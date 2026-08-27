Te mennyire emlékszel Westeros világára? A Trónok harca-kvízünkből kiderül

A hét királyság lovagja és a Sárkányok háza című sorozat miatt reneszánszát éli a Trónok harca. Sokan újra elővették a könyveket és az eredeti szériát, hogy újra átélhessék a George R. R. Martin által életre keltett világ izgalmait. Miközben rajongók millió élvezik, hogy a fantasy világ újra és újra beszippantja őket, kaptak egy újabb jó hírt. Egy olyan értesülést, amelynek feltehetően a Harry Potter-filmek rajongói is nagyon örülni fognak!

Jó hír a Trónok harca-rajongóknak! Kit Harington visszatér a vászonra. Ezúttal a Harry Potter-sorozat második évadában fogja megcsillogtatni tehetségét. Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Te mennyire emlékszel a Trónok harca szereplőire? Kvízünkből kiderül!

Ma egy izgalmas tesztet hoztunk neked, amelyben a fantasy sorozat néhány szereplőjét és családját vettük górcső alá. Kvízünkben próbára teheted az emlékezőképességed, és kiderül az is, hogy mennyire nézted szemfülesen a sorozatot. Mielőtt azonban belevágnál a kvíz megoldásába, van egy jó hírünk a számodra! Nemrég kiderült, hogy a Trónok harca sztárjai közül Jon Snow, vagyis Kit Harington is csatlakozott a Harry Potter-sorozat szereplőgárdájához. Jól olvastad! Az HBO bejelentette, hogy a sorozat készülő második évadában Kit fogja eljátszani Gilderoy Lockhartot, a bohókás tanárt, aki imád nagyot mondani. Mindenki kedvenc fattyúja ezzel nemcsak a saját rajongóinak, hanem a másik ikonikus széria kedvelőinek is megdobogtatta a szívét. Ráadásul a világsztár már a sokadik olyan színész, aki mindkét szériában szerepelt, azonban kevés olyan szereplő van, aki mindkét alkotásban főbb szerepben jelent meg.

Most pedig, ha már készen állsz, kezdődhet a nagy Trónok harca-kvíz: