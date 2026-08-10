Szent Márton szülővárosa tartogat pár meglepetést – Ezt mind látnod kell Szombathelyen

Római örökség és Szent Márton: ókori mozaikok a Romkertben, az Íszisz-szentély és a Franciaországig vezető Szent Márton-zarándokút kiindulópontja.

Barokk belvárosi hangulat: egyedülálló, háromszög alakú Fő tér, impozáns Székesegyház és a Püspöki Palota freskói.

Zöldövezeti kikapcsolódás: a 27 hektáros Kámoni Arborétum, a népszerű Csónakázótó és a Vasi Skanzen hagyományőrző tájházai.

Szombathely látnivalói közvetlenül a római korba repítenek vissza bennünket, hiszen az egykori Savaria utcáin sétálva a jelenből a múltba léphetünk át. A Claudius császár alapította város területe már a Kr. u. I. századtól kezdve lakott volt, a Borostyánkő út mentén fekvő kereskedelmi központ pedig ma is őrzi ókori örökségét. A történelmi emlékek mellett a gondozott parkok és a belvárosi hangulat teszik teljessé a szombathelyi kirándulást, ahol a vasi megyeszékhely változatos programokat kínál a látogatóknak.

A barokk stílusú székesegyház és a város más nevezetességei jól mutatják, milyen lenyűgöző történelmi kincseket rejtenek Szombathely látnivalói.

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Melyek Szombathely látnivalói, amelyeket vétek lenne kihagyni?

A városnézést érdemes az Iseum Savariense Műhelyház és Kiállítóhelyen kezdeni, amely az ókori Íszisz-istennő szentélyének maradványaira épült. Ez a régészeti emlékhely interaktív módon mutatja be a római kori vallási életet. Közvetlenül a szomszédságában fekszik a Járdányi Paulovics István Romkert, ahol az egykori császári palota és a Borostyánkő út fennmaradt mozaikpadlós részletei tekinthetők meg.

A szombathelyi Iseum Savariense Múzeum homlokzata az ókori római épületek stílusában épült, így is visszaadva Savaria hangulatát.

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Szent Márton, a későbbi tours-i püspök szintén a római kori Savariában született a Kr. u. IV. században. Születésének feltételezett helyszínén ma a Szent Márton-templom áll, amelynek bejárata előtt a szent híres szoborcsoportja látható: azt a pillanatot ábrázolja, amint Márton köpenyének felét egy didergő koldusnak adja.

Szombathelyről indul a nemzetközi Szent Márton Európai Kulturális Útvonal (Szent Márton-út), amely egészen a franciaországi Tours városáig vezet, összekötve a szent születési és halálozási helyét. A zarándokút szimbolikus kezdőpontja maga a szombathelyi Szent Márton-templom és a mellette található látogatóközpont.

A Szent Márton-templom és a szentet ábrázoló szoborcsoport a Szent Márton zarándokút kiindulópontján.

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A római kor nyomait magunk mögött hagyva a belváros felé vehetjük az irányt. Szombathely Fő tere háromszög alakú elrendezésével tűnik ki, szélén elegáns barokk épületekkel. A közelben álló Szombathelyi Székesegyház az ország egyik legnagyobb egyházi épülete, amely a XVIII. század végén épült klasszicizáló barokk stílusban. A templom melletti Püspöki Palota Sala Terrena termének freskói pedig a római kori Savaria emlékeit ábrázolják.