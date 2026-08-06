Emlékszel még a megszűnt magyar tévécsatornákra? Teszteld magad retró kvízünkben

A rendszerváltás utáni Magyarországon a '90-es évek közepén robbant be a kereskedelmi televíziózás, aminek köszönhetően egyre több formabontó csatorna és zenetévé alakult.

Nagyon kevés olyan műsorszolgáltató maradt ezek közül, amely a mai napig aktív, vannak azonban olyanok, amelyekről a megszűnésük ellenére is kedves emlékeket őriznek.

Retró kvízben tesztelheted, mennyire emlékszel a retró csatornák legnépszerűbb műsoraira.

Számtalan tévécsatorna közül válogathatunk, ha a televízió elé leülve némi szórakozásra vágyunk. A bőség zavarában a legtöbbet megnevezni sem tudjuk, ellenben a magyar televíziózás aranykorában a kisebb választák ellenére is akadt olyan csatorna és műsor, amely olyannyira népszerű volt, hogy a neve a mai napig ismerősen csenghet mindenki számára. A TV3, a Z+, a FilmNet vagy éppen a Hálózat TV sokak számára meghatározó élményeket, imádnivaló műsorokat és emlékezetes pillanatokat rejtett. Habár a tévécsatornák piaca mára teljesen átalakult, és a legtöbb csatorna teljesen meg is szűnt, az irántuk érzett nosztalgia továbbra is velünk él. Ha úgy érzed, te mindent tudsz az elfeledett magyar tévécsatornákról, akkor retró kvízünkben tesztelheted a tudásod!

Hiába létezik már több száz tévécsatorna, hiányzik a régi Budapest TV vagy a Z+? Nem vagy egyedül. Fotó: VOISIN / Phanie

Nosztalgiázz a már megszűnt tévécsatornákról kvízünkben

Most próbára teheted a memóriád! Egy retró kvízzel készültünk, amely a legismertebb megszűnt magyar tévécsatornákat idézi fel. Vajon emlékszel még, mi volt a VIVA TV elődje, vagy melyik csatorna számított a TV2 és az RTL Klub nagy riválisának? Töltsd ki tesztünket és derítsd ki, valódi veterán tévénéző vagy-e!