Pirokinézis, avagy tényleg lehet az elmével tüzet gyújtani? Nézd meg a megdöbbentő videót

Vajon valóban éteznek emberek, akik elméjükkel képesek tüzet gyújtani?

Ted Serios és Nina Kulagina neve is felbukkan azok között, akik állítólag ilyen különleges, paranormális képességekkel rendelkeztek.

A tudomány jelenlegi állása szerint nincs megbízható bizonyíték arra, hogy az emberi elme önmagában képes lenne tárgyakat lángra lobbantani.

A tűznek van egyfajta misztikus hatása. Nem véletlen, hogy ha lehetne, sokan választanánk szupererőnek a tűz manipulálását, avagy a pirokinézist.

A pirokinézis, azaz a tűz gondolattal történő lángra lobbantása régóta foglalkoztatja a paranormális jelenségek kutatóit és a szkeptikusokat is.

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A pirokinézis előtörténete és a tűz mint szimbólum

A tűz a négy őselem egyike, ősi jelkép, az élet, a megújulás, a hatalom, a szenvedély, a szerelem jelképe. Az ősembernek biztonságot adott a vadállatok elleni védekezésben, meleget nyújtott a hidegben, a tűz körüli üldögélés pedig a szociális kapcsolatokat erősítette. A mitikus hagyományok szerint az ember által megszelídített tűz égi eredetű, hiszen a legelső tüzeket a villámok gyújtották. Az ősi népek istenként tisztelték, ezért olyan oltárokat állítottak, ahol örökké égnie kellett a lángnak, s ha véletlenül kihunyt, akkor az nagy veszedelem előjel volt.

A magyar hitvilágban az elmével való tűzgyújtás képessége a sámánok és boszorkányok kivátsága volt. Lángjából jósoltak, erejével elűzték a negatív energiákat, melegével gyógyítottak, vagy egybeolvasztották a szerelmes szíveket.

A görög mítosz szerint Prométheusz az istenektől lopta el, és hozta a földre, az inkvizítorok pedig azért vetették tűzre a boszorkánynak kikiáltott javasasszonyokat, hogy bűneiktől megtisztuljanak.

Valóban képes lehet valaki pusztán a gondolathullámok által tüzet gyújtani?

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Olyan, mint egy szupererő

A pirokinézis egy olyan különleges képesség, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy az elméjével tüzet hozzon létre és irányítsa azt. Igazi szupererő, amellyel manipulálható és felgyorsítható az atomok rezgése, akár az égési pontig. A történelem során ez a fogalom különféle mítoszokban és regényekben is felbukkant:

a görög mitológiában Héphaisztosz istenről azt feltételezték, hogy képes uralni a tüzet. Kali istennőt a hindu mitológia úgy ábrázolta, mint aki tüzet tud létrehozni és hatalmában áll azt irányítani.

Emellett persze filmekben, sorozatokban és regényekben is találkozhattunk vele: Stephen King: Tűzgyújtó című regénye és azonos című filmje egy pirokinetikus képességekkel rendelkező fiatal lány történetét mutatja be. Jean Grey, egy X-Men karakter, szintén képes a lángokat irányítani.