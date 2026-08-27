Szeméremszőrből csinált Gucci-logót – ezek voltak a ma 65 éves Tom Ford legextrémebb húzásai

Fegyverként használja a szexualitást, provokatív, és sokak szerint szexista is: Tom Ford a pályafutása során számos olyan kampányt tervezett, amely támadások kereszttüzébe került és hatalmas médiabotrányt kavart. A módszerei ugyanakkor hatékonyak voltak, hiszen az újságok csak úgy gyártották a cikkeket, az emberek körében beszédtémává váltak a márkák, míg sokan bevallatlanul ugyan, de kifejezetten a szexuális tartalmak miatt váltak érdekeltté. A tervezőt alkalmazó divatházak bevételei egyértelmű növekedésnek indultak, miközben Ford saját márkája is egyre népszerűbbé vált. A divatpápa 65. születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a legbotrányosabb kampányokat, illetve galériát is készítettünk a legextrémebb szettjeiből.

Tom Ford ma ünnepli a 65. születésnapját. Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Tom Ford, a jövedelmező botrányhős

Tom Ford neve mára egyet jelent a provokatív divattal. A neves tervező már évtizedekkel ezelőtt a szexualitást használta fel a termékei népszerűsítésére, egyes alkalmakkor pedig olyan messzire ment, hogy valóságos médiabotrány kerekedett a kampányai körül. Az egyik legemlékezetesebb húzása 2000-ben volt, amikor az Yves Saint Laurent (YSL) Opium parfümjének reklámjában az egykori divatmodellt, Sophie Dahlt szerepeltette teljesen meztelenül. A ma már írónőként ismert Dahl szexuálisan szuggesztív pózban feküdt egy bársonypárnán, amely képkocka miatt 730 panasz érkezett a brit reklámfelügyelethez, míg éves összesítésben közel ezer panaszt regisztráltak a plakátváltozat miatt. Utóbbit végül be is tiltották.

Fordot egyre több támadás érte amiatt, hogy a reklámjai tárgyiasítják a nőket, mire válaszul 2002-ben az YSL M7 férfi parfüm kampányában Samuel de Cubber egykori harcművészeti bajnokot teljesen meztelenül fotózták le. Ford ezzel azt üzente: a nők mellett a férfiakat is hasonlóképpen kész tárgyiasítani, hiszen miért is kellene eltakarni a testet, ha a parfümöt a bőrünkön használjuk?

Mindezek után, már a Gucci égisze alatt követte el egy korábbiaknál is merészebb húzását: a 2003-as tavasz-nyári márkakampányban Carmen Kass észt divatmodellt kérte fel arra, hogy lehúzza az alsóneműjét,

és megvillantsa Gucci „G” alakúra formázott szeméremszőrzetét, miközben egy férfi modell térdel előtte.

A reklám miatt rengetegen nyújtottak be panaszt az illetékes hatóságokhoz és a bulvársajtó is alaposan nekiment a tervezőnek, akinek szánt szándékkal a botránykeltés volt a célja. Habár a márkát rengetegen bírálták, a reklámot nem tiltották be, a Gucci ugyanis azzal érvelt, hogy szándékosan provokatív, ironikus játékot játszott a logóközpontú divatvilággal.