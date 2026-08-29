Vess be egy kis mágiát a takarítás mellé, így fordulhat jobbra az életed

Mindenkinek ismerős, amikor egy kicsit elhanyagoljuk a takarítást, és a por elkezdi ellepni a bútorokat és a tárgyakat, míg végül egyre macerásabb megszabadulni tőle. Ugyanez a helyzet a negatív energiákkal is: ha nem foglalkozunk velük, akkor egyre jobban lerakódnak és halmozódnak. Ahogy azt is tapasztaljuk, ha valahol lom és rendetlenség van, ott a negatív energiák is erőteljesebbek. Éppen ezért fontos, hogy saját magunkat és az otthonunkat ne csak fizikailag tisztítsuk meg, hanem spirituális szinten, energetikailag is! – hívja fel a figyelmet Iszet boszorkány főpapnő és mágus.
Spirituális takarítás: az életminőségre is kihat
De miért is ennyire fontos, hogy ilyen nagy hangsúlyt fektessünk ebbe a tisztításba az életünk minden területén, vagy a fizikai testünkön kívül az otthonunkban és a munkahelyünkön is? Azért, mert az energia mindent és mindenkit átjár, vagyis a tárgyak, bútorok, sőt még a falak is képesek átvenni a rezgéseket. Amennyiben valahol szennyeződés van, akkor a pozitív energiák sem tudják kifejteni a jótékony hatásukat, emiatt az adott személy egész életminősége leromolhat.
Milyen következményei lehetnek?
Ha nem figyelünk oda a megfelelő tisztításra, akkor az egyéni életünkben folyamatos vitákhoz, családok széthullásához, anyagi nehézségekhez, egészségügyi problémákhoz, míg a munkában pénzügyi veszteségekhez, kollégák között széthúzáshoz, felettesekkel való konfliktusokhoz vezethet.
Tegyünk érte!
Vessünk be olyan mágikus praktikákat, amelyeket bárki biztonsággal elvégezhet, és nem szükséges hozzá szakértelem.
- Szükségünk lesz három darab babérlevélre, két darab zsályalevélre és körülbelül egy liter vízre. A vízzel forrázzuk le a leveleket, majd hagyjuk állni egy éjszakát. Ezzel a főzettel töröljük át a tárgyakat, bútorokat, és még a felmosó vízhez is önthetünk belőle. Amellett, hogy energetikailag tisztítunk, még pozitív energiával is töltjük az életterünket.
- Az előbbi főzet helyett az is tökéletes megoldás, ha a felmosóvízbe himalájai sót teszünk. Ahogy a bútorokat is át tudjuk egy ilyen vízzel törölni. Sőt, rakhatunk ebből a porszívó zsákjába is, ugyanis így már porszívózás közben tisztítjuk az életterünket a negatív rezgésektől.
- Ha meg szeretnénk szabadulni az otthonunkban lévő törött tárgyaktól, akkor semmiképp se úgy dobjuk őket szemétbe, mint bármi mást. Hanem ezeket, még a törött tükör darabokat is tegyük egy megfelelő méretű zacskóba, szórjunk rá bőven himalájai sót, jól kössük össze a zacskót, és ezután bátran kidobhatjuk. Ugyanis a só tisztítja az energiákat, és a hatására megszűnik az energetikai kapocs a tárgy és a tulajdonosa között.
- Amennyiben szerencsehozó ásványokat viselünk, azokat is célszerű viselés előtt megtisztítani sós vizes átmosással, és akár 2-3 havonta célszerű ezt megismételni az esetleges negatív energiák miatt.
Azért fontos hogy megcsináljuk az energetikai tisztítást, mert a szeptember nagyon erős energetikailag. Nemcsak a holdállások miatt, hanem azért is, mert szeptember 23-án van az őszi napéjegyenlőség és Mabon kelta ünnep, 29-én pedig szent Mihály napja. Nagyon fontos hogy ezekre a napokra tisztítsuk meg az otthonunkat a negatív rezgésektől - írja a Fanny magazin.