8+1 tipp: így tanuljunk táncolni fillérekből

1. Keressük a díjtalan próbaórákat

A legtöbb tanoda egy vagy akár több ingyenes lehetőséget is biztosít, hogy megismerkedjünk az oktatóval, a csoporttal és az adott stílussal. Így anélkül dönthetünk, hogy fizetnünk kellene.

2. Az elköteleződés mindig kifizetődik

Ha már tudjuk, hogy rendszeresen szeretnénk járni, érdemes több alkalmas bérletet vásárolni. Ezek ára egy órára lebontva szinte mindig kedvezőbb, így hosszabb távon jelentős összeget takaríthatunk meg.

Nem kell egy vagyont fizetni azért, hogy megtanuljunk flamencózni

Fotó: Unsplash

3. Figyeljük a szezonális ajánlatokat

A tánciskolák az év bizonyos időszakaiban – például ünnepek vagy az évfordulójuk környékén – rendszeresen hirdetnek akciókat. Ilyenkor könnyen kifoghatunk olcsóbb bérleteket, kedvezőbb árú felszereléseket, vagy akár ajándék órákat.

4. Akár az életkor is lehet előny

Több hely is kínálnak speciális árakat diákoknak vagy nyugdíjasoknak. Mielőtt befizetnénk egy tanfolyamra, érdemes megkérdezni, milyen kedvezmények érhetők el, mert ezekkel akár 10-30%-ot is spórolhatunk.

5. Nem mindig a népszerűség számít

Művelődési házakban, közösségi központokban vagy helyi kulturális intézményekben gyakran szerveznek kedvező árú táncfoglalkozásokat. Ezek színvonala sokszor annak fényében is kiváló, hogy jóval olcsóbbak a piaci áraknál.

6. Csapjunk le a nyílt napokra

A bemutatóórák és workshopok kiváló lehetőséget jelentenek, hogy minimális költséggel vagy ingyen próbáljunk ki új iskolákat vagy táncokat. Emellett értékes tapasztalatokat is szerezhetünk, mielőtt egy hosszabb tanfolyam mellett döntenénk.

7. Sajátítsuk el online videókkal

Rengeteg ingyenes vagy kedvező árú oktatóvideó érhető el az interneten. Ezek révén otthon is gyakorolhatjuk az alaplépéseket, így a személyes órákon gyorsabban haladhatunk, és kevesebb alkalomra lehet szükségünk.

8. Hívjunk magunkkal barátokat

Számos tánciskola biztosít ajánlói vagy csoportos kedvezményt, ha ismerősökkel együtt jelentkezünk. Ezzel pedig nemcsak pénzt takaríthatunk meg, de a felhőtlen jókedv és szórakozás is garantált lesz.

+1. Használjuk ki a social médiát

Érdemes követni a kiszemelt tánciskolákat a Facebookon vagy más közösségi felületeken. Feltéve persze, ha az időszakos akciókra, kuponokra, nyereményjátékokra és last minute ajánlatokra elsőként szeretnénk lecsapni - javasolja a Fanny magazin.