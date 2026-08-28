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filmes kvízek

„Tartsd meg az aprót, te mocskos állat!” – Te mennyire emlékszel a 36 éves Reszkessetek, betörőkre? Kvíz

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A héten világszerte több millióan döntöttek úgy, hogy újranézik az ikonikus karácsonyi filmsorozatot, miután kedden elhunyt Tim Curry. A színészt sokan a Reszkessetek, betörők! második részében ismerték meg. A tiszteletére egy kvízt készítettünk a karácsonyi klasszikusról, így most kiderítheted, mennyire emlékszel az ikonikus alkotásra!
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filmes kvízekéletmódReszkessetek, betörők!Tim Curry

Újabb legendát vesztettünk el: 80 éves korában elhunyt Tim Curry, az Oscar és a Reszkessetek, betörők! 2 sztárja. A színészt kedden este a Los Angeles-i otthonában érte a halál. Curry-t a legtöbben az ikonikus karácsonyi filmszériából ismerték, amelynek második részében megcsillogtatta világhírű és egyedi mosolyát, valamint azt a fajta tenyérbemászóan profi mimikáját, amely a védjegyévé vált Hollywoodban. Az emlékére készítettünk egy Reszkessetek, betörők-kvízt, amellyel felelevenítheted a filmsorozat nosztalgikus pillanatait!

Tim Curry
Tim Curry halála lesújtotta a Reszkessetek, betörők! rajongóit. Fotó: ROBYN BECK / AFP

Tim Curry nélkül nem lett volna az igazi a folytatás

A Reszkessetek, betörők! nélkül sokak számára elképzelhetetlen a karácsony. Kevin McCallister történetét generációk nézték végig újra és újra, azonban nem feledkezhetünk meg a páratlan színészi játékról sem, ami igaz volt mind a főszereplő gyerekszínészre, mind a mellékszereplőkre. Joe Pesci, Tim Curry, vagy éppen Catherine O'Hara csupán néhány olyan sztár, aki számtalan másik alkotásban mutatta meg magát, mégis a legtöbben a karácsonyi filmben játszott szerepükkel azonosítják őket.

Ha te is a filmszéria vagy éppen Tim Curry rajongója vagy, akkor töltsd ki a Reszkessetek, betörők-kvízünket és mutasd meg, mennyire emlékszel a részletekre!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hány éves Kevin a Reszkessetek, betörők! első részében?

Tim Curry ikonikus jelenetét az alábbi videóban tudod újranézni:

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