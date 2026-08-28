Készülj fel a tanévkezdésre: 5 olcsó, egyszerű és egészséges tízórai, amit imádni fog a gyereked

Nehézséget okoz folyton új reggeli, tízórai, vagy éppen uzsonna ötletet kitalálni, amelyeket szívesen elfogyasztana a csemetéd? Akkor jó helyen jársz!

Könnyen becsomagolható és finom tízóraikat mutatunk, amelyekre kevés diák mondana nemet. Ráadásul több tízórai előre elkészíthető, ami nagy segítség lehet az iskolakezdés utáni rohanós reggeleken.

A receptek között sós és édes finomságok is szerepelnek, így a gyerekek többféle íz közül választhatnak.

Tízórai ötleteket hoztunk, amelyek nemcsak egészségesek és pénztárcabarátok, hanem táplálók és könnyen elkészíthetők is. Ezeket még a válogatósabb gyerekek is szívesen megeszik. A tanévkezdéshez közeledve mutatjuk a legjobb recepteket!

Olcsó, gyors és egyszerű: ezek a legegészségesebb és legfinomabb tízóraik, amelyeket bármikor könnyedén becsomagolhatsz az iskolás gyerekednek. Fotó: 123RF

Tízórai ötletek gyerekeknek – íme a legegészségesebb variációk

Az iskolai tízórai összeállításánál nemcsak az számít, hogy a gyerek szeresse, hanem az is, hogy tápláló legyen. Érdemes olyan alapanyagokat választani, amelyek fehérjét, rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat is biztosítanak, miközben a hozzáadott cukortartalmuk alacsony. A Mindmegette segítségét kértük az összeállításunkhoz, amelyben olyan tízóraikat mutatunk, amelyek hétköznapi hozzávalókból készülnek, mégis változatosabbá és egészségesebbé tehetik az iskolai étkezéseket.

Tízórai ötletek iskolába: az 5 kedvenc

1. Tojásos szendvics zöldségekkel

A tojás kiváló fehérjeforrás, ezért jól jöhet egy laktató iskolai tízóraiban is. A receptje alapján kifli, tojás, sajt és paradicsom kell csak hozzá, de még egészségesebb változat készíthető teljes kiőrlésű zsemléből vagy kenyérből.

Elkészítés: a tojást süssük meg, majd tegyük a sajttal együtt a kettévágott, kissé megpirított péksüteménybe. Mellé csomagolhatunk néhány szelet paradicsomot, paprikát vagy uborkát.

2. Gyümölcsös krémtúró zabpehellyel

Az édesszájú gyerekeknek sem kell cukrozott desszertet csomagolni. A túró és a gyümölcs kombinációjából egyszerű, természetesen édes tízórai készülhet. A Mindmegette cukormentes összeállításában is szerepel hasonló ötlet.

Elkészítés: a túrót törjük össze, majd keverjünk bele felaprított banánt, almát vagy más gyümölcsöt. Egy kevés zabpehellyel sűrűbbé és laktatóbbá tehetjük.