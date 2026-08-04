Ezek voltak a leghalálosabb természeti katasztrófák a 21. században

Földrengés, cunami, ciklon: a halálos áldozatok számát tekintve ezek a legpusztítóbb természeti katasztrófák.

Több százezer ember halálát követelte az alább részletezett 5 természeti csapás, amely mind az ezredforduló után csapott le az emberiségre.

Egy dolog közös mindegyik tragédiában: az események váratlanul történtek, felkészületlenül érték az embereket és elkerülhetetlenek voltak.

Habár sokan azt gondolják, hogy az emberiség az uralma alá hajtotta a Földet és a környezetünk már nem tud nekünk meglepetést okozni, ők nem is tévedhetnének nagyobbat. A 21. században is történtek olyan természeti katasztrófák, amelyek ellen hatástalanok voltak az emberek építette falak és épületek.

A pusztító természeti katasztrófákat nem tudjuk megakadályozni vagy megelőzni. Fotó: JULIO URRIBARRI / ANADOLU

Halálos természeti katasztrófák a 21. századból

A modernkori természeti katasztrófák okozta károk nem csak dollármilliárdokban, hanem emberéletekben is mérhetők. A földrengések, cunamik és ciklonok sok esetben percek alatt rombolták le települések sokaságát, ezt követően pedig a túlélőknek hosszú évekbe került, mire újjáépítették az életüket. Összegyűjtöttük a modern kor 5+1 legpusztítóbb katasztrófáját a halálos áldozatok száma alapján.

1. Indiai-óceáni cunami (2004. december 26.)

Egy 9,1-9,3-as erősségű tenger alatti földrengés rázta meg Indonézia partjait, ami hatalmas cunamit indított el az Indiai-óceán térségében. 30 méteres hullámok söpörtek végig Indonézia, Srí Lanka, Thaiföld, India és más országok partvidékén. Az események láncolata mindössze néhány perc alatt alakult ki. A katasztrófában 230-280 ezer ember vesztette életét, ezzel a 21. század leghalálosabb természeti csapásává vált. Emberek milliói maradtak fedél nélkül, a pusztítás mértéke példátlan volt.

A madrasi Marina strand 2004. december 26-án, miután szökőár sújtotta a térséget

Fotó: AFP

2. Haiti földrengés (2010. január 12.)

Erősen él a haiti földrengés emléke az emberek fejében, ami nem véletlen, hiszen ez a katasztrófa nem a történelmünk, hanem a jelenünk egy darabja. A közösségi médián keresztül az egész világ végignézhette, ahogy egy 7,0-es erősségű földrengés megrázza a fővárost, Port-au-Prince-t, ahol rossz állapotú épületek ezrei omlottak össze pillanatok alatt. Az ország infrastruktúrája szinte teljesen megbénult, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat. A halálos áldozatok számát 160-300 ezer közé becsülik a szakértők, miközben több mint másfélmillió ember maradt otthon nélkül.