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házi praktika

Filléres trükk, amivel a szőnyeged örökké puha és bársonyos maradhat

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Vajon vissza lehet adni egy régi szőnyeg eredeti puhaságát drága tisztítógépek nélkül? Igen! A szőnyeg tisztítása egy filléres keverékkel puhább, frissebb és kellemesebb tapintást eredményez. Olvass tovább és tudd meg, hogyan varázsolhatod újra bársonyossá az otthonod egyik legfontosabb kiegészítőjét!
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házi praktikaéletmódfelülettisztításszőnyegtisztítás
  • Egy filléres tisztítóoldat segíthet visszaadni a szőnyeg puhaságát és rugalmasságát.
  • A tisztítás után alapos öblítéssel kell eltávolítani a maradék tisztítószert, hogy ne maradjon ragacsos a felület.
  • A bútorok okozta benyomódások eltávolítására is hoztunk egy zseniális praktikát.

Puha és kényelmes járófelületet biztosít, tompítja a lépések zaját, melegebbé és otthonosabbá teszi a helyiségeket: legyen szó hosszú szálú shaggy modellről, klasszikus perzsa szőnyegről, természetes növényi rostból készült darabról vagy gyapjú változatról, idővel sajnos mindegyik amortizálódik. A folyamatos használat, a por, a szennyeződések, valamint a bútorok súlya miatt a szálak ellaposodnak, durvább tapintásúvá válnak és elveszítik a rugalmasságukat. Szerencsére ez még nem jelenti azt, hogy a szőnyeg menthetetlen, ha ugyanis bevetünk egy filléres házi oldatot a szőnyeg tisztításakor, az újra szép és puha tapintású lesz.

Régi szőnyeg újbóli puhaságát ellenőrző fiatal pár a szőnyeg tisztítása után
Régi szőnyegből újat? Rengeteget tehetsz egy filléres csodaszerrel a szőnyeg tisztításakor. Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Szőnyeg tisztítása házilag – egyszerű módszer a bársonyos tapintásért

Nem feltétlenül kell drága szőnyegtisztító gépet bérelni vagy szakemberhez fordulni. Egy könnyen elkészíthető házi keverék is segíthet felfrissíteni a szálakat. 

Ehhez szükséged lesz egy pumpás szórófejes flakonra benne két deciliter meleg vízzel és körülbelül negyed-fél teáskanál hajbalzsammal.

A keveréket először ne közvetlenül a szőnyegre permetezd, hanem egy tiszta, nedvszívó kendőre. Azzal aztán óvatos, finom mozdulatokkal dolgozd át a felületet, dörzsölés helyett inkább gyengéden nyomkodd a szálak közé az oldatot. Ezután egy tiszta ruhával töröld át a kezelt részt.

Végül egy hideg vízzel benedvesített kendővel töröld át újra a szőnyeget, hogy eltávolítsd a hajbalzsam maradványait, majd száraz törölközővel itasd fel a nedvességet.

Ha kisebb méretű, könnyen mozgatható szőnyegről van szó, kertben vagy teraszon akár slaggal is átöblítheted, így biztosan nem marad tisztítószer a szálak között. Ezután hagyd teljesen megszáradni, mielőtt ismét használatba vennéd.

Szőnyeg tisztítása rózsaszín kesztyűben, szórófejes flakonnal és fehér kendővel
Ápold a szőnyeged, akár a profik! Fotó: FotoDuets / Shutterstock

 

Plusz 1 házi praktika: jégkockával a bútorok okozta benyomódások ellen

A nehéz bútorok benyomódásokat hagynak a szőnyegen, de azok is eltüntethetők egy egyszerű trükkel.

  • Helyezz egy vagy két jégkockát a bemélyedésre és várd meg, amíg a jégkocka teljesen elolvad. Ez általában egy órát vesz igénybe. 
  • Amikor a szálak már átnedvesedtek, az ujjaiddal óvatosan emeld meg és igazgasd vissza azokat az eredeti állásukba. 
  • Ha szükséges, ismételd meg a műveletet, végül porszívózd át a felületet.

Még egy tuti tipp a pihe-puha szőnyegért, ami szintén csak néhány filléres hozzávaló szükséges:

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