Mátyás királytól a gigantikus fényshow-kig: a tűzijáték elképesztő története

A tűzijáték több mint ezer éve indult hódító útjára Kínából.

Magyarországon már Mátyás király és Beatrix 1476-os esküvőjén is rendeztek látványos pirotechnikai bemutatót.

A tűzijáték színei különböző fémsók segítségével jönnek létre.

A mai fényshow-k már zenével, drónokkal és látványos formákkal is kiegészülhetnek.

Cikkünkből sok izgalmas tényt tudhatsz meg a tűzijátékról a kora középkortól kezdve, egészen a mai modern fényshow-kig.

Tűzijáték

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Mikor találták fel a tűzijátékot?

A tűzijáték történetének kezdeteit Kínához kötik. A puskapor felfedezése után, a 9-10. század környékén hamar felismerték, hogy a különböző éghető keverékek nemcsak fegyverként, hanem ünnepi látványosságként is használhatók. A korai szerkezetek még nagyon messze voltak a mai rakétáktól: bambusznádba töltött anyagokat hevítettek, amelyek a belsejükben felgyülemlő gáz miatt nagyot pukkantak.

A hangos robbanásoknak kezdetben nem is feltétlenül a látvány volt a legfontosabb szerepe. A hagyomány szerint a hanggal a gonosz szellemeket igyekeztek elűzni, később azonban egyre inkább az ünnepek és az uralkodói események látványos kiegészítőivé váltak.

A pirotechnikai ismeretek fokozatosan átterjedtek Ázsia más részeire, majd a Közel-Keleten keresztül Európába is eljutottak. A középkor végére már Európában is ismerték a puskaporral működő látványelemeket, a reneszánsz idején pedig az uralkodói reprezentáció részévé váltak.

Mátyás király és Beatrix esküvőjén is tűzijáték ragyoghatott

Magyar vonatkozásban különösen érdekes, hogy a feljegyzések szerint Mátyás király és Aragóniai Beatrix 1476-os házasságkötéséhez kapcsolják az első hazai tűzijátékot. Fontos pontosítás, hogy ez nem Mátyás koronázásakor történt: Beatrixot 1476. december 12-én koronázták magyar királynévá Székesfehérváron, az esküvőre pedig december 22-én Budán került sor.

A több héten át tartó ünnepségsorozat a korabeli Európa egyik látványos udvari eseménye volt. A reneszánsz uralkodói világban egy ilyen esemény nem pusztán magánünnepnek számított: a pompa a királyi hatalom, a gazdagság és a nemzetközi kapcsolatok demonstrációja is volt. A korabeli beszámolók szerint Mátyás és Beatrix esküvőjét rendkívüli fényűzéssel rendezték meg.