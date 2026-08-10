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Átnyúlik a szomszéd fája a kertedbe? Ezt kevesen tudják, de jogod van tenni ellene

3 órája
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Vajon mit tehetsz, ha egy hatalmas faág beárnyékolja a kertedet vagy épp lehulló leveleivel teleszórja a medencédet? Ha átnyúlik a szomszéd fája, az nemcsak bosszantó, hanem gyakran komoly kérdéseket is felvet a tulajdonjog, a felelősség és a józan ész határán.
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szomszédviszálytelekhatárjogfa
  • Ha átnyúlik a szomszéd fája a kertedbe, bizonyos esetekben jogod van fellépni az ágak átlógása vagy a gyökerek okozta károk ellen.
  • A telekhatár és a szomszédjogi szabályok határozzák meg, mikor és hogyan lehet a szomszédos fa metszését elvégezni.
  • Mielőtt fűrészt ragadsz, érdemes békésen megegyezni, mert a rosszul kezelt helyzetből könnyen komoly szomszédi vita alakulhat ki.

Mivel egyre több családi házban élő ember szembesül ezzel a problémával, fontos tudni, milyen jogaid vannak, és mire kell figyelned, ha nem szeretnél kellemetlen vitába keveredni a szomszéd fája miatt. 

A képen a szomszéd fája látható, amely átlóg a telekhatáron.
Segítünk, hogyan vethetsz véget a szomszéd fája miatti bosszúságnak.
Fotó: 123RF

Mit tehetsz, ha átnyúlik a szomszéd fája a kertedbe?

A magyar jog egyértelműen szabályozza, mi történik akkor, ha a szomszéd fája átlóg a telekhatáron. A szomszédjogi szabályok szerint, ha az ágak, gyökerek vagy bármilyen más növényi rész átnyúlik a te területedre, és az zavarja a rendes használatot, akkor jogod van fellépni.

Elsőként mindig a békés megoldás ajánlott: jelezd a szomszédnak, hogy a fája zavart okoz, és kérd meg, hogy metssze vissza az ágakat. Ha ezt nem teszi meg, és az áthajlás folyamatosan fennáll, a jog szerint saját kezűleg is levághatod az átlógó részeket, de csak a saját telkeden belül, és nem tehetsz kárt a fában.

Hol a határ? A telekhatár a kulcs

Nem mindegy, hol húzódik a telekhatár. Ha a fa törzse a szomszéd földjén van, akkor az az ő tulajdona, de minden olyan rész, ami a te területedre átlóg, már kezelhető, ha az zavarja az ingatlanod használatát. Ez vonatkozik a gyökerekre is, amelyek akár a kerti növényekben vagy járólapban is kárt tehetnek.

Mikor léphetsz? Csak akkor, ha zavar

A törvény kimondja, hogy csak akkor lehet levágni az átlógó ágakat, ha azok zavarják a birtoklás jogszerű gyakorlását. Ez lehet árnyékolás, termés lehullása, vagy akár az is, ha a fa miatt nem tudsz rendesen közlekedni vagy parkolni a saját telkeden.

Mi van, ha a szomszéd nem együttműködő?

Ha a helyzet elmérgesedik, érdemes írásban felszólítani a szomszédot. A szomszédos fa metszése így dokumentálva van, és ha később perre kerül a sor, előnyös, ha tudod bizonyítani, hogy próbáltál egyezségre jutni.

A józan ész is számít

Mielőtt fűrészt ragadnál, gondold át: megéri-e a konfliktus? Egy szomszédi viszony értékes lehet, ezért mindig a békés egyezség legyen az első lépés. De ha átnyúlik a szomszéd fája, és az valóban megkeseríti a mindennapjaidat, tudd: nem vagy eszköztelen. A jog melléd áll, csak ismerned kell a lehetőségeid.

Ez a kérdés egyre aktuálisabb, főleg nyáron, amikor a kertek aktív használatban vannak. Érdemes tehát tisztában lenni a telekhatár jog legfontosabb részleteivel, és már most cselekedni, mielőtt a természetes árnyékolóból jogi vihar lesz. További jogi tudnivalókat ide kattintva olvashatsz el.

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