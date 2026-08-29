Állandóan nassolna? 10 trükk, amivel könnyebben legyőzheti a falási vágyat

A falási vágy gyakran nem valódi éhséget jelez. Egy stresszes nap, az unalom, a megszokás vagy akár egy étel látványa is elég lehet ahhoz, hogy valami harapnivaló után kezdjünk kutatni. Ezt a 10 trükköt érdemes kipróbálni, ha ránk tör az éhség.

Rád tör az éhség este? Ezt a 10 trükköt érdemes kipróbálni. Fotó: Shutterstock/New Africa

A FOCUS által idézett táplálkozási szakértők és különböző korábbi kutatások alapján több módszert is érdemes lehet kipróbálni, ha szeretnénk visszafogni a felesleges nassolást.

10 trükk, ami működhet

1. Álljon meg tíz percre

Ha hirtelen ránk tör a nassolási vágy, próbáljunk meg tíz percig mással foglalkozni. Egy rövid relaxáció, néhány perc csend vagy egyszerűen a figyelem tudatos elterelése is segíthet abban, hogy ne azonnal nyúljunk a nassolnivalóhoz.

2. Jöhetnek a kesernyés ízek

A kesernyés zöldségek, például a rukkola, a cikória vagy a radicchio jó választást jelenthetnek, ha valami könnyűt ennénk. A grapefruit is szóba jöhet, de nem érdemes csodaszerként tekinteni rá.

3. Mossunk fogat

A mentolos fogkrém egyszerű, de praktikus trükk lehet. A fogmosás megváltoztatja a száj ízét, ráadásul pszichológiailag is jelezheti, hogy véget ért az étkezés.

Ha nincs lehetőség fogat mosni, egy cukormentes mentolos rágó is segíthet elterelni a figyelmet az édességről.

4. Tereljük el a figyelmünket

Amikor megkívánunk egy chipset vagy csokoládét, próbáljunk néhány percre mással foglalkozni. Menjünk ki a levegőre, rendezzünk el valamit, hívjunk fel valakit, vagy egyszerűen álljunk fel az asztaltól.

Sokszor maga a késztetés is elmúlik, ha nem reagálunk rá azonnal.

5. Igyunk egy nagy pohár vizet

Az éhséget és a szomjúságot néha könnyű összekeverni. Egy pohár víz elfogyasztása ezért egyszerű első lépés lehet, mielőtt valamilyen nassolnivaló után nyúlunk.

A forró víz vagy egy cukormentes tea szintén kellemes alternatíva lehet, különösen este.

6. Mozogjunk

Néhány perc mozgás szintén segíthet kizökkenteni a nassolás gondolatából. Egy rövid séta, néhány guggolás vagy könnyű torna elég lehet ahhoz, hogy másra kerüljön a fókusz.

Nem kell komoly edzésre gondolni. Már az is számít, ha felállunk a kanapéról vagy az íróasztaltól.