Nem is gondolnád, milyen apróságokért kerülhetsz börtönbe a turistaparadicsomokban

- Bali szent ünnepének kigúnyolása miatt egy svájci turistát egy év börtönre ítéltek.
- Ezek a turistákra vonatkozó szabályok Thaiföldön, Szingapúrban, Balin, Dubajban.
- A külföldi turistákra is ugyanúgy érvényesek a helyi törvények, akkor is, ha egy szabály otthon teljesen ismeretlen.
Néhol teljesen logikus, itthon is büntetendő szabályokat kell betartanunk az álomnyaralásunk során, ám vannak olyan kulturális szabályok, amelyek áthágása komoly következményekkel járhat. Lásssuk, mik a legkomolyabb vagy legfurcsább turista szabályok külföldön.
Turista szabályok külföldön: egyetlen Instagram-poszt miatt került börtönbe
A legfrissebb és talán legmegdöbbentőbb példa Balihoz kapcsolódik. Korábban írtunk róla, hogy egy 26 éves svájci turistát 2026 augusztusában egy év börtönre ítélt egy denpasari bíróság, miután a közösségi médiában gúnyosan írt a balinéz hinduk egyik legfontosabb vallási eseményéről, a Nyepiről, vagyis a csend napjáról.
Nyepi idején Bali gyakorlatilag leáll: a lakóknak és a turistáknak is a szállásukon kell maradniuk, az utcák kiürülnek, a repülőtér is bezár, és a szigeten különleges szabályok érvényesülnek. A svájci férfi ennek ellenére kiment a strandra, majd videókat készített és tett közzé a történtekről. A bíróság szerint ráadásul már előzetesen tájékoztatták a szabályokról.
A turista később bocsánatot kért, és azt mondta, nem szándékosan akarta megsérteni a balinéz embereket. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy tetteivel megsértette a helyi vallási közösséget. Ez az eset jól mutatja, hogy egy turistaparadicsomban sem érdemes abból kiindulni, hogy a nyaraló külföldiként különleges elbírálás alá esik.
Balin a szent helyekkel sem lehet viccelődni
Bali 2025-ben külön irányelvekben is rögzítette, milyen magatartást vár el a külföldi turistáktól. Tilos például tiszteletlenül viselkedni szent helyeken, szent építményre mászni vagy oda nem illő, például meztelen fotókat készíteni. A szabályok a közösségi médiában tanúsított viselkedésre is kitérnek: a turistáktól elvárják, hogy ne terjesszenek gyűlöletkeltő vagy megtévesztő tartalmakat.
Aki pedig illegális tevékenységbe keveredik, például kábítószerrel vagy védett állatokkal kapcsolatos jogsértést követ el, már nem egyszerűen egy helyi etikett szabályát szegi meg, hanem komoly jogi következményekkel számolhat.
Thaiföldön egy rossz mondat is komoly bajt okozhat
Thaiföldön különösen fontos a királyi családdal kapcsolatos szabályok ismerete. A helyi jog tiltja a monarchia kritizálását, sértegetését vagy fenyegetését, és az ilyen ügyek büntetőeljáráshoz, akár hosszú börtönbüntetéshez is vezethetnek. Ezért egy közösségi médiában közzétett, otthon talán csak sértőnek vagy ízléstelennek tartott bejegyzés is egészen más megítélés alá eshet.
A thaiföldi utazás során a kábítószerrel kapcsolatos szabályokat sem érdemes félvállról venni: a birtoklás, használat és kereskedelem szigorú büntetésekkel járhat.
Lehet Thaiföldön elektromos cigarettát használni?
Thaiföldön az elektronikus cigaretták és az azokhoz tartozó utántöltők behozatala is tiltott. A szabály nem csak az árusításra vonatkozik, vagyis egy turista sem indulhat ki abból, hogy „csak magamnak hoztam”. A jogsértésért súlyos pénzbírság, illetve bizonyos esetekben szabadságvesztés is kiszabható.
Mit nem szabad csinálni Dubajban?
Dubajban turistaként sem érdemes úgy viselkedni, mintha otthon lennél. Tilos például káromkodni vagy sértő kézmozdulatot tenni, nyilvánosan csókolózni, illetve másokat engedély nélkül lefotózni. Különösen érzékeny terület a fényképezés: katonai, kormányzati vagy egyéb védett létesítmények fotózása akár őrizetbe vételt is maga után vonhat.
Az alkoholra is szigorú szabályok vonatkoznak: közterületen inni vagy ittas állapotban megjelenni tilos, alkoholt pedig csak engedélyezett helyeken szabad fogyasztani. A kábítószereknél pedig zéró tolerancia van érvényben: még nagyon kis mennyiség birtoklása vagy akár bizonyos szerek maradványainak kimutatása is komoly büntetést vonhat maga után.
A gyógyszerekre is figyelni kell: egyes, máshol teljesen legális készítmények az Egyesült Arab Emírségekben ellenőrzött vagy tiltott anyagnak számíthatnak, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a bevitt gyógyszereket.
Szingapúrban nem viccelnek a drogokkal
Szingapúr a világ egyik legismertebb példája arra, hogy egy ország mennyire szigorúan kezeli a kábítószereket. A birtoklás, fogyasztás, behozatal és kereskedelem különösen súlyos következményekkel járhat, egyes esetekben többéves szabadságvesztéssel és testi fenyítéssel is.
A turistáknak arra is figyelniük kell, mit visznek be az országba. Szingapúrba például a rágógumi behozatala is korlátozott, az elektronikus cigaretta pedig szintén tiltott terméknek számít. A rágógumi értékesítését külön jogszabály szabályozza, és az általános szabály szerint pénzbírság járhat érte. Fontos azonban a különbség: a rágógumi miatt önmagában nem jellemző a börtön, ezért ezt nem érdemes a kábítószeres jogsértésekkel egy kategóriába sorolni.
Nem csak a törvény, a helyi szokások is számítanak
A turisták sokszor azért kerülnek kellemetlen helyzetbe, mert egy szabályról nem is tudnak. Balin például nemcsak a templomokban kell megfelelően viselkedni, hanem a helyi előírások szerint a turistáknak a közlekedési szabályokat is be kell tartaniuk, megfelelő jogosítvánnyal kell vezetniük, sisakot kell viselniük, és tilos alkohol vagy drog hatása alatt járművet vezetniük.
A helyi szabályok megszegése nem feltétlenül jelent azonnal börtönt, de következhet belőle bírság, őrizetbe vétel, büntetőeljárás, kitoloncolás vagy beutazási tilalom is. Indonéziában 2026-ban például több tucat külföldit vettek őrizetbe különböző bevándorlási és egyéb jogsértések miatt.
Turistákra vonatkozó szabályok
A legfontosabb tanulság egyszerű: külföldön nem az otthoni szabályokból kell kiindulni. Egy utazás előtt érdemes ellenőrizni a célország hivatalos utazási tájékoztatóját, különösen akkor, ha gyógyszert, elektromos cigarettát, alkoholt vagy más korlátozott terméket vinnénk magunkkal.
A közösségi médiával kapcsolatban pedig még egy szabályt érdemes megjegyezni: attól, hogy valamit csak egy vicces videónak szánunk, a helyi hatóságok még értelmezhetik jogsértésként.
A paradicsomi külföldi nyaralás tehát könnyen rémálommá válhat, ha egy turistaként jelentéktelennek tűnő szabályról csak akkor szerzünk tudomást, amikor már baj van.
Nem csoda, hogy olyan sokan látogatnak el Balira. Az alábbi videóból kiderül, miért: