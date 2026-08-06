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kvíz

Emlékszel még a megszűnt magyar tévécsatornákra? Teszteld magad retró kvízünkben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nosztalgiára fel! A '90-es és 2000-es években számos olyan magyar tévécsatorna létezett, amely mára eltűnt a képernyőről, ennek ellenére generációk őrzik némelyikük emlékét. Neked mi minden rémlik azokból az időkből? Retró kvízünkből kiderül!
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kvízBudapest TVtévécsatornaretró
  • A rendszerváltás utáni Magyarországon a '90-es évek közepén robbant be a kereskedelmi televíziózás, aminek köszönhetően egyre több formabontó csatorna és zenetévé alakult.
  • Nagyon kevés olyan műsorszolgáltató maradt ezek közül, amely a mai napig aktív, vannak azonban olyanok, amelyekről a megszűnésük ellenére is kedves emlékeket őriznek.
  • Retró kvízben tesztelheted, mennyire emlékszel a retró csatornák legnépszerűbb műsoraira.

Számtalan tévécsatorna közül válogathatunk, ha a televízió elé leülve némi szórakozásra vágyunk. A bőség zavarában a legtöbbet megnevezni sem tudjuk, ellenben a magyar televíziózás aranykorában a kisebb választák ellenére is akadt olyan csatorna és műsor, amely olyannyira népszerű volt,  hogy a neve a mai napig ismerősen csenghet mindenki számára. A TV3, a Z+, a FilmNet vagy éppen a Hálózat TV sokak számára meghatározó élményeket, imádnivaló műsorokat és emlékezetes pillanatokat rejtett. Habár a tévécsatornák piaca mára teljesen átalakult, és a legtöbb csatorna teljesen meg is szűnt, az irántuk érzett nosztalgia továbbra is velünk él. Ha úgy érzed, te mindent tudsz az elfeledett magyar tévécsatornákról, akkor retró kvízünkben tesztelheted a tudásod!

Fiatal férfi a több száz tévécsatorna közötti váltogatás közben egy kanapén fekve
Hiába létezik már több száz tévécsatorna, hiányzik a régi Budapest TV vagy a Z+? Nem vagy egyedül. Fotó: VOISIN / Phanie

Nosztalgiázz a már megszűnt tévécsatornákról kvízünkben

Most próbára teheted a memóriád! Egy retró kvízzel készültünk, amely a legismertebb megszűnt magyar tévécsatornákat idézi fel. Vajon emlékszel még, mi volt a VIVA TV elődje, vagy melyik csatorna számított a TV2 és az RTL Klub nagy riválisának? Töltsd ki tesztünket és derítsd ki, valódi veterán tévénéző vagy-e!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik csatorna volt az RTL Klub és a TV2 egyik legnagyobb riválisa a '90-es évek végén?

Ha nosztalgiáznál egy kicsit a Budapest TV-ről, akkor nézd meg a csatorna legviccesebb pillanatait:

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