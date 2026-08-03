Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
filmes kvízek

A sorozat, amit egy ország imádott: vajon még mindig a kisujjadban van a Szomszédok?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kevés olyan alkotás létezik a hazai televíziózás történetében, amely annyira összeforrt volna a magyar mindennapokkal, mint az ikonikus lakótelep életét bemutató teleregény. A Szomszédok nemcsak a televíziózás aranykorát idézi fel, de a mai napig a nosztalgiázni vágyók egyik legnagyobb kedvence.
Link másolása
Vágólapra másolva!
filmes kvízekSzomszédokszínésznő
  • Televíziós legenda: a Szomszédok a hazai képernyők legmeghatározóbb, korszakos teleregénye.
  • Évfordulós emlékezés: ma 15 éve hunyt el Kóti Kati, a sorozat felejthetetlen karakterszínésze.
  • Retro teszt: nosztalgikus kvízzel idézzük fel a Lantos utca és a magyar filmek felejthetetlen pillanatait.

A Szomszédok a magyar televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb és legkedveltebb teleregénye, amely generációk mindennapjait kísérte végig. A lakótelep lakóinak sorsa, apró örömei és mindennapi küzdelmei milliókat ültettek a képernyők elé kéthetente. 

Kóti Kati a Szomszédok teleregényben is szerepelt.
Kóti Kati halálának 15. évfordulóján egy Szomszédok kvízzel emlékezünk a színművészre
Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Vajon mennyire emlékszel még a népszerű teleregényre, a Szomszédok legikonikusabb pillanataira?

A Lantos utca 8. ikonikus karakterei – Taki bácsitól Vágási Ferin át Mágenheim doktorig – a hazai populáris kultúra elnyűhetetlen részeivé váltak. A széria nemcsak szórakoztatott, de páratlanul hiteles kortükröt is tartott a rendszerváltás környéki Magyarországról. A sorozatban is felejthetetlen alakítást nyújtó Kóti Kati halálának 15. évfordulóján egy nosztalgikus retro kvízzel emlékezünk a legendás színésznőre és a máig kedvelt sorozatra.

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 8
Mi Vágási Feri eredeti szakmája és főállása a sorozat nagy részében?

Nézd meg az alábbi videót is a Szomszédok bakiparádéról:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!