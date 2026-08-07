Ne öntsd a lefolyóba − 3 dolog, amihez újrahasznosíthatod a szürkevizet és spórolhatsz is

A szürkevíz háztartási használt víz, amely számos célra újrahasznosítható.

A kertben csak vegyszer- és foszfátszegény vízzel érdemes öntözni, és a vizet rövid időn belül fel kell használni.

Öntözés mellett vécéöblítéshez, takarításhoz és kültéri tisztításhoz is kiválóan alkalmazható.

A vízhiány világszerte egyre komolyabb kihívást jelent, amit a klímaváltozás, a népességnövekedés és a fokozódó vízigény tovább súlyosbít. A gyakori aszályos időszakok miatt minden megtakarított liter számít. A szürkevíz újrahasznosítása nemcsak környezetbarát megoldás, hanem a vízszámlát is csökkentheti. Mutatjuk, hogyan.

A szürkevíz tökéletes a növények öntözéséhez. Fotó: olesia basova / Shutterstock

Mi az a szürkevíz?

A szürkevíz a háztartásban keletkező használt víz, például a kézmosás, zuhanyozás, fürdés, mosás vagy mosogatás során elfolyó víz. Az ilyen víz bizonyos célokra biztonságosan újra felhasználható. Fontos azonban, hogy nem minden használt víz egyforma. Ha erős vegyszereket, fertőtlenítőket vagy magas foszfáttartalmú mosó- és tisztítószereket használunk, az így keletkező víz már kevésbé alkalmas későbbi felhasználásra, különösen öntözésre.

Arra is mindenképpen figyeljünk, hogy a szürkevizet ne tároljuk hosszú ideig. Már 24-48 óra elteltével megindulhatnak benne a bomlási folyamatok, ezért a legjobb, ha legfeljebb egy-két napon belül felhasználjuk.

A hosszabb ideig álló víz kellemetlen szagúvá válhat, és elszaporodhatnak benne a baktériumok.

Három dolog, amihez bátran újrahasznosíthatod a szürkevizet, és spórolhatsz is

Mutatjuk, miként hasznosíthatod újra a használt vizet. Alább három egyszerű és jól bevált megoldást mutatunk.

1. Mosásból a kertbe – mire figyeljünk?

A mosógépből származó víz jól hasznosítható a kertben, különösen a nyári hőségben, de csak akkor, ha a mosáshoz biológiailag lebomló, foszfátmentes mosószert használunk. Így kevésbé terheljük a talajt és a növényeket. Az öblítős szürkevíz használata ellenben nem ajánlott, mivel az sókat és illatanyagokat tartalmaz, amelyek hosszabb távon károsíthatják a talaj szerkezetét.

A szürkevizet lehetőleg ne közvetlenül a levelekre locsoljuk, hanem a növények tövéhez juttassuk. Elsősorban dísznövények, sövények, fák és cserjék öntözésére alkalmas, míg a nyersen fogyasztott zöldségek és fűszernövények esetében célszerű inkább esővizet vagy vezetékes vizet használni.

2. A konyhában is érdemes összegyűjteni

Egy átlagos háztartásban a zuhanyzásból és a mosásból naponta több tíz liter olyan víz is keletkezhet, amely megfelelő körülmények között még értékes erőforrás maradhat, de ne csak ezekre gondoljunk! A zöldségek és gyümölcsök mosásához használt tiszta vizet is érdemes egy tálban felfogni, majd ezzel meglocsolni a szobanövényeket és a kerti virágokat.