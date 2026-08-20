Pirokinézis, avagy tényleg lehet az elmével tüzet gyújtani? Nézd meg a megdöbbentő videót

- Vajon valóban éteznek emberek, akik elméjükkel képesek tüzet gyújtani?
- Ted Serios és Nina Kulagina neve is felbukkan azok között, akik állítólag ilyen különleges, paranormális képességekkel rendelkeztek.
- A tudomány jelenlegi állása szerint nincs megbízható bizonyíték arra, hogy az emberi elme önmagában képes lenne tárgyakat lángra lobbantani.
A tűznek van egyfajta misztikus hatása. Nem véletlen, hogy ha lehetne, sokan választanánk szupererőnek a tűz manipulálását, avagy a pirokinézist.
A pirokinézis előtörténete és a tűz mint szimbólum
A tűz a négy őselem egyike, ősi jelkép, az élet, a megújulás, a hatalom, a szenvedély, a szerelem jelképe. Az ősembernek biztonságot adott a vadállatok elleni védekezésben, meleget nyújtott a hidegben, a tűz körüli üldögélés pedig a szociális kapcsolatokat erősítette. A mitikus hagyományok szerint az ember által megszelídített tűz égi eredetű, hiszen a legelső tüzeket a villámok gyújtották. Az ősi népek istenként tisztelték, ezért olyan oltárokat állítottak, ahol örökké égnie kellett a lángnak, s ha véletlenül kihunyt, akkor az nagy veszedelem előjel volt.
A magyar hitvilágban az elmével való tűzgyújtás képessége a sámánok és boszorkányok kivátsága volt. Lángjából jósoltak, erejével elűzték a negatív energiákat, melegével gyógyítottak, vagy egybeolvasztották a szerelmes szíveket.
A görög mítosz szerint Prométheusz az istenektől lopta el, és hozta a földre, az inkvizítorok pedig azért vetették tűzre a boszorkánynak kikiáltott javasasszonyokat, hogy bűneiktől megtisztuljanak.
Olyan, mint egy szupererő
A pirokinézis egy olyan különleges képesség, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy az elméjével tüzet hozzon létre és irányítsa azt. Igazi szupererő, amellyel manipulálható és felgyorsítható az atomok rezgése, akár az égési pontig. A történelem során ez a fogalom különféle mítoszokban és regényekben is felbukkant:
a görög mitológiában Héphaisztosz istenről azt feltételezték, hogy képes uralni a tüzet. Kali istennőt a hindu mitológia úgy ábrázolta, mint aki tüzet tud létrehozni és hatalmában áll azt irányítani.
Emellett persze filmekben, sorozatokban és regényekben is találkozhattunk vele: Stephen King: Tűzgyújtó című regénye és azonos című filmje egy pirokinetikus képességekkel rendelkező fiatal lány történetét mutatja be. Jean Grey, egy X-Men karakter, szintén képes a lángokat irányítani.
Valóban létezik ilyen képesség?
A tudósok régóta kutatják: a pirokinézis létező képesség, vagy csak egy misztikus elmélet? A történelem során számos olyan eset került napvilágra, amelyre nem találtak észszerű magyarázatot.
Ted Serios 1983-ban azt állította, hogy gondolataival meg tud gyújtani egy gyufát.
Thelma Moss parapszichológus, aki személyesen tapasztalta a jelenséget, többször tesztelte Seriost, és meggyőződése, hogy Ted állítása igaz. Egy másik példa Nina Kulagina, egy híres orosz médium, aki azt állította, hogy képes tárgyakat mozgatni és manipulálni a tüzet.
Az 1960-as években egy sor kísérlet során úgy tűnt, hogy Kulagina az asztalon lévő tárgyakat valóban képes lángra lobbantani, a lángot pedig növelni és csökkenteni.
És ha ez nem lenne elég hátborzongató: egy Fülöp-szigeteken élő kislány előre képes volt megjósolni, hol lesznek tüzek a világban, egy 11 éves vietnámi kislány pedig aki állítólag annyi mindent gyújtott fel minden eszköz nélkül, hogy a szüleinek végül elegük lett belőle, és szakemberek segítségét kértek, hogy megfékezzék lányuk pusztító képességét.
A szuggesztió ereje
A bizonyítékok hiánya ellenére léteznek tudományos magyarázatok a tűz elmével történő irányítására.
Azok, akikről az a hír járta, hogy rendelkeznek pirokinetikus erővel, szakemberek szeme láttára bebizonyították, hogy valóban képesek manipulálni a gyertya lángját azáltal, hogy megjelenítik a céljukat, vagyis erősen gondolnak rá.
Mindez arra enged következtetni, hogy a tűz irányításának képességét talán befolyásolhatja a szuggesztió.
Pirokinetikus csalók
Egy másik lehetőség az, hogy vegyszereket használtak a lángok manipulálására. Több olyan embert is lebuktattak, akik azt állították, hogy rendelkeznek a pirokinézis képességével, de valójában vegyi anyagokkal, például öngyújtófolyadékkal vagy alkohollal gyújtottak tüzet. Persze az, hogy léteznek csalók és szemfényvesztők, még önmagában nem bizonyíték arra, hogy nincsenek olyanok, akik tényleg pirokinetikusok. A tudósok azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy a fizika és az energia alapelvei szerint, az emberi agy nem képes a tárgyak meggyújtásához szükséges energiát pusztán gondolat útján előállítani. De hogy ki miben hisz, azt mindenki döntse el saját maga.
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