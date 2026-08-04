Ezek voltak a leghalálosabb természeti katasztrófák a 21. században

- Földrengés, cunami, ciklon: a halálos áldozatok számát tekintve ezek a legpusztítóbb természeti katasztrófák.
- Több százezer ember halálát követelte az alább részletezett 5 természeti csapás, amely mind az ezredforduló után csapott le az emberiségre.
- Egy dolog közös mindegyik tragédiában: az események váratlanul történtek, felkészületlenül érték az embereket és elkerülhetetlenek voltak.
Habár sokan azt gondolják, hogy az emberiség az uralma alá hajtotta a Földet és a környezetünk már nem tud nekünk meglepetést okozni, ők nem is tévedhetnének nagyobbat. A 21. században is történtek olyan természeti katasztrófák, amelyek ellen hatástalanok voltak az emberek építette falak és épületek.
Halálos természeti katasztrófák a 21. századból
A modernkori természeti katasztrófák okozta károk nem csak dollármilliárdokban, hanem emberéletekben is mérhetők. A földrengések, cunamik és ciklonok sok esetben percek alatt rombolták le települések sokaságát, ezt követően pedig a túlélőknek hosszú évekbe került, mire újjáépítették az életüket. Összegyűjtöttük a modern kor 5+1 legpusztítóbb katasztrófáját a halálos áldozatok száma alapján.
1. Indiai-óceáni cunami (2004. december 26.)
Egy 9,1-9,3-as erősségű tenger alatti földrengés rázta meg Indonézia partjait, ami hatalmas cunamit indított el az Indiai-óceán térségében. 30 méteres hullámok söpörtek végig Indonézia, Srí Lanka, Thaiföld, India és más országok partvidékén. Az események láncolata mindössze néhány perc alatt alakult ki. A katasztrófában 230-280 ezer ember vesztette életét, ezzel a 21. század leghalálosabb természeti csapásává vált. Emberek milliói maradtak fedél nélkül, a pusztítás mértéke példátlan volt.
2. Haiti földrengés (2010. január 12.)
Erősen él a haiti földrengés emléke az emberek fejében, ami nem véletlen, hiszen ez a katasztrófa nem a történelmünk, hanem a jelenünk egy darabja. A közösségi médián keresztül az egész világ végignézhette, ahogy egy 7,0-es erősségű földrengés megrázza a fővárost, Port-au-Prince-t, ahol rossz állapotú épületek ezrei omlottak össze pillanatok alatt. Az ország infrastruktúrája szinte teljesen megbénult, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat. A halálos áldozatok számát 160-300 ezer közé becsülik a szakértők, miközben több mint másfélmillió ember maradt otthon nélkül.
3. Nargis ciklon, Mianmar (2008. május)
A Nargis ciklon rendkívüli erővel csapott le Mianmar déli részére, különösen az Irrawaddy-deltára. Az orkán erejű széllel érkező vihardagály településeket mosott el, a mentési munkákat pedig a nehezen megközelíthető területek és a lassan érkező segítség is hátráltatta. A hivatalos adatok szerint mintegy 138 ezer ember halt meg vagy tűnt el, így a Nargis a történelem egyik legpusztítóbb trópusi ciklonjaként vonult be a történelembe.
4. Szecsuáni földrengés, Kína (2008. május 12.)
A 7,9-es erősségű földrengés főként Kína Szecsuán tartományát sújtotta, óriási károkat okozva az épületekben, többek között az iskolákban, valamint a közlekedési infrastruktúrában. A katasztrófa azért vált különösen tragikussá, mert több ezer diák vesztette életét az egyik összeomló iskolaépületben. A földrengés során közel 87 ezer ember halt meg vagy tűnt el, miközben millióknak kellett elhagynia az otthonát.
5. Kasmíri földrengés (2005. október 8.)
A Pakisztán és India között elterülő Kasmír térségét egy 7,6-os erősségű földrengés rázta meg 2005 őszén. A hegyvidéki falvak közül a legtöbb megközelíthetetlenné vált a földcsuszamlások miatt, ezért a mentőcsapatok csak nagyon nehezen tudtak a térségbe jutni. A katasztrófa több mint 86 ezer ember életét követelte, és mintegy 3,5 millió ember vált hajléktalanná.
+1. Török és szír földrengések (2023. február 6.)
A legutóbbi tragédiát nem kell senkinek sem bemutatnunk. Mindenki emlékeiben élénken él a 2023-as törökországi földrengéssorozat, amely után a mentési munkálatokban magyar segédcsapatok is részt vettek.
Február 6-án két rendkívül erős, 7,8-as és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Dél-Törökországot és Észak-Szíriát. A rengéseket több ezer utórengés követte, miközben városok egész negyedei dőltek romba. A katasztrófában több mint 59 ezer ember vesztette életét, több mint 120 ezren megsérültek, és milliók kényszerültek elhagyni az otthonukat. A mentési munkálatokban a világ számos országából érkező csapatok vettek részt, a földrengés pedig az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófájává vált. A történteket több cikkünkben mi is bemutattuk.