kutyáknál vérvizsgálattal igazolható. Az állatorvosok ma már egyre gyakrabban alkalmaznak gyorsteszteket, amelyek képesek kimutatni a felnőtt nőstény férgek jelenlétét még a tünetmentes kutyákban is. Gyanús esetekben további vizsgálatok (pl. röntgen, ultrahang, EKG) szükségesek a fertőzöttség mértékének felméréséhez és a kezelési terv kidolgozásához.

A szívférgesség kezelése

A szívférgesség gyógyítása rendkívül összetett feladat, ráadásul veszélyes is lehet a kutyára. A felnőtt férgek elpusztítása trombózist okozhat, ha az élősködők szétesnek a vérpályában. A kezeléshez többféle gyógyszerre van szükség, és hosszú hónapokon át tart. A terápia több elemből áll:

antibiotikum a szívféregben élő baktériumok elpusztítására;

gyulladáscsökkentő szteroidok;

injekció a felnőtt férgek kiirtására;

súlyos fertőzés esetén a férgeket műtéti úton való eltávolítása.

A kezelések közötti időszakban a kutya csak minimálisan mozoghat, mivel a mozgás növeli az embólia kialakulásának kockázatát. A gyógyulás után még hónapokig tart a kontrollidőszak, és a kutyánk élete végéig rendszeres orvosi ellenőrzésre szorul.