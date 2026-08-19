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fényjáték

A világ leglátványosabb tűzijátékai – elképesztő képeken a fénybe borult városok

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A tűzijáték néhány perc alatt teljesen átalakítja az éjszakai égboltot: gigantikus fénygömbök, színes robbanások és ragyogó városképek követik egymást. Mutatjuk a világ leglátványosabb tűzijátékait, amelyek között rekorddöntő bemutatók és ikonikus ünnepségek is szerepelnek.
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fényjátékdrónshowtűzijátékaugusztus 20. tűzijáték

Kevés látványosság képes akkora tömeget az ég felé fordítani, mint egy hatalmas tűzijáték. Legyen szó szilveszterről, nemzeti ünnepről vagy egy többnapos fesztivál csúcspontjáról, a világ nagyvárosai évről évre megpróbálják felülmúlni egymást. Van, ahol a kilőtt rakéták száma, máshol a látvány mérete, a helyszín vagy éppen a technológia teszi különlegessé a produkciót. A Budapesten évente, augusztus 20-án megrendezésre kerülő tűzijáték is világhírű, a turisták körében is nagy népszerűségnek örvend: több ezren csak ezért látogatnak el a magyar fővárosba. 

tűzijáték
Bemutatjuk a világ legszebb tűzijátékait. 
Fotó: KOTA KAWASAKI / Yomiuri

Nézd meg fotókon a világ legnagyobb tűzijátékait

Az elmúlt évtizedekben a hagyományos pirotechnikai bemutatók mellett egyre több helyen drónok, fényjátékok és zenére időzített effektek is megjelentek. Dubai például 2014-ben 479 651 tűzijáték-lövedékkel állított fel Guinness-rekordot, miközben a világ másik felén olyan több évtizedes fesztiválok várják a látogatókat, ahol a pirotechnikusok egymással is versenyeznek.

 

Nézd meg milyen lesz az idei tűzijáték:

@origo_hu

Mutatjuk, milyen lesz az idei augusztus 20-i ünnepség! Rövidebb tűzijáték, új látványvilág és több helyszín – ezt jelentették be az idei ünnepségről. #origo #augusztus20 #ünnep #tűzijáték #Magyarország #Budapest #ünnepség #program #programsorozat #ajánló #terv

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