Ezek a szívroham rejtett jelei nőknél: bárkit érinthet, mégsem vesszük elég komolyan

A női test biológiája és hormonális működése miatt máshogy reagál a szívrohamra, mint a férfiaké. Nem csupán arról van szó, hogy a nők szíve fizikailag kisebb. Az ereik is eltérő szerkezetűek, a vérnyomásuk alacsonyabb, a szívverésük pedig gyakran gyorsabb. Ráadásul míg a férfiaknál főként a nagyobb koszorúerek elzáródása okozza a bajt, a nőknél gyakran a kisebb erek problémája áll a háttérben, amit a hagyományos vizsgálatok nem mindig mutatnak ki. Mutatjuk, melyek a szívroham rejtett jelei nőknél.
- Nőknél eltérő tünetek is jelentkezhetnek.
- Nem mindig van erős mellkasi fájdalom.
- Légszomj, hányinger, fáradtság is intő jel lehet.
- A fájdalom a hátba, nyakba vagy állkapocsba sugározhat.
- Szívinfarktusnál minden perc számít.
- A megelőzésben az életmód is fontos szerepet kap.
Ezek a szívroham rejtett jelei nőknél: más tünetekkel jelentkezik, mint a férfiaknál
Nőknél a tünetek alattomosak, kevésbé egyértelműek, és könnyen összekeverhetők más betegséggel.
A klasszikus szívrohamot az emberek úgy írják le, hogy valaki a mellkasa bal oldalát fogja, mert nagyon erős fájdalmat érez, amitől görcsbe rándul a teste. Bár a mellkasi fájdalom továbbra is a tünetprofil része, általában nem a legsúlyosabb szimptóma. Viszont előfordulhat, hogy a fájdalom a hátukba sugárzik, vagy akár kizárólag a lapockáik közé, a nyakukba vagy az állkapcsukba”
– mutat rá a becsapós tünetekre Dr. Rekha Mankad, a Mayoo Női Szívklinika igazgatója.
A leggyakoribb figyelmeztető jelek nőknél:
- mellkasi nyomás vagy feszülés (nem feltétlenül erős fájdalom);
- fájdalom a karban, nyakban, hátban, állkapocsban vagy akár a gyomor körül;
- légszomj, akár mellkasi fájdalom nélkül is;
- hányinger, émelygés, gyomorpanaszok, amelyek sokszor egyszerű gyomorrontásnak tűnnek;
- szédülés, ájulásérzés;
- hideg veríték;
- extrém fáradtság, akár reggel, pihenés után is.
Sokan azt gondolják, hogy csak kimerültek és majd elmúlik. Az igazság azonban az, hogy ezek a tünetek akár életveszélyes állapot előjelei is lehetnek. Különösen árulkodó, ha több jelentkezik egyszerre.
Minden perc számít a szívinfarktusnál
A tünetek alapján sokan szorongásra vagy stresszre gyanakodnak, nem pedig szívinfarktusra. Ráadásul a nők maguk is hajlamosak háttérbe szorítani a saját egészségüket. A gyerek betegsége, egy munkahelyi határidő vagy a háztartás ügyei könnyen fontosabbnak tűnnek, mint a saját testük jelzései. Pedig a szívroham esetén minden perc számít. Minél tovább várunk a segítségkéréssel, annál nagyobb lehet a szívizom károsodása és annál nehezebb lesz a felépülés.Kockázatok, amikre a nőknek különösen figyelniük kell
A klasszikus rizikófaktorokat, mint például a dohányzás, magas vérnyomás, magas koleszterinszint mindenki ismeri. De vannak olyan tényezők, amelyek a nőknél nagyobb kockázatot jelentenek.
Rizikófaktorok nőknél:
- terhességi szövődmények (például preeclampsia, koraszülés, gesztációs diabétesz);
- menopauza utáni hormonváltozások;
- depresszió, krónikus stressz;
- autoimmun betegségek (például lupus, reumás ízületi gyulladás);
- PCOS (policisztás ovárium szindróma);
- rákkezelés (kemoterápia, sugárzás) utóhatásai.
Már huszonéves korban érdemes odafigyelni ezekre a kockázati tényezőkre és rendszeresen kardiológiai szűrésre járni, főleg, ha a családban előfordult szívbetegség.
Hogyan védekezhetünk a szívroham ellen?
- Szerencsére mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük a bajt. Életmódbeli változtatásokkal megelőzhetjük a szívrohamot.
- Mozogjunk rendszeresen: heti legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgást végezzünk (például gyors séta, úszás, biciklizés).
- Táplálkozzunk tudatosan. Kevesebb sót használjunk, kerüljük a telített zsírokat és a feldolgozott ételeket.
- Figyeljünk a mentális egészségünkre is. Relaxáljunk, meditáljunk, beszélgessünk a barátainkkal, és ha szükséges, forduljunk pszichológushoz.
- Ne dohányozzunk, mert a cigaretta szívünk egyik legnagyobb ellensége.
- Járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, akkor is, ha látszólag semmi bajunk nincs.
Nézd meg az alábbi videót is a témában: