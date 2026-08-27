Nem is gondolnád, milyen apróságokért kerülhetsz börtönbe a turistaparadicsomokban

Bali szent ünnepének kigúnyolása miatt egy svájci turistát egy év börtönre ítéltek.

Ezek a turistákra vonatkozó szabályok Thaiföldön, Szingapúrban, Balin, Dubajban.

A külföldi turistákra is ugyanúgy érvényesek a helyi törvények, akkor is, ha egy szabály otthon teljesen ismeretlen.

Néhol teljesen logikus, itthon is büntetendő szabályokat kell betartanunk az álomnyaralásunk során, ám vannak olyan kulturális szabályok, amelyek áthágása komoly következményekkel járhat. Lásssuk, mik a legkomolyabb vagy legfurcsább turista szabályok külföldön.

A turista szabályok külföldön néhol elég szigorúak, így utazás előtt mindenképpen tájékozódjunk róluk.

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Turista szabályok külföldön: egyetlen Instagram-poszt miatt került börtönbe

A legfrissebb és talán legmegdöbbentőbb példa Balihoz kapcsolódik. Korábban írtunk róla, hogy egy 26 éves svájci turistát 2026 augusztusában egy év börtönre ítélt egy denpasari bíróság, miután a közösségi médiában gúnyosan írt a balinéz hinduk egyik legfontosabb vallási eseményéről, a Nyepiről, vagyis a csend napjáról.

Nyepi idején Bali gyakorlatilag leáll: a lakóknak és a turistáknak is a szállásukon kell maradniuk, az utcák kiürülnek, a repülőtér is bezár, és a szigeten különleges szabályok érvényesülnek. A svájci férfi ennek ellenére kiment a strandra, majd videókat készített és tett közzé a történtekről. A bíróság szerint ráadásul már előzetesen tájékoztatták a szabályokról.

A turista később bocsánatot kért, és azt mondta, nem szándékosan akarta megsérteni a balinéz embereket. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy tetteivel megsértette a helyi vallási közösséget. Ez az eset jól mutatja, hogy egy turistaparadicsomban sem érdemes abból kiindulni, hogy a nyaraló külföldiként különleges elbírálás alá esik.

Balin a szent helyekkel sem lehet viccelődni

Bali 2025-ben külön irányelvekben is rögzítette, milyen magatartást vár el a külföldi turistáktól. Tilos például tiszteletlenül viselkedni szent helyeken, szent építményre mászni vagy oda nem illő, például meztelen fotókat készíteni. A szabályok a közösségi médiában tanúsított viselkedésre is kitérnek: a turistáktól elvárják, hogy ne terjesszenek gyűlöletkeltő vagy megtévesztő tartalmakat.