Jól bevált filléres házi praktika, amellyel elűzhetjük a szúnyogokat

Pillanatok alatt elronthatja a nyaralást vagy akár egy teraszozós estét a szúnyogok megjelenése. Bár a kis ellenszenves lények a víz közelében érzik igazán jól magukat, szinte bárhol felbukkanhatnak. Aztán gyanútlanul megkeresik a szabadon hagyott bőrfelületet és kellemetlen, viszkető érzést okoznak, amitől még aludni sem tudunk. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük azokat a filléres házi praktikákat, amiket bármikor bevethetünk a szúnyogok ellen, az eredmény pedig garantált.

Van 5 szuper házi praktikánk a szúnyogok ellen.

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Filléres házi praktikák szúnyogok ellen:

1. Használjunk citromos eukaliptuszolajat

A citromos eukaliptuszolajat a 40-es évek óta alkalmazzák természetes rovarriasztóként, ami a szúnyogok ellen is kitűnő választás. Egy 2014-es kutatás is alátámasztotta, hogy azok a keverékek, amelyek 32 százalékban tartalmaztak citromos eukaliptuszolajat, több órán keresztül, szinte 100 százalékos védelmet nyújtottak.

1:10 arányban keverjünk össze eukaliptuszolajat napraforgóolajjal, majd kenjük a bőrünkre. A vérszívók biztosan nagy ívben elkerülnek majd.

2. Vessünk be fahéjolajat

Rengetegen rajonganak a fahéjért, ami ínycsiklandó ízt ad az ételeknek. Egy tajvani tanulmány azonban bebizonyította, hogy a fahéjolaj a szúnyogok ellen is kitűnő, ugyanis amellett, hogy elriasztja őket, a petéiket is képes kiirtani.

Fél teáskanál olajhoz adjunk körülbelül 2 deciliter vizet, majd az eleggyel fújjuk be a bőrünket és a ruhánkat. A keveréket a bútorokon és növényeken is alkalmazhatjuk, azonban legyünk óvatosak, mert a fahéjolaj esetenként irritálhatja a bőrt.

3. Szójaolaj a vérszívók ellen

A Floridai Egyetem kutatása alapján a szójatermékek is bevethetőek a vérszívók ellen, amelyekkel hosszútávú hatást érhetünk el.

Vegyünk a boltban szójaolajat, majd vegyítsük citromfű illóolajjal és búcsút inthetünk a szúnyoginváziónak.

4. A kakukkfűolaj áldásos hatásai

A kakukkfűolaj is nagyon hatásos a szúnyogok ellen. Ha viszont nincs olajunk, akkor elég ha a tűzvédelmi óvintézkedések betartása mellett elégetünk pár kakukkfű levelet, mert ez is távol tartja a nemkívánatos betolakodókat.