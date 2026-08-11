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magyar történelem

Hunyadi-kvíz: csak az igazi történelemrajongók tudják a helyes válaszokat

5 órája
Olvasási idő: 3 perc
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1456. augusztus 11-én hunyt el az egyik legnagyobb magyar hadvezér, Hunyadi János. Emléke előtt egy izgalmas történelmi kvízzel tisztelgünk, amelyben nem csak a történelmi hősről, hanem a korszakról is számot kell adnod, amelyben élt. Készen állsz az időutazásra?
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magyar történelemműveltségi kvízekhunyadi jános

Hunyadi János a 15. századi magyar történelem egyik legismertebb hadvezére és politikusa volt. Tehetségével és katonai sikereivel a Magyar Királyság egyik legbefolyásosabb vezetőjévé vált, miközben legfontosabb céljának az Oszmán Birodalom terjeszkedésének megállítását tekintette. Történelmi kvízünkkel előtte tisztelgünk.

Hunyadi János portréja akiről a történelmi kvíz szól
Hunyadi János 1446 és 1453 között volt a Magyar Királyság kormányzója. Történelmi kvízünkben egyéb érdekességekről is szó lesz.

Történelmi kvíz Hunyadi Jánosról

Legnagyobb győzelmét 1456-ban Nándorfehérvárnál aratta. Seregével sikerült visszavernie II. Mehmed szultán ostromló hadát, ezzel hosszú időre feltartóztatta az oszmán előrenyomulást. A győzelem emlékére a déli harangszó hagyománya is fennmaradt. Hunyadi ugyanebben az évben, a nándorfehérvári diadal után pestisben hunyt el. Neve azonban évszázadokkal később is összeforrt a magyar történelem egyik legjelentősebb törökellenes győzelmével. Fia, Hunyadi Mátyás később Magyarország egyik legjelentősebb királya lett.

Tudtad?

Hunyadi János alakja számtalan irodalmi művet, műalkotást és filmet ihletett. A TV2 külföldön is nagysikerű filmsorozatot készített Bán Mór Hunyadi című regénysorozatából.

Felkészültél? Indulhat a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hogy hívták Hunyadi János feleségét?

Nézz bele a Hunyadi sorozatba:

 

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