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magyar történelem

Szent István-kvíz: mennyit tudsz Magyarország első királyáról?

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Szent István nevéhez fűződik a magyar állam megszilárdítása és a keresztény királyság alapjainak megteremtése. De vajon mennyire ismered életét és uralkodását? Teszteld a tudásodat történelmi kvízünkkel!
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magyar történelemkvízSzent Istvánállamalapítás

Kevés magyar történelmi személyiség neve kapcsolódik olyan szorosan az ország történetének kezdetéhez, mint Szent István királyé. Uralkodása idején egy olyan átalakulás zajlott le, amely hosszú távon meghatározta Magyarország helyét Európában. A törzsi hagyományokra épülő közösségből fokozatosan szervezett, keresztény királyság született, miközben kialakultak az ország működésének fontos alapjai is. Történelmi kvízünkben erről is szó lesz!

a történelmi kvízben szereplő szent istván király szobra
Történelmi kvízünkben Szent István király a főszereplő. 
Fotó: Németh András Péter

Történelmi kvíz Szent István királyról

István király öröksége azonban jóval több néhány történelmi évszámnál. Nevéhez templomok, vármegyék, törvények és fontos államszervezési lépések kötődnek, miközben életének számos részletét legendák is övezik. Fiához, Imre herceghez fűződő kapcsolata, a kereszténység megszilárdításáért tett lépései és királlyá válása mind olyan témák, amelyekről generációk óta tanulnak a magyar diákok.

De vajon te mire emlékszel Szent István életéből és legendáiból? Felismered a fontos évszámokat, emlékszel a családjára, és tudod, milyen intézkedésekkel teremtette meg a keresztény magyar állam alapjait és mi az igazság a Szent Jobbról? Töltsd ki kvízünket, és teszteld a tudásodat az első magyar királyról!

Készen állsz? Jöhet a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hogy hívták István király édesapját?

Az alábbi animációs filmből még többet megtudhatsz az államalapító királyunkról:

 

 

 

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