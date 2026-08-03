A sorozat, amit egy ország imádott: vajon még mindig a kisujjadban van a Szomszédok?

Televíziós legenda: a Szomszédok a hazai képernyők legmeghatározóbb, korszakos teleregénye.

a a hazai képernyők legmeghatározóbb, korszakos teleregénye. Évfordulós emlékezés: ma 15 éve hunyt el Kóti Kati, a sorozat felejthetetlen karakterszínésze.

ma 15 éve hunyt el Kóti Kati, a sorozat felejthetetlen karakterszínésze. Retro teszt: nosztalgikus kvízzel idézzük fel a Lantos utca és a magyar filmek felejthetetlen pillanatait.

A Szomszédok a magyar televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb és legkedveltebb teleregénye, amely generációk mindennapjait kísérte végig. A lakótelep lakóinak sorsa, apró örömei és mindennapi küzdelmei milliókat ültettek a képernyők elé kéthetente.

Kóti Kati halálának 15. évfordulóján egy Szomszédok kvízzel emlékezünk a színművészre

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Vajon mennyire emlékszel még a népszerű teleregényre, a Szomszédok legikonikusabb pillanataira?

A Lantos utca 8. ikonikus karakterei – Taki bácsitól Vágási Ferin át Mágenheim doktorig – a hazai populáris kultúra elnyűhetetlen részeivé váltak. A széria nemcsak szórakoztatott, de páratlanul hiteles kortükröt is tartott a rendszerváltás környéki Magyarországról. A sorozatban is felejthetetlen alakítást nyújtó Kóti Kati halálának 15. évfordulóján egy nosztalgikus retro kvízzel emlékezünk a legendás színésznőre és a máig kedvelt sorozatra.