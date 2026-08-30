Lehet, hogy ön is ezt csinálja nap mint nap, pedig a szívsebész szerint komoly ára lehet

Dr. Jeremy London szívsebész egy TikTok-videóban beszélt arról, miért jelenthet problémát a mozgásszegény életmód. A szakember szerint az ülőmunka különösen azoknál jelenthet kockázatot, akik a nap jelentős részét szinte teljesen mozdulatlanul töltik.

A szívsebész figyelmeztetett: ezt teszi a testünkkel az egész napos ülés.

Ezt mondja a szívsebész

A hosszú ideig tartó ülés nem csupán kellemetlen hát- és nyakfájdalmakhoz vezethet. A szívsebész szerint a mozgásszegény életmód összefügghet a szív- és érrendszeri betegségek, a korai halálozás, valamint a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával is.

Dr. London arra is felhívta a figyelmet, hogy az ülő életmód megnehezítheti a szervezet számára a vércukor megfelelő feldolgozását, miközben a vérkeringés is lassulhat. Mindez hosszabb távon hozzájárulhat a testsúly növekedéséhez és az anyagcsere kedvezőtlen változásaihoz.

Egy óra edzés nem feltétlenül ellensúlyozza az egész napos ülést

A szakember szerint sokan abba a hibába esnek, hogy úgy gondolják, egy reggeli edzés teljesen ellensúlyozza azt, ha utána nyolc-tíz órát ülnek az íróasztal mellett.

Pedig nem feltétlenül erről van szó.

A szívsebész szerint sokkal fontosabb, hogy a nap folyamán rendszeresen megmozduljunk, és ne töltsünk hosszú órákat megszakítás nélkül ülve.

Ez nem feltétlenül jelent újabb edzést. Már az is számít, ha lépcsőzünk a lift helyett, gyalog megyünk ebédelni, telefonálás közben felállunk, vagy időnként néhány guggolást végzünk két megbeszélés között.

Ezekkel az apró változtatásokkal sokat tehetünk

Dr. London szerint érdemes tudatosan megszakítani az ülő időszakokat. Ha valaki irodában dolgozik, egyszerű megoldás lehet például egy időzítő beállítása, amely emlékezteti arra, hogy rendszeresen álljon fel és mozogjon néhány percet.

A cél nem az, hogy mindenki egész nap eddzen, hanem az, hogy ne az ülés legyen a nap alapállapota.

A szakember üzenete egyszerű: a mozgásnak nem csak az edzőteremben van helye. A mindennapi apró aktivitások is számítanak, ezért érdemes minél gyakrabban felállni az asztaltól és megmozgatni a testet.