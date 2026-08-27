Szívférgességet is okozhat ennek a rovarnak a csípése: elárasztotta Magyarországot

Egyre több gondot okoz a gazdiknak és kedvenceiknek a szívférgesség hazánkban. A kutyákat és macskákat támadó életveszélyes fertőzést a Dirofilaria immitis nevű fonálféreg okozza, amely eredetileg Amerikában, Ausztráliában, Japánban és a mediterrán országokban terjedt el, ám a klímaváltozás és a globális felmelegedés következményeként már nálunk is egyre több eset fordul elő. Az első hazai fertőzést 2009-ben regisztrálták. A szívféreg szúnyogcsípéssel kerül a kutyák szervezetébe, majd a fertőzést követően 6-8 hónap alatt fejlődnek ki a felnőtt férgek, amelyek a szívben és a tüdőartériákban telepednek meg. A kifejlett nőstény férgek akár 40 centiméteresre is megnőhetnek, és több évig elélhetnek, súlyos károsodást okozva a kutya keringési rendszerében.
Szívférgesség kutyáknál: a tünetek sokáig rejtve maradhatnak
A szívférgesség lappangva fejlődik ki, így a kezdeti időszakban sokszor észre sem vesszük, hogy baj van. A tünetek attól függnek, hány féreg van a kutya szervezetében és azok mekkora kárt okoztak. Az idült forma tünetei lehetnek:
- fáradékonyság,
- időnkénti köhögés,
- nehézlégzés,
- lesoványodás.
Súlyosabb, akut esetekben előfordulhat:
- hirtelen gyengeség,
- véres vizelet,
- sárgaság,
- sokkos állapot,
- elhullás.
Ha túl sok féreg szaporodott el a kutyánk szervezetében, az élősködők vándorolni kezdhetnek, és elzárhatják a szívből kivezető nagy ereket, amitől a kedvencünk elpusztulhat.
A szívférgesség diagnózisa
A szívférgesség kutyáknál vérvizsgálattal igazolható. Az állatorvosok ma már egyre gyakrabban alkalmaznak gyorsteszteket, amelyek képesek kimutatni a felnőtt nőstény férgek jelenlétét még a tünetmentes kutyákban is. Gyanús esetekben további vizsgálatok (pl. röntgen, ultrahang, EKG) szükségesek a fertőzöttség mértékének felméréséhez és a kezelési terv kidolgozásához.
A szívférgesség kezelése
A szívférgesség gyógyítása rendkívül összetett feladat, ráadásul veszélyes is lehet a kutyára. A felnőtt férgek elpusztítása trombózist okozhat, ha az élősködők szétesnek a vérpályában. A kezeléshez többféle gyógyszerre van szükség, és hosszú hónapokon át tart. A terápia több elemből áll:
- antibiotikum a szívféregben élő baktériumok elpusztítására;
- gyulladáscsökkentő szteroidok;
- injekció a felnőtt férgek kiirtására;
- súlyos fertőzés esetén a férgeket műtéti úton való eltávolítása.
A kezelések közötti időszakban a kutya csak minimálisan mozoghat, mivel a mozgás növeli az embólia kialakulásának kockázatát. A gyógyulás után még hónapokig tart a kontrollidőszak, és a kutyánk élete végéig rendszeres orvosi ellenőrzésre szorul.
Szívférgesség megelőzése kutyáknál
Mint a legtöbb betegségre, erre is igaz, hogy megelőzni sokkal könnyebb, olcsóbb és biztonságosabb, mint kezelni. Magyarországon is elérhetők olyan tablettás és cseppentős készítmények, amelyek megakadályozzák a szívféreg lárvák fejlődését.
Érdemes szúnyogriasztókat is használni, például speciális nyakörvet vagy természetes spray-ket, főleg, ha a kutyánk sok időt tölt a szabadban.
Szívférgesség macskáknál
Bár a szívférgesség elsősorban a kutyákat érinti, macskák is megfertőződhetnek. A macskák szervezete kevésbé ideális gazdatest, így náluk ritkábban alakul ki a felnőtt férgek által okozott súlyos fertőzés. Ennek ellenére a betegség nagyon veszélyes lehet, mivel a tünetek gyakran hirtelen jelentkeznek: köhögés, nehézlégzés, bénulás, hirtelen elhullás is előfordulhat. Mivel nehéz diagnosztizálni, a megelőzés a legfontosabb a macskáknál is.
Emberre is veszélyes lehet?
Az ember is megfertőződhet szívféreggel, bár ez ritka. A lárvák az emberi szervezetben nem fejlődnek ki teljesen, ugyanakkor a bejutó lárvák gyulladást, csomóképződést okozhatnak a tüdőben – ez gyakran csak véletlenül, egy rutin mellkasröntgennel derül ki. Habár a fertőzés emberben általában enyhe lefolyású, figyelmeztető jel arra, hogy ez az élősködő nem csak az állatainkra jelent veszélyt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: