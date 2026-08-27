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szúnyogcsípés

Szívférgességet is okozhat ennek a rovarnak a csípése: elárasztotta Magyarországot

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Sokan nem is gondolnák, de egyetlen szúnyogcsípés is elegendő ahhoz, hogy a kutyánk életveszélyes fertőzést kapjon. A szívférgesség egy alattomos és egyre gyakoribb betegség hazánkban is. Mi ez a betegség valójában, és hogyan védekezhetünk ellene? Mutatjuk!
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Egyre több gondot okoz a gazdiknak és kedvenceiknek a szívférgesség hazánkban. A kutyákat és macskákat támadó életveszélyes fertőzést a Dirofilaria immitis nevű fonálféreg okozza, amely eredetileg Amerikában, Ausztráliában, Japánban és a mediterrán országokban terjedt el, ám a klímaváltozás és a globális felmelegedés következményeként már nálunk is egyre több eset fordul elő. Az első hazai fertőzést 2009-ben regisztrálták. A szívféreg szúnyogcsípéssel kerül a kutyák szervezetébe, majd a fertőzést követően 6-8 hónap alatt fejlődnek ki a felnőtt férgek, amelyek a szívben és a tüdőartériákban telepednek meg. A kifejlett nőstény férgek akár 40 centiméteresre is megnőhetnek, és több évig elélhetnek, súlyos károsodást okozva a kutya keringési rendszerében.

A kezeletlen szívférgesség halálos is lehet a kutyákra nézve.
A kezeletlen szívférgesség halálos is lehet a kutyákra nézve.
Fotó: Vovatol /  Shutterstock 

Szívférgesség kutyáknál: a tünetek sokáig rejtve maradhatnak

A szívférgesség lappangva fejlődik ki, így a kezdeti időszakban sokszor észre sem vesszük, hogy baj van. A tünetek attól függnek, hány féreg van a kutya szervezetében és azok mekkora kárt okoztak. Az idült forma tünetei lehetnek:

  • fáradékonyság,
  • időnkénti köhögés,
  • nehézlégzés,
  • lesoványodás.

Súlyosabb, akut esetekben előfordulhat:

  • hirtelen gyengeség,
  • véres vizelet,
  • sárgaság,
  • sokkos állapot,
  • elhullás.

Ha túl sok féreg szaporodott el a kutyánk szervezetében, az élősködők vándorolni kezdhetnek, és elzárhatják a szívből kivezető nagy ereket, amitől a kedvencünk elpusztulhat.

A szívférgesség diagnózisa

A szívférgesség kutyáknál vérvizsgálattal igazolható. Az állatorvosok ma már egyre gyakrabban alkalmaznak gyorsteszteket, amelyek képesek kimutatni a felnőtt nőstény férgek jelenlétét még a tünetmentes kutyákban is. Gyanús esetekben további vizsgálatok (pl. röntgen, ultrahang, EKG) szükségesek a fertőzöttség mértékének felméréséhez és a kezelési terv kidolgozásához.

A szívférgesség kezelése

A szívférgesség gyógyítása rendkívül összetett feladat, ráadásul veszélyes is lehet a kutyára. A felnőtt férgek elpusztítása trombózist okozhat, ha az élősködők szétesnek a vérpályában. A kezeléshez többféle gyógyszerre van szükség, és hosszú hónapokon át tart. A terápia több elemből áll:

  • antibiotikum a szívféregben élő baktériumok elpusztítására;
  • gyulladáscsökkentő szteroidok;
  • injekció a felnőtt férgek kiirtására;
  • súlyos fertőzés esetén a férgeket műtéti úton való eltávolítása.

A kezelések közötti időszakban a kutya csak minimálisan mozoghat, mivel a mozgás növeli az embólia kialakulásának kockázatát. A gyógyulás után még hónapokig tart a kontrollidőszak, és a kutyánk élete végéig rendszeres orvosi ellenőrzésre szorul.

Szívférgesség megelőzése kutyáknál

Mint a legtöbb betegségre, erre is igaz, hogy megelőzni sokkal könnyebb, olcsóbb és biztonságosabb, mint kezelni. Magyarországon is elérhetők olyan tablettás és cseppentős készítmények, amelyek megakadályozzák a szívféreg lárvák fejlődését.

Érdemes szúnyogriasztókat is használni, például speciális nyakörvet vagy természetes spray-ket, főleg, ha a kutyánk sok időt tölt a szabadban.

Szívférgesség macskáknál

Bár a szívférgesség elsősorban a kutyákat érinti, macskák is megfertőződhetnek. A macskák szervezete kevésbé ideális gazdatest, így náluk ritkábban alakul ki a felnőtt férgek által okozott súlyos fertőzés. Ennek ellenére a betegség nagyon veszélyes lehet, mivel a tünetek gyakran hirtelen jelentkeznek: köhögés, nehézlégzés, bénulás, hirtelen elhullás is előfordulhat. Mivel nehéz diagnosztizálni, a megelőzés a legfontosabb a macskáknál is.

Emberre is veszélyes lehet?

Az ember is megfertőződhet szívféreggel, bár ez ritka. A lárvák az emberi szervezetben nem fejlődnek ki teljesen, ugyanakkor a bejutó lárvák gyulladást, csomóképződést okozhatnak a tüdőben – ez gyakran csak véletlenül, egy rutin mellkasröntgennel derül ki. Habár a fertőzés emberben általában enyhe lefolyású, figyelmeztető jel arra, hogy ez az élősködő nem csak az állatainkra jelent veszélyt.

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