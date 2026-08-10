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Szent Márton szülővárosa tartogat pár meglepetést – Ezt mind látnod kell Szombathelyen

9 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Magyarország legrégibb alapítású városa, Szombathely izgalmas időutazásra hívja az ide látogatókat, egészen a római kori emlékektől a barokk építészetig. A Nyugat-Dunántúl egyik legszebb településén a gazdag történelem és a zöldövezeti kikapcsolódás találkozik, így Szombathely látnivalói garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak mindenkinek.
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belföldi utazásSzombathelyenvároslátogatás
  • Római örökség és Szent Márton: ókori mozaikok a Romkertben, az Íszisz-szentély és a Franciaországig vezető Szent Márton-zarándokút kiindulópontja.
  • Barokk belvárosi hangulat: egyedülálló, háromszög alakú Fő tér, impozáns Székesegyház és a Püspöki Palota freskói.
  • Zöldövezeti kikapcsolódás: a 27 hektáros Kámoni Arborétum, a népszerű Csónakázótó és a Vasi Skanzen hagyományőrző tájházai.

Szombathely látnivalói közvetlenül a római korba repítenek vissza bennünket, hiszen az egykori Savaria utcáin sétálva a jelenből a múltba léphetünk át. A Claudius császár alapította város területe már a Kr. u. I. századtól kezdve lakott volt, a Borostyánkő út mentén fekvő kereskedelmi központ pedig ma is őrzi ókori örökségét. A történelmi emlékek mellett a gondozott parkok és a belvárosi hangulat teszik teljessé a szombathelyi kirándulást, ahol a vasi megyeszékhely változatos programokat kínál a látogatóknak.

Szombathely látnivalói közé tartozik a barokk székesegyház is.
A barokk stílusú székesegyház és a város más nevezetességei jól mutatják, milyen lenyűgöző történelmi kincseket rejtenek Szombathely látnivalói.
Fotó: Shutterstock /  

Melyek Szombathely látnivalói, amelyeket vétek lenne kihagyni?

A városnézést érdemes az Iseum Savariense Műhelyház és Kiállítóhelyen kezdeni, amely az ókori Íszisz-istennő szentélyének maradványaira épült. Ez a régészeti emlékhely interaktív módon mutatja be a római kori vallási életet. Közvetlenül a szomszédságában fekszik a Járdányi Paulovics István Romkert, ahol az egykori császári palota és a Borostyánkő út fennmaradt mozaikpadlós részletei tekinthetők meg.

A szombathelyi Iseum Savariense Múzeum bejárati homlokzata.
A szombathelyi Iseum Savariense Múzeum homlokzata az ókori római épületek stílusában épült, így is visszaadva Savaria hangulatát.
Fotó: Shutterstock /  

Szent Márton, a későbbi tours-i püspök szintén a római kori Savariában született a Kr. u. IV. században. Születésének feltételezett helyszínén ma a Szent Márton-templom áll, amelynek bejárata előtt a szent híres szoborcsoportja látható: azt a pillanatot ábrázolja, amint Márton köpenyének felét egy didergő koldusnak adja.

Szombathelyről indul a nemzetközi Szent Márton Európai Kulturális Útvonal (Szent Márton-út), amely egészen a franciaországi Tours városáig vezet, összekötve a szent születési és halálozási helyét. A zarándokút szimbolikus kezdőpontja maga a szombathelyi Szent Márton-templom és a mellette található látogatóközpont.

A szombathelyi Szent Márton-templom és előtte a szentet ábrázoló szoborcsoport.
A Szent Márton-templom és a szentet ábrázoló szoborcsoport a Szent Márton zarándokút kiindulópontján. 
Fotó: Shutterstock /  

A római kor nyomait magunk mögött hagyva a belváros felé vehetjük az irányt. Szombathely Fő tere háromszög alakú elrendezésével tűnik ki, szélén elegáns barokk épületekkel. A közelben álló Szombathelyi Székesegyház az ország egyik legnagyobb egyházi épülete, amely a XVIII. század végén épült klasszicizáló barokk stílusban. A templom melletti Püspöki Palota Sala Terrena termének freskói pedig a római kori Savaria emlékeit ábrázolják.

Szombathely, Fountain and the statues on the Main Square of Szombathely, Hungary.
A szombathelyi Fő tér Faunok elnevezésű szökőkútja, amely ifj. Blaskó János alkotása, 2006 óta látható a mai helyén. 
Fotó: Shutterstock /  

Hová menjünk Szombathelyen, ha természeti élményekre vágyunk?

Ha a történeti emlékek felkutatása után zöldövezeti nyugalomra vágynánk, Szombathely parkjai remek menedéket nyújtanak. A Kámoni Arborétum 27 hektáros területe több mint háromezer fa- és cserjefajnak ad otthont. Noha a Gyöngyös-patak partján elterülő rododendronok a tavasz végén borulnak virágba, de a botanikus kert árnyas ösvényei az év bármely szakában pihentető sétát ígérnek.

A Kámoni Arborétum részlete fákkal, tóval és egy épület részletével.
A Kámoni Arborétum minden évszakban hangulatos és festői úti cél.
Fotó:  Shutterstock /  

A város másik kedvelt szabadtéri helyszíne a Csónakázó-tó. A tó körül kiépített sétányok a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerűek, a vízen pedig csónakázásra is lehetőség nyílik. A tó szomszédságában található Vasi Skanzenben a Nyugat-Dunántúl népi építészetét és az egykori falusi életmódot ismerhetjük meg. A tájházak és a működő vízimalom hűen idézik fel a régió hagyományait.

A Vasi Skanzen épületei Szombathely mellett.
A Vasi Skanzen a XIX-XX. századi paraszti kultúrát mutatja be.
Fotó: Shutterstock /  

Szombathely így a történelem szerelmeseinek, a zarándokoknak és a természetkedvelőknek is egyaránt kihagyhatatlan úti cél a Nyugat-Dunántúlon. A római kori emlékek, a zöldellő parkok és a Szent Márton-örökség együtt teszik igazán tartalmassá az itt eltöltött időt. 

Nézd meg a videót is Szombathelyről:

 

 

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