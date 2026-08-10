Átnyúlik a szomszéd fája a kertedbe? Ezt kevesen tudják, de jogod van tenni ellene

Ha átnyúlik a szomszéd fája a kertedbe, bizonyos esetekben jogod van fellépni az ágak átlógása vagy a gyökerek okozta károk ellen.

A telekhatár és a szomszédjogi szabályok határozzák meg, mikor és hogyan lehet a szomszédos fa metszését elvégezni.

Mielőtt fűrészt ragadsz, érdemes békésen megegyezni, mert a rosszul kezelt helyzetből könnyen komoly szomszédi vita alakulhat ki.

Mivel egyre több családi házban élő ember szembesül ezzel a problémával, fontos tudni, milyen jogaid vannak, és mire kell figyelned, ha nem szeretnél kellemetlen vitába keveredni a szomszéd fája miatt.

Segítünk, hogyan vethetsz véget a szomszéd fája miatti bosszúságnak.

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Mit tehetsz, ha átnyúlik a szomszéd fája a kertedbe?

A magyar jog egyértelműen szabályozza, mi történik akkor, ha a szomszéd fája átlóg a telekhatáron. A szomszédjogi szabályok szerint, ha az ágak, gyökerek vagy bármilyen más növényi rész átnyúlik a te területedre, és az zavarja a rendes használatot, akkor jogod van fellépni.

Elsőként mindig a békés megoldás ajánlott: jelezd a szomszédnak, hogy a fája zavart okoz, és kérd meg, hogy metssze vissza az ágakat. Ha ezt nem teszi meg, és az áthajlás folyamatosan fennáll, a jog szerint saját kezűleg is levághatod az átlógó részeket, de csak a saját telkeden belül, és nem tehetsz kárt a fában.

Hol a határ? A telekhatár a kulcs

Nem mindegy, hol húzódik a telekhatár. Ha a fa törzse a szomszéd földjén van, akkor az az ő tulajdona, de minden olyan rész, ami a te területedre átlóg, már kezelhető, ha az zavarja az ingatlanod használatát. Ez vonatkozik a gyökerekre is, amelyek akár a kerti növényekben vagy járólapban is kárt tehetnek.

Mikor léphetsz? Csak akkor, ha zavar

A törvény kimondja, hogy csak akkor lehet levágni az átlógó ágakat, ha azok zavarják a birtoklás jogszerű gyakorlását. Ez lehet árnyékolás, termés lehullása, vagy akár az is, ha a fa miatt nem tudsz rendesen közlekedni vagy parkolni a saját telkeden.

Mi van, ha a szomszéd nem együttműködő?

Ha a helyzet elmérgesedik, érdemes írásban felszólítani a szomszédot. A szomszédos fa metszése így dokumentálva van, és ha később perre kerül a sor, előnyös, ha tudod bizonyítani, hogy próbáltál egyezségre jutni.