A világ leglátványosabb tűzijátékai – elképesztő képeken a fénybe borult városok

Kevés látványosság képes akkora tömeget az ég felé fordítani, mint egy hatalmas tűzijáték. Legyen szó szilveszterről, nemzeti ünnepről vagy egy többnapos fesztivál csúcspontjáról, a világ nagyvárosai évről évre megpróbálják felülmúlni egymást. Van, ahol a kilőtt rakéták száma, máshol a látvány mérete, a helyszín vagy éppen a technológia teszi különlegessé a produkciót. A Budapesten évente, augusztus 20-án megrendezésre kerülő tűzijáték is világhírű, a turisták körében is nagy népszerűségnek örvend: több ezren csak ezért látogatnak el a magyar fővárosba.

Bemutatjuk a világ legszebb tűzijátékait.

Fotó: KOTA KAWASAKI / Yomiuri

Nézd meg fotókon a világ legnagyobb tűzijátékait

Az elmúlt évtizedekben a hagyományos pirotechnikai bemutatók mellett egyre több helyen drónok, fényjátékok és zenére időzített effektek is megjelentek. Dubai például 2014-ben 479 651 tűzijáték-lövedékkel állított fel Guinness-rekordot, miközben a világ másik felén olyan több évtizedes fesztiválok várják a látogatókat, ahol a pirotechnikusok egymással is versenyeznek.