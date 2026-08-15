Jól bevált filléres házi praktika, amellyel elűzhetjük a szúnyogokat

Pillanatok alatt elronthatja a nyaralást vagy akár egy teraszozós estét a szúnyogok megjelenése. Bár a kis ellenszenves lények a víz közelében érzik igazán jól magukat, szinte bárhol felbukkanhatnak. Aztán gyanútlanul megkeresik a szabadon hagyott bőrfelületet és kellemetlen, viszkető érzést okoznak, amitől még aludni sem tudunk. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük azokat a filléres házi praktikákat, amiket bármikor bevethetünk a szúnyogok ellen, az eredmény pedig garantált.
Filléres házi praktikák szúnyogok ellen:
1. Használjunk citromos eukaliptuszolajat
A citromos eukaliptuszolajat a 40-es évek óta alkalmazzák természetes rovarriasztóként, ami a szúnyogok ellen is kitűnő választás. Egy 2014-es kutatás is alátámasztotta, hogy azok a keverékek, amelyek 32 százalékban tartalmaztak citromos eukaliptuszolajat, több órán keresztül, szinte 100 százalékos védelmet nyújtottak.
1:10 arányban keverjünk össze eukaliptuszolajat napraforgóolajjal, majd kenjük a bőrünkre. A vérszívók biztosan nagy ívben elkerülnek majd.
2. Vessünk be fahéjolajat
Rengetegen rajonganak a fahéjért, ami ínycsiklandó ízt ad az ételeknek. Egy tajvani tanulmány azonban bebizonyította, hogy a fahéjolaj a szúnyogok ellen is kitűnő, ugyanis amellett, hogy elriasztja őket, a petéiket is képes kiirtani.
Fél teáskanál olajhoz adjunk körülbelül 2 deciliter vizet, majd az eleggyel fújjuk be a bőrünket és a ruhánkat. A keveréket a bútorokon és növényeken is alkalmazhatjuk, azonban legyünk óvatosak, mert a fahéjolaj esetenként irritálhatja a bőrt.
3. Szójaolaj a vérszívók ellen
A Floridai Egyetem kutatása alapján a szójatermékek is bevethetőek a vérszívók ellen, amelyekkel hosszútávú hatást érhetünk el.
Vegyünk a boltban szójaolajat, majd vegyítsük citromfű illóolajjal és búcsút inthetünk a szúnyoginváziónak.
4. A kakukkfűolaj áldásos hatásai
A kakukkfűolaj is nagyon hatásos a szúnyogok ellen. Ha viszont nincs olajunk, akkor elég ha a tűzvédelmi óvintézkedések betartása mellett elégetünk pár kakukkfű levelet, mert ez is távol tartja a nemkívánatos betolakodókat.
Tegyünk 5 csepp kakukkfűolajat fél deciliter vízbe és permetezzük a kritikus területekre.
5. Vessük be neemolajat
Bár a hatékonyságáról még mindig heves viták folynak, sőt bőrirritációt is okozhat, egy 2015-ös kutatás azonban rávilágított, hogy órákon keresztül több mint 70 százalékos védelmet nyújtott a szúnyogok ellen.
Amennyiben mégis a neemolaj mellett döntenénk, keverjünk össze belőle 50-100 millilitert vízzel vagy testápolóval és kenjük magunkra.
Ezeket tartsuk szem előtt a szúnyogok elleni védekezéskor:
- Semmi esetben se tegyünk tömény illóolajat a bőrünkra vagy a ruhánkra, mindig higítva alkalmazzuk!
- Megbízható boltban vegyük meg az illóolajat!
- Mielőtt bekennénk magunkat az illóolajos keverékkel, győződjünk meg róla egy kisebb bőrfelületen, hogy nem vagyunk allergiásak rá.
Az alábbi videóban további hatékony és természetes alternatívákat találhat: