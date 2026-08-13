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szívbetegség

Ezek a szívroham rejtett jelei nőknél: bárkit érinthet, mégsem vesszük elég komolyan

56 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A női szívroham sokszor nem a klasszikus módon jelentkezik. A szívroham rejtett jelei nőknél gyakran hétköznapi tüneteknek tűnnek, pedig az időben felismert betegség életet menthet. Figyelj oda a tested üzeneteire!
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A női test biológiája és hormonális működése miatt máshogy reagál a szívrohamra, mint a férfiaké. Nem csupán arról van szó, hogy a nők szíve fizikailag kisebb. Az ereik is eltérő szerkezetűek, a vérnyomásuk alacsonyabb, a szívverésük pedig gyakran gyorsabb. Ráadásul míg a férfiaknál főként a nagyobb koszorúerek elzáródása okozza a bajt, a nőknél gyakran a kisebb erek problémája áll a háttérben, amit a hagyományos vizsgálatok nem mindig mutatnak ki. Mutatjuk, melyek a szívroham rejtett jelei nőknél.

szívroham tüneteit érző fiatal nő
A szívroham nem korfüggő! 
Fotó: Shutterstock
  • Nőknél eltérő tünetek is jelentkezhetnek.
  • Nem mindig van erős mellkasi fájdalom.
  • Légszomj, hányinger, fáradtság is intő jel lehet.
  • A fájdalom a hátba, nyakba vagy állkapocsba sugározhat.
  • Szívinfarktusnál minden perc számít.
  • A megelőzésben az életmód is fontos szerepet kap.

Ezek a szívroham rejtett jelei nőknél: más tünetekkel jelentkezik, mint a férfiaknál

Nőknél a tünetek alattomosak, kevésbé egyértelműek, és könnyen összekeverhetők más betegséggel. 

A klasszikus szívrohamot az emberek úgy írják le, hogy valaki a mellkasa bal oldalát fogja, mert nagyon erős fájdalmat érez, amitől görcsbe rándul a teste. Bár a mellkasi fájdalom továbbra is a tünetprofil része, általában nem a legsúlyosabb szimptóma. Viszont előfordulhat, hogy a fájdalom a hátukba sugárzik, vagy akár kizárólag a lapockáik közé, a nyakukba vagy az állkapcsukba”

  – mutat rá a becsapós tünetekre Dr. Rekha Mankad, a Mayoo Női Szívklinika igazgatója. 

A leggyakoribb figyelmeztető jelek nőknél: 

  • mellkasi nyomás vagy feszülés (nem feltétlenül erős fájdalom);
  • fájdalom a karban, nyakban, hátban, állkapocsban vagy akár a gyomor körül;
  • légszomj, akár mellkasi fájdalom nélkül is;
  • hányinger, émelygés, gyomorpanaszok, amelyek sokszor egyszerű gyomorrontásnak tűnnek;
  • szédülés, ájulásérzés;
  • hideg veríték;
  • extrém fáradtság, akár reggel, pihenés után is.

Sokan azt gondolják, hogy csak kimerültek és majd elmúlik. Az igazság azonban az, hogy ezek a tünetek akár életveszélyes állapot előjelei is lehetnek. Különösen árulkodó, ha több jelentkezik egyszerre.

Minden perc számít a szívinfarktusnál

A tünetek alapján sokan szorongásra vagy stresszre gyanakodnak, nem pedig szívinfarktusra. Ráadásul a nők maguk is hajlamosak háttérbe szorítani a saját egészségüket. A gyerek betegsége, egy munkahelyi határidő vagy a háztartás ügyei könnyen fontosabbnak tűnnek, mint a saját testük jelzései. Pedig a szívroham esetén minden perc számít. Minél tovább várunk a segítségkéréssel, annál nagyobb lehet a szívizom károsodása és annál nehezebb lesz a felépülés.Kockázatok, amikre a nőknek különösen figyelniük kell

A klasszikus rizikófaktorokat, mint például a dohányzás, magas vérnyomás, magas koleszterinszint mindenki ismeri. De vannak olyan tényezők, amelyek a nőknél nagyobb kockázatot jelentenek.

Rizikófaktorok nőknél:

  • terhességi szövődmények (például preeclampsia, koraszülés, gesztációs diabétesz);
  • menopauza utáni hormonváltozások;
  • depresszió, krónikus stressz;
  • autoimmun betegségek (például lupus, reumás ízületi gyulladás);
  • PCOS (policisztás ovárium szindróma);
  • rákkezelés (kemoterápia, sugárzás) utóhatásai.

Már huszonéves korban érdemes odafigyelni ezekre a kockázati tényezőkre és rendszeresen kardiológiai szűrésre járni, főleg, ha a családban előfordult szívbetegség.

Hogyan védekezhetünk a szívroham ellen?

  • Szerencsére mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük a bajt. Életmódbeli változtatásokkal megelőzhetjük a szívrohamot.
  • Mozogjunk rendszeresen: heti legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgást végezzünk (például gyors séta, úszás, biciklizés).
  • Táplálkozzunk tudatosan. Kevesebb sót használjunk, kerüljük a telített zsírokat és a feldolgozott ételeket.
  • Figyeljünk a mentális egészségünkre is. Relaxáljunk, meditáljunk, beszélgessünk a barátainkkal, és ha szükséges, forduljunk pszichológushoz.
  • Ne dohányozzunk, mert a cigaretta szívünk egyik legnagyobb ellensége.
  • Járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, akkor is, ha látszólag semmi bajunk nincs.

Nézd meg az alábbi videót is a témában:


 

 

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