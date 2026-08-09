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kvíz

Melyik magyar városról vagy tájról szólnak a versidézetek? Kvíz

6 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A versolvasás különleges módja annak, hogy lassítsunk egy kicsit és más szemmel nézzünk a világra. A tájversek például szó szerint simogatják a lelkünket. Te vajon vagy akkora versszakértő, hogy egy-egy idézet alapján eltaláld, melyik tájról vagy városról írtak nagy költőink? Nem könnyű kvízt hoztunk, minden háttértudásodra szükséged lesz!
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kvíztájköltészethungarikumtermészetjárásvers
  • A tájversek segítenek új szemmel felfedezni Magyarország természeti szépségeit. 
  • Hazánk változatos tájai nyáron is értékes kulturális élményeket kínálnak. 
  • Mérd fel irodalmi és földrajzi tudásod tájverses kvízünkkel!

A magyar költészet remekművei többek között arra is emlékeztetnek minket, milyen gazdag természeti örökséggel rendelkezik az országunk. Egy-egy tájvers elolvasása után egészen más érzés végigsétálni a Balaton partján, megállni a Hortobágy végtelen pusztáján, barangolni a Bükk erdeiben, megcsodálni a Dunakanyar panorámáját, vagy épp kitölteni egy kvízt. Felismered egyetlen idézet alapján a magyar tájakat és városokat? Teszteld most!

Tájverset olvasó nő a strandon
A strandon pihenve is könnyű elmerülni a magyar tájversekben. Fotó: Barillo Images / Shutterstock

Tájversek ereje kvízünk veleje

Izgalmas dolog új országokat megismerni, más kultúrákkal találkozni és távoli tájakat bejárni, ám könnyen előfordulhat, hogy mindeközben elsiklunk azok fölött a szépségek fölött, amelyek csupán néhány órányi autóútra találhatók tőlünk. Magyarország a kis területe ellenére rendkívül változatos: a vulkanikus tanúhegyektől kezdve a barlangokon, tavakon és folyókon át egészen a lankás szőlőhegyekig számtalan olyan helyet kínál, amely nyáron is tökéletes úti cél lehet.

A hungarikumok között is találunk olyan értékeket, amelyek a természethez és a vidéki élethez kapcsolódnak. Ilyen például a Hortobágyi Nemzeti Park páratlan pusztavilága, a tokaji történelmi borvidék vagy a hagyományos magyar pásztorkultúra.

A versek segítenek közelebb kerülni ezekhez a tájakhoz, valamint ösztönöznek, hogy mi magunk is útnak induljunk, és saját élményeket gyűjtsünk.

Ha kíváncsi vagy rá, mennyire ismered a magyar tájleíró verseket, teszteld magad kvízünkkel! Lehet, hogy néhány idézet alapján könnyedén felismered a híres tájakat, de az is lehet, hogy új úti célokat találsz a következő nyári kirándulásodhoz.

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik magyar tájról szól a vers? „S mosolyogva néz rám a Dunától A Tiszáig nyúló róna képe.”

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