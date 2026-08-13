Ezek a szívroham rejtett jelei nőknél: bárkit érinthet, mégsem vesszük elég komolyan

A női test biológiája és hormonális működése miatt máshogy reagál a szívrohamra, mint a férfiaké. Nem csupán arról van szó, hogy a nők szíve fizikailag kisebb. Az ereik is eltérő szerkezetűek, a vérnyomásuk alacsonyabb, a szívverésük pedig gyakran gyorsabb. Ráadásul míg a férfiaknál főként a nagyobb koszorúerek elzáródása okozza a bajt, a nőknél gyakran a kisebb erek problémája áll a háttérben, amit a hagyományos vizsgálatok nem mindig mutatnak ki. Mutatjuk, melyek a szívroham rejtett jelei nőknél.

A szívroham nem korfüggő!

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Nőknél eltérő tünetek is jelentkezhetnek.

Nem mindig van erős mellkasi fájdalom.

Légszomj, hányinger, fáradtság is intő jel lehet.

A fájdalom a hátba, nyakba vagy állkapocsba sugározhat.

Szívinfarktusnál minden perc számít.

A megelőzésben az életmód is fontos szerepet kap.

Ezek a szívroham rejtett jelei nőknél: más tünetekkel jelentkezik, mint a férfiaknál

Nőknél a tünetek alattomosak, kevésbé egyértelműek, és könnyen összekeverhetők más betegséggel.

A klasszikus szívrohamot az emberek úgy írják le, hogy valaki a mellkasa bal oldalát fogja, mert nagyon erős fájdalmat érez, amitől görcsbe rándul a teste. Bár a mellkasi fájdalom továbbra is a tünetprofil része, általában nem a legsúlyosabb szimptóma. Viszont előfordulhat, hogy a fájdalom a hátukba sugárzik, vagy akár kizárólag a lapockáik közé, a nyakukba vagy az állkapcsukba”

– mutat rá a becsapós tünetekre Dr. Rekha Mankad, a Mayoo Női Szívklinika igazgatója.

A leggyakoribb figyelmeztető jelek nőknél:

mellkasi nyomás vagy feszülés (nem feltétlenül erős fájdalom);

fájdalom a karban, nyakban, hátban, állkapocsban vagy akár a gyomor körül;

légszomj, akár mellkasi fájdalom nélkül is;

hányinger, émelygés, gyomorpanaszok, amelyek sokszor egyszerű gyomorrontásnak tűnnek;

szédülés, ájulásérzés;

hideg veríték;

extrém fáradtság, akár reggel, pihenés után is.

Sokan azt gondolják, hogy csak kimerültek és majd elmúlik. Az igazság azonban az, hogy ezek a tünetek akár életveszélyes állapot előjelei is lehetnek. Különösen árulkodó, ha több jelentkezik egyszerre.