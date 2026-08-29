Tudtad? Tanulmányok szerint az elsőszülöttek hajlamosabbak ezekre az állapotokra

Akinek vannak testvérei, bizonyára tudja, a születési sorrend bizonyos szempontból formálhatja a személyiséget, a legidősebb, a középső avagy a legfiatalabb gyermekként pedig gyakran bizonyos sztereotípiákkal kell szembesülni. De mi a helyzet az egészséggel? A Nature folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmányukban a Chicagói Egyetem és a Columbia Egyetem kutatói azt vizsgálták, egy személy családon belüli helyzete befolyásolhatja-e bizonyos egészségügyi problémák és állapotok kockázatát.

Testvérpárokat vizsgáltak egy új tanulmányban / Fotó: Nathan Dumlao / unsplash (Képünk illusztráció)

Testvérpárokat vizsgáltak egy új tanulmányban

A kutatók ekkor egy több millió családot tartalmazó amerikai kereskedelmi biztosítási kárigény adatbázist elemeztek, a testvérpárokra és több mint 500 állapot kockázatára összpontosítva. Ekkor azt találták, hogy az elsőszülötteknél nagyobb volt a kockázata a következő négy állapot kialakulásának, a fiatalabb testvérekhez viszonyítva:

Autizmus (26%)

Ételallergiák (20%)

Szénanátha (9%)

Figyelemhiányos/hiperaktivitás-zavar (ADHD) (7%)

A másodszülött gyermekeknél ezzel szemben nagyobb valószínűséggel fordultak elő a szerhasználattal kapcsolatos rendellenességek (19%) és a gyomor-bélrendszeri betegségek (14%).

A kutatók egyébként kétféle összehasonlítást végeztek: először egymáshoz hasonló testvérpárokat vetettek össze különböző családokból, figyelembe véve az olyan tényezőket, mint az életkor és a társadalmi-gazdasági háttér, majd összehasonlították az ugyanazon családon belüli testvéreket.

Fontos kiemelni, a tanulmány eredményei nem azt jelentik, hogy az elsőszülöttség bizonyos betegségek, avagy állapotok kialakulását okozza, vagy hogy a fiatalabb testvérek védve vannak ezektől: csupán arra utalnak, a születési sorrend az egészséggel összefüggő számos családi tényező egyike lehet.

A kutatók nem vizsgálták, a születési sorrend hogyan kapcsolódhat bizonyos egészségügyi állapotokhoz, így a tanulmány nem is tud magyarázatot adni a különbségek okára. Az eredmények egyelőre csak egy átfogó képet adnak arról, hogyan változhatnak a testvérek között az egyes kockázatok - írja a VeryWell Health.