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vérszívók

Jól bevált filléres házi praktika, amellyel elűzhetjük a szúnyogokat

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Azonnal cselekedjünk, mielőtt tönkretennék a nyarunkat a dühítő vérszívók! Vessük be ezeket az olcsó házi csodaszereket a szúnyogok ellen, hogy egy életre leszámolhassunk velük. Vegye kézbe az irányítást, mutatjuk, hogyan!
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Pillanatok alatt elronthatja a nyaralást vagy akár egy teraszozós estét a szúnyogok megjelenése. Bár a kis ellenszenves lények a víz közelében érzik igazán jól magukat, szinte bárhol felbukkanhatnak. Aztán gyanútlanul megkeresik a szabadon hagyott bőrfelületet és kellemetlen, viszkető érzést okoznak, amitől még aludni sem tudunk. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük azokat a filléres házi praktikákat, amiket bármikor bevethetünk a szúnyogok ellen, az eredmény pedig garantált.

kislány karjára szúnyogírtót permeteznek szúnyogok ellen
Van 5 szuper házi praktikánk a szúnyogok ellen. 
Fotó: Shutterstock /  

Filléres házi praktikák szúnyogok ellen:

1. Használjunk citromos eukaliptuszolajat 

A citromos eukaliptuszolajat a 40-es évek óta alkalmazzák természetes rovarriasztóként, ami a szúnyogok ellen is kitűnő választás. Egy 2014-es kutatás is alátámasztotta, hogy azok a keverékek, amelyek 32 százalékban tartalmaztak citromos eukaliptuszolajat, több órán keresztül, szinte 100 százalékos védelmet nyújtottak.

1:10 arányban keverjünk össze eukaliptuszolajat napraforgóolajjal, majd kenjük a bőrünkre. A vérszívók biztosan nagy ívben elkerülnek majd.

2. Vessünk be fahéjolajat 

Rengetegen rajonganak a fahéjért, ami ínycsiklandó ízt ad az ételeknek. Egy tajvani tanulmány azonban bebizonyította, hogy a fahéjolaj a szúnyogok ellen is kitűnő, ugyanis amellett, hogy elriasztja őket, a petéiket is képes kiirtani.

Fél teáskanál olajhoz adjunk körülbelül 2 deciliter vizet, majd az eleggyel fújjuk be a bőrünket és a ruhánkat. A keveréket a bútorokon és növényeken is alkalmazhatjuk, azonban legyünk óvatosak, mert a fahéjolaj esetenként irritálhatja a bőrt.

3. Szójaolaj a vérszívók ellen

A Floridai Egyetem kutatása alapján a szójatermékek is bevethetőek a vérszívók ellen, amelyekkel hosszútávú hatást érhetünk el.

Vegyünk a boltban szójaolajat, majd vegyítsük citromfű illóolajjal és búcsút inthetünk a szúnyoginváziónak

4. A kakukkfűolaj áldásos hatásai

A kakukkfűolaj is nagyon hatásos a szúnyogok ellen. Ha viszont nincs olajunk, akkor elég ha a tűzvédelmi óvintézkedések betartása mellett elégetünk pár kakukkfű levelet, mert ez is távol tartja a nemkívánatos betolakodókat.

Tegyünk 5 csepp kakukkfűolajat fél deciliter vízbe és permetezzük a kritikus területekre.

5. Vessük be neemolajat 

Bár a hatékonyságáról még mindig heves viták folynak, sőt bőrirritációt is okozhat, egy 2015-ös kutatás azonban rávilágított, hogy órákon keresztül több mint 70 százalékos védelmet nyújtott a szúnyogok ellen.

Amennyiben mégis a neemolaj mellett döntenénk, keverjünk össze belőle 50-100 millilitert vízzel vagy testápolóval és kenjük magunkra.

Ezeket tartsuk szem előtt a szúnyogok elleni védekezéskor:

  • Semmi esetben se tegyünk tömény illóolajat a bőrünkra vagy a ruhánkra, mindig higítva alkalmazzuk!
  • Megbízható boltban vegyük meg az illóolajat!
  • Mielőtt bekennénk magunkat az illóolajos keverékkel, győződjünk meg róla egy kisebb bőrfelületen, hogy nem vagyunk allergiásak rá.


Az alábbi videóban további hatékony és természetes alternatívákat találhat: 

 

 

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