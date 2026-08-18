Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
szőke haj

Ezek a legjobb ruhaszínek szőke nőknek – így válaszd ki a hozzád illő darabokat

56 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ha szőke vagy és világos a bőröd, bizonyára te is tapasztaltad, hogy egy-egy ruhaszín csodát tehet az arcoddal, míg bizonyos árnyalatok ellenkező hatást váltanak ki. A megfelelő színekkel a bőröd ragyogóbb, a hajad pedig élénkebb lesz. Na de hogyan találod meg a tökéletes ruhaszíneket szőke hajhoz? Segítünk!
Link másolása
Vágólapra másolva!
szőke hajéletmódruhatárszíndivatöltözködés
  • A megfelelő ruhaszín kiválasztásához a bőrtónust is ismerni kell, ami lehet hideg, meleg, vagy semleges.
  • Általánosan a pasztell, korall színek illenek legjobban a szőke hajhoz és a világos bőrhöz.
  • Az alapdarabok és a kiegészítők színe ideálisan a fehér és a bézs, míg a merészebb árnyalatok feldobják az összhatást.

Legyen a hajad szőke, fekete, vörös vagy barna, a különböző hajszínekhez a ruhák terén is különböző árnyalatok passzolnak. A legnagyobb fejtörést talán az okozhatja, ha valakinek szőke haja van és világos bőre. Ilyen esetben a titok a bőrtónusban rejlik. Attól függően érdemes megismerni, hogy mely árnyalatok emelik ki a természetes szépséged, mert ha rosszul döntesz, könnyen kiszáradt és fakó lehet a megjelenésed. Mutatjuk, mivel lesz tuti sikered!

Egy szőke hajú nő korallkék ruhában
A szőke hajú nők számára kiemelten fontos, hogy a bőrtónusuknak megfelelően válasszanak a frizurájukhoz illő ruhát
Fotó: Vitalii Vitleo /  Shutterstock 

Szőke hajad van? Íme a legjobb ruhaszínek bőrtónusok szerint

Első lépésként érdemes megállapítanod a bőröd alaptónusát, vagyis hogy hideg, meleg, vagy semleges. Ehhez nézd meg a csuklódon a vénáid színét. Ha kékes-lilás, akkor hideg tónusú vagy. Ha zöldes, akkor meleg. Ha ezek a színek keverednek, akkor a semleges kategóriába tartozol. Most, hogy ismered a bőrtónusod, sokkal könnyebben ki tudod választani azokat a színeket, amelyek megfelelően kiemelik az arcbőröd és a hajad legszebb árnyalatait.

Hideg tónusok: pasztell és jéghideg árnyalatok

Ha a bőröd hűvös tónusú, bátran válassz babakék, menta, levendula vagy szürke árnyalatokat. Ezek nemcsak hogy harmonizálnak a világos szőke hajjal, de tisztább és frissebb hatást kölcsönöznek az arcbőrödnek. A kiegészítők közül az ezüstöt vagy a hűvös fémszíneket részesítsd előnyben, a sminkedben pedig a rózsás vagy bogyós árnyalatok domináljanak.

Amiket messziről kerülj el

Kerüld a rikító sárga és narancs színeket, mert azok könnyen elmoshatják a bőröd ragyogását. Ha merészebb sminkekhez nyúlnál, a tengerészkék vagy smaragdzöld remek választás lehet.

Meleg tónusok: napsütéses árnyalatok  

A meleg bőrtónus a korall, barack, mustár és földes barna színekkel ragyog igazán. Ezek kiemelik a meleg szőke árnyalatokat, legyen szó aranysárga, méz vagy karamell tónusról. A smink és az ékszerek terén a meleg arany vagy bronz árnyalatokkal tudod harmonizálni a ruháidat.

Ne ess abba a csapdába, hogy minden kék árnyalatból bevásárolsz! A hűvös, jéghideg tónusok téged könnyen fakóvá tehetnek. Ha szeretnél kísérletezni, válassz inkább türkizt vagy meleg tengerészkéket.

Szőke hajú középkorú nő narancssárga és fehér felsőben
Mutatjuk a szőke hajhoz illő színeket, amelyekkel tuti sikered lesz
Fotó: Dmytro Zinkevych /  Shutterstock 

Semleges tónusok: a legnagyobb szabadság

Ha semleges a bőrtónusod, szerencsés vagy: a palettád igazán széles. A krém, elefántcsont, taupe, lágy szürke mellett a korall, türkiz vagy jade árnyalatokat is bátran viselheted. Kiegészítők terén kísérletezhetsz ezüsttel és arannyal is, attól függően, hogy a ruhádhoz melyik illik jobban.

A semleges tónus lehetővé teszi, hogy könnyedén kombinálj pasztelleket, meleg árnyalatokat és drámaibb, ékkőszíneket is. Ez a rugalmasság különösen hasznos, ha a ruhatáradban szeretnél sokoldalú darabokat tudni.

Alapszínek és meglepetés árnyalatok

A világos szőke hajhoz és világos bőrhöz a tiszta fehér, krém, bézs és lágy szürke a legjobb alap. Ezeket keverheted élénkebb árnyalatokkal, mint a smaragdzöld, rubin vagy kobaltkék, hogy feldobd az összhatást.

Ha merészebb megjelenésre vágysz, egy-egy izgalmas szín – például korall vagy türkiz – teljesen megváltoztathatja az öltözködésed hangulatát, főleg ha a szín kiegészítőkben vagy kisebb ruhadarabokban jelenik meg.

Rövid listás összefoglaló: mit viselj?

  • Hideg tónus: babakék, levendula, menta, szürke; ezüst kiegészítő
  • Meleg tónus: korall, mustár, földes barna, olíva; arany kiegészítő
  • Semleges tónus: krém, taupe, türkiz, korall; arany és ezüst kiegészítő
  • Alapszínek: fehér, bézs, lágy szürke – ezekkel mindig nyersz
  • Merész kiegészítők: smaragdzöld, rubin, kobaltkék – csak valami apróság

Ha szőke a hajszíned, és mersz játszani a színekkel az öltözködésben, nem mellesleg a bőrtónusodra is figyelsz, a ruhatárad nemcsak stílusosabb, de kifejezőbb is lesz; és valljuk be: nincs jobb érzés, mint egy olyan outfitben tündökölni, amelyet szó szerint rádszabtak. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a szőke hajról és az ideális színválasztásokról:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

Legendás nap a divat történetében: 80 éve debütált a bikini egy párizsi divatbemutatón
Itt az új divatőrület – A legtrendibbek LEGO-ból készült papucsot hordanak
Új őrület hódít: „kakicipőt” dobtak piacra, ami állítólag megkönnyíti a vécézést

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!