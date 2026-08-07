Ne öntsd a lefolyóba − 3 dolog, amihez újrahasznosíthatod a szürkevizet és spórolhatsz is

- A szürkevíz háztartási használt víz, amely számos célra újrahasznosítható.
- A kertben csak vegyszer- és foszfátszegény vízzel érdemes öntözni, és a vizet rövid időn belül fel kell használni.
- Öntözés mellett vécéöblítéshez, takarításhoz és kültéri tisztításhoz is kiválóan alkalmazható.
A vízhiány világszerte egyre komolyabb kihívást jelent, amit a klímaváltozás, a népességnövekedés és a fokozódó vízigény tovább súlyosbít. A gyakori aszályos időszakok miatt minden megtakarított liter számít. A szürkevíz újrahasznosítása nemcsak környezetbarát megoldás, hanem a vízszámlát is csökkentheti. Mutatjuk, hogyan.
Mi az a szürkevíz?
A szürkevíz a háztartásban keletkező használt víz, például a kézmosás, zuhanyozás, fürdés, mosás vagy mosogatás során elfolyó víz. Az ilyen víz bizonyos célokra biztonságosan újra felhasználható. Fontos azonban, hogy nem minden használt víz egyforma. Ha erős vegyszereket, fertőtlenítőket vagy magas foszfáttartalmú mosó- és tisztítószereket használunk, az így keletkező víz már kevésbé alkalmas későbbi felhasználásra, különösen öntözésre.
Arra is mindenképpen figyeljünk, hogy a szürkevizet ne tároljuk hosszú ideig. Már 24-48 óra elteltével megindulhatnak benne a bomlási folyamatok, ezért a legjobb, ha legfeljebb egy-két napon belül felhasználjuk.
A hosszabb ideig álló víz kellemetlen szagúvá válhat, és elszaporodhatnak benne a baktériumok.
Három dolog, amihez bátran újrahasznosíthatod a szürkevizet, és spórolhatsz is
Mutatjuk, miként hasznosíthatod újra a használt vizet. Alább három egyszerű és jól bevált megoldást mutatunk.
1. Mosásból a kertbe – mire figyeljünk?
A mosógépből származó víz jól hasznosítható a kertben, különösen a nyári hőségben, de csak akkor, ha a mosáshoz biológiailag lebomló, foszfátmentes mosószert használunk. Így kevésbé terheljük a talajt és a növényeket. Az öblítős szürkevíz használata ellenben nem ajánlott, mivel az sókat és illatanyagokat tartalmaz, amelyek hosszabb távon károsíthatják a talaj szerkezetét.
A szürkevizet lehetőleg ne közvetlenül a levelekre locsoljuk, hanem a növények tövéhez juttassuk. Elsősorban dísznövények, sövények, fák és cserjék öntözésére alkalmas, míg a nyersen fogyasztott zöldségek és fűszernövények esetében célszerű inkább esővizet vagy vezetékes vizet használni.
2. A konyhában is érdemes összegyűjteni
Egy átlagos háztartásban a zuhanyzásból és a mosásból naponta több tíz liter olyan víz is keletkezhet, amely megfelelő körülmények között még értékes erőforrás maradhat, de ne csak ezekre gondoljunk! A zöldségek és gyümölcsök mosásához használt tiszta vizet is érdemes egy tálban felfogni, majd ezzel meglocsolni a szobanövényeket és a kerti virágokat.
3. Takarítás és kültéri tisztítás
A szürkevíz számos olyan háztartási feladatra is felhasználható, amely során nincs szükség ivóvízminőségre. Tökéletes lehet vécéöblítéshez, felmosáshoz, a terasz vagy járda lemosásához, autómosáshoz, illetve a sáros cipők, kerékpárok, babakocsik vagy kerti szerszámok tisztításához. Ezekkel az egyszerű megoldásokkal évente több ezer liter vezetékes vizet takaríthatunk meg.
Természetesnek tűnik, hogy van, hogy mosunk és mosakszunk benne, és még az is, hogy pazaroljuk. Csakhogy az elmúlt évek egyre gyakoribb aszályai megmutatták, hogy kollektíven felelősek vagyunk a bolygónkért, azzal együtt az ivóvíz-készleteinkért is. Nem kell minden csepp használt vizet újra felhasználni, de ha csak egyetlen praktikát rendszeresen megvalósítunk a fentiek közül, sokat tehetünk azért, hogy kevesebb ivóvíz végezze feleslegesen a lefolyóban.
Tények és tévhitek a szürkevízzel kapcsolatban:
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