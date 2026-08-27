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Szeméremszőrből csinált Gucci-logót – ezek voltak a ma 65 éves Tom Ford legextrémebb húzásai

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Ma ünnepli 65. születésnapját a híres és hírhedt divattervező. Tom Ford nevéhez számos olyan kampány kapcsolódik, amely hatalmas visszhangot váltott ki. Habár többségében negatív felhangot kaptak, Ford provokatív ötletei elképesztően jövedelmezők voltak, a munkája mögött mindig komoly üzleti tevékenység állt. Cikkünkben felelevenítjük a tervező legbotrányosabb húzásait, illetve egy galériát is megtekinthetsz a valaha volt legextrémebb kollekcióiról!
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galériaTom Fordbotrányextrémruhaszületésnap

Fegyverként használja a szexualitást, provokatív, és sokak szerint szexista is: Tom Ford a pályafutása során számos olyan kampányt tervezett, amely támadások kereszttüzébe került és hatalmas médiabotrányt kavart. A módszerei ugyanakkor hatékonyak voltak, hiszen az újságok csak úgy gyártották a cikkeket, az emberek körében beszédtémává váltak a márkák, míg sokan bevallatlanul ugyan, de kifejezetten a szexuális tartalmak miatt váltak érdekeltté. A tervezőt alkalmazó divatházak bevételei egyértelmű növekedésnek indultak, miközben Ford saját márkája is egyre népszerűbbé vált. A divatpápa 65. születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a legbotrányosabb kampányokat, illetve galériát is készítettünk a legextrémebb szettjeiből.

Tom Ford szemüvegben
Tom Ford ma ünnepli a 65. születésnapját. Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Tom Ford, a jövedelmező botrányhős

Tom Ford neve mára egyet jelent a provokatív divattal. A neves tervező már évtizedekkel ezelőtt a szexualitást használta fel a termékei népszerűsítésére, egyes alkalmakkor pedig olyan messzire ment, hogy valóságos médiabotrány kerekedett a kampányai körül. Az egyik legemlékezetesebb húzása 2000-ben volt, amikor az Yves Saint Laurent (YSL) Opium parfümjének reklámjában az egykori divatmodellt, Sophie Dahlt szerepeltette teljesen meztelenül. A ma már írónőként ismert Dahl szexuálisan szuggesztív pózban feküdt egy bársonypárnán, amely képkocka miatt 730 panasz érkezett a brit reklámfelügyelethez, míg éves összesítésben közel ezer panaszt regisztráltak a plakátváltozat miatt. Utóbbit végül be is tiltották.

Fordot egyre több támadás érte amiatt, hogy a reklámjai tárgyiasítják a nőket, mire válaszul 2002-ben az YSL M7 férfi parfüm kampányában Samuel de Cubber egykori harcművészeti bajnokot teljesen meztelenül fotózták le. Ford ezzel azt üzente: a nők mellett a férfiakat is hasonlóképpen kész tárgyiasítani, hiszen miért is kellene eltakarni a testet, ha a parfümöt a bőrünkön használjuk?

Mindezek után, már a Gucci égisze alatt követte el egy korábbiaknál is merészebb húzását: a 2003-as tavasz-nyári márkakampányban Carmen Kass észt divatmodellt kérte fel arra, hogy lehúzza az alsóneműjét, 

és megvillantsa Gucci „G” alakúra formázott szeméremszőrzetét, miközben egy férfi modell térdel előtte.

A reklám miatt rengetegen nyújtottak be panaszt az illetékes hatóságokhoz és a bulvársajtó is alaposan nekiment a tervezőnek, akinek szánt szándékkal a botránykeltés volt a célja. Habár a márkát rengetegen bírálták, a reklámot nem tiltották be, a Gucci ugyanis azzal érvelt, hogy szándékosan provokatív, ironikus játékot játszott a logóközpontú divatvilággal.

Tom Ford extrém szettjei – Galéria

Tom Ford születésnapján ne csak a zseniális, ám botrányos divatkampányairól, hanem elképesztő tehetségéről is emlékezzünk meg! Az alábbi galériában az amerikai tehetség legextrémebb szettjeiben gyönyörködhetsz!

Gigi Hadid áttetsző, mellvillantó, fekete csipkeruhában Tom Ford 2020-as őszi-téli divatbemutatóján Hollywoodban
Natalia Vodianova orosz modell az Yves Saint Laurent Rive Gauche konfekcióvonal 2002/2003 őszi-téli kollekciójának párizsi bemutatóján Tom Ford egy felettébb mély dekoltázsú ruhájában
Tom Ford 2024-es tavaszi-nyári női kollekciójának egy erősen áttetsző darabja a milánói divathéten
Tom Ford az Yves Saint-Laurent számára tervezett nem mindennapi férfi kollekciója a 2004-es tavaszi-nyári párizsi bemutatón
Tom Ford 2024-es tavaszi-nyári női kollekciójának egy combvillantó, felül sokat sejtető darabja a milánói divathéten
Tom Ford utolsó, Gucci számára készített kollekciójának egyik fekete bőrből és szőrméből készült darabja a 2004-2005-ös őszi-téli bemutatón a milánói divathéten
Tom Ford 2024-es tavaszi-nyári női kollekciójának egy extrém rövid darabja a milánói divathéten
Kendall Jenner áttetsző fekete csipkeruhában Tom Ford 2020-as őszi-téli divatbemutatóján Hollywoodban
Tom Ford az Yves Saint Laurent számára tervezett extravagáns kollekciója a 2004-2005-ös őszi-téli férfi divathét keretében Párizsban
Tom Ford 2024-es tavaszi-nyári női kollekciójának egy újabb, erősen áttetsző darabja a milánói divathéten
Tom Ford 2024-es tavaszi-nyári női kollekciójának felvonulása a milánói divathéten
Zlata Mangafic boszniai modell Tom Ford 2014-es őszi-téli kollekciójának egy darabjában a londoni divathéten
Galéria: Áttetsző csipkék és feszülős bőrszerkók – íme a 65 éves Tom Ford legextrémebb szettjei
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Gigi Hadid áttetsző, mellvillantó, fekete csipkeruhában Tom Ford 2020-as őszi-téli divatbemutatóján Hollywoodban

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