Házi sütöde: készülj te is az új kenyér ünnepére receptjeinkkel

Augusztus 20-án van az új kenyér ünnepe, amely szorosan összekapcsolódik az államalapítás ünnepével. Ezen a napon megválasztják és kisütik az ország kenyerét, amelyet a lakosság is megkóstolhat. Cikkünkben most péktermékek receptjeit hoztuk el, hogy te is kedved szerint készülhess az alkalomra.
Péktermékek receptjei az új kenyér ünnepe alkalmából
Félbarna kovászolt kenyér
Hozzávalók (1 db 12 szeletes kenyérhez):
A kovászhoz:
- 8-10 × ½ ek. félfehér búzakenyérliszt (BL 112-es)
- 8-10 × ½ ek. teljes kiőrlésű búzaliszt
A kenyérhez:
- 350 g félfehér búzakenyérliszt (BL 112-es) + a deszkához
- 100 g teljes kiőrlésű búzaliszt
- 11 g tengeri só (finom szemű)
- olaj a tálhoz
Elkészítés:
- A kovászhoz keverjünk össze 1 ek. langyos vizet ½ ek. félfehér liszttel és ½ ek. teljes kiőrlésű liszttel egy befőttesüvegben. Az üveg tetejét ne zárjuk le teljesen, és szobahőmérsékleten hagyjuk állni. Ezt a műveletet, vagyis az etetést, legalább 8-10 napon keresztül ismételjük meg. Az etetést a kovászolt kenyér készítése előtt 8 órával is ismételjük meg.
- Másnap dagasztógép táljában keverjünk össze 300 ml langyos vizet a kétféle liszttel, majd pihentessük 30 percig. Adjunk hozzá 150 g kovászt, és dagasszuk simára a géppel. Szórjuk bele a sót, és dagasszuk további 5 percig. Az elkészült tésztát hajtogassuk össze, és tegyük vékonyan kiolajozott tálba. Kelesszük letakarva 30 percig.
- Borítsuk a tésztát lisztezetlen deszkára, és finoman, ujjbeggyel terítsük szét, hogy téglalapformát kapjunk. Jobbról és balról hajtsunk be 5-5 cm-t, majd gördítsük a tésztát felülről lefelé, és az illesztéssel lefelé tegyük vissza a tálba. Kelesszük letakarva 30 percig. Ismételjük meg a hajtogatást 30 percenként további két alkalommal. Ez után kelesszük a tésztát szobahőmérsékleten 120 percig.
- A pihentetés után borítsuk újra deszkára a tésztát, és finoman, az ujjbegyünkkel dolgozva, hogy ne nyomjuk ki a légbuborékokat, formázzuk meg, és kilisztezett szakajtóban lefedve pihentessük meleg helyen 60-120 percet.
- Ez után tegyünk egy sütőrácsra egy sütőkövet vagy egy sütőpapírral kibélelt öntöttvas edényt, és melegítsük elő 250 fokra. Tegyünk a sütő aljába egy fémlábast 200 ml vízzel. Borítsuk ki deszkára a tésztát, és ejtsünk 5 mm mély vágásokat a tetején, 45 fokos szögben tartott pengével vagy éles késsel.
- Tegyük a tésztát a forró kőre vagy sütőedénybe, majd süssük 20 percig. Állítsuk a sütőt 220 fokra, és süssük készre a kenyeret további 30 perc alatt.
Elkészítési idő: 8-10 nap kovászkészítés + 120 perc + kelesztés
Egy szelet: 155 kcal
Origo-tipp
- A kovászt a kenyérsütés előtt legalább 8-10 nappal korábban el kell kezdeni etetni.
Vajas kifli
Hozzávalók (6 darabhoz):
A vajas kelt tésztához:
- 55 ml 2,8%-os tej
- 30 g zsíros tejföl
- 1 db tojás
- 8 g élesztő
- 175 g finomliszt
- 4 g kristálycukor
- 2 g só
- 20 g vaj
A kenéshez:
- 1 db kis tojás
- 1-2 ek. tej
Elkészítés:
- Robotgéppel dolgozzuk össze a tejet a tejföllel, a tojással és az élesztővel. Adjuk hozzá a lisztet, a cukrot és a sót. Dagasszuk 3 percig, míg a tészta egyneművé válik. Kis adagokban adjuk hozzá a puha vajat, és dagasszuk további 5 percet. Az elkészült tésztát tegyük egy tiszta tálba, és huzatmentes helyen, letakarva pihentessük kb. 45 percig. Akkor jó, ha a duplájára kelt meg a tészta.
- Borítsuk ki a megkelt tésztát a munkafelületre, és gömbölyítsük ki, majd letakarva ismét kelesszük kb. 15 percig.
- Ezután nyújtsuk ki 25-30 cm-es körré, majd pizzavágóval vágjuk 6 egyenlő méretű cikkre.
- A cikkeket a külső oldaluknál kezdve tekerjük fel kifli alakúra.
- Rendezzük el mindet egy sütőpapírral bélelt nagy tepsiben, majd kenjük át a tojás és a tej keverékével. Ismét kelesszük kb. 30 percig, majd újra kenjük át a tejes tojással.
- Süssük meg a kifliket 195 fokra előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt, majd a sütőből kivéve hagyjuk kihűlni.
Elkészítési idő: 60 perc + kelesztés
Egy darab: 175 kcal
Házi pizzakenyér
Hozzávalók (4 darabhoz):
- 20 g friss élesztő
- 500 g pizzaliszt + a formázáshoz
- 15 g só
- 25 ml olívaolaj + a tálhoz
- A feltéthez:
- 8 szál zöld spárga
- só
- 200 ml paradicsomszósz (konzerv)
- néhány levél friss bazsalikom + a tálaláshoz
- 2-4 db fürjtojás
- 100 g mozzarella sajt
- 1-2 marék olajbogyó
- néhány szem friss eper (elhagyható)
- 3 szelet főtt, füstölt sonka
- olívaolaj
Elkészítés:
- Öntsünk 380 ml kézmeleg vizet egy dagasztóüstbe. Morzsoljuk bele az élesztőt, szórjuk hozzá az átszitált lisztet és a sót. Robotgép gyúrópálcájával dolgozzuk össze lassú fokozaton 3 perc alatt. Adjuk hozzá az olajat, és dagasszuk 5 percig gyorsabb fokozaton. Tegyük a tésztát egy kiolajozott tálba, fedjük le egy tiszta konyharuhával, és szobahőmérsékleten kelesszük 45 percig.
- A tésztát tegyük deszkára, osszuk négy részre, gömbölyítsük ki mindet. Hagyjuk a deszkán, fedjük le a konyharuhával, és pihentessük további 20-25 percig. Tegyünk be a sütőbe egy vaslapot, és így melegítsük elő 260 fokra 30-40 perc alatt.
- A feltéthez a megtisztított, kisebb darabokra vágott spárgát dobjuk 2 percre forrásban lévő, sós vízbe. Ezután tegyük jeges vízbe. Szedjük ki, csepegtessük le, hosszában vágjuk félbe. A paradicsomszószt sózzuk meg, tépkedjük bele a bazsalikomot. A fürjtojásokat főzzük 2 percig, vegyük ki, hagyjuk hűlni, azután hámozzuk meg, vágjuk félbe.
- A megkelt tésztákat lisztezett felületen nyomkodjuk meg, majd húzkodjuk meg kissé. Akkor jó, ha keletkezett egy kis perem. Kenjük meg a pizzákat a paradicsomszósszal, majd tépkedjük rájuk a mozzarellát. Két pizzán osszuk el az olajbogyókat. Egyet tegyünk vágódeszkára, és óvatosan csúsztassuk a forró sütőbe. Állítsuk a sütőt grillfokozatra, és 5-6 perc alatt süssük meg a pizzát. Óvatosan vegyük ki, majd süssük meg a másik olajbogyós tésztát is.
- Közben a megmaradt két paradicsomos-mozzarellás pizzán rendezzük el a spárgadarabokat, valamint a megtisztított és kisebb darabokra vágott epret. Tépkedjünk mindkettőre 1-1 szelet sonkát. Süssük meg őket úgy, ahogyan az olajbogyós pizzákat.
- Locsoljuk meg az összes pizzakenyeret egy kevés olívaolajjal. Az olajbogyósokat díszítsük bazsalikommal, a spárgását bazsalikommal, a fürjtojással és a megmaradt, kisebb darabokra tépett sonkával.
Elkészítési idő: 70 perc + kelesztés
Egy darab: kb. 720 kcal
Kovászos, vizes zsemle
Hozzávalók (12 darabhoz):
- 200 g kovász
- 2 ek. natúr joghurt
- 500 g finomliszt (BL 55-ös) + a deszkára
- 250 g teljes kiőrlésű liszt
- 18 g só
- olaj a tálhoz
Elkészítés:
- Tegyük egy tálba a kovászt, 450 ml vizet, a joghurtot és a kétféle lisztet. Robotgép gyúrópálcájával 2-3 perc alatt dagasszuk elő a tésztát. Fedjük le, és pihentessük 30 percig.
- Ezután adjuk hozzá a sót és 50 ml vizet, majd dagasszuk sima felületű tésztává. Tegyük egy kiolajozott tálba, fedjük le, és pihentessük 30 percig.
- Tegyük deszkára, óvatosan húzogassuk szét. Hajtsuk három részre, majd tekerjük fel, ismét tegyük a tálba, és fedjük le. Pihentessük 60 percig. Ismét tegyük deszkára, óvatosan húzzuk szét kissé, majd hajtsuk három részre, tekerjük fel. Tegyük vissza a tálba, fedjük le, és pihentessük 60 percig.
- Osszuk a tésztát 100 g-os darabokra. Óvatosan gömbölyítsük fel mindet. Amikor már szép feszesek, csípjük össze az aljukat. Rendezzük a zsömléket egy liszttel meghintett deszkára. Takarjuk le egy tiszta konyharuhával, és kelesszük 2 órán keresztül.
- Tegyünk egy sütőtálcát a sütőbe, melegítsük elő a sütőt 240 fokra. Rendezzük el a zsemléket a forró sütőtálcában. Alaposan spricceljük meg vízzel, és süssük készre 22 perc alatt. Végül vegyük ki, és ismét spricceljük meg vízzel a ropogósra sült zsemléket.
Elkészítési idő: 60 perc + pihentetés + kelesztés
Egy darab: kb. 245 kcal
Origo-tipp
- Gazdagíthatja a tésztát magvakkal és aszalványokkal is.
- A megformázott zsömléket konyharuhával letakarva kelessze szobahőmérsékleten 60 percig, majd tegye a hűtőbe, és másnap süsse meg.
Parasztlángos (kenyérlángos)
Hozzávalók:
A tésztához (10-12 szelet):
- 600 ml tej
- 1 csipet cukor
- 40 g élesztő
- 1 kg liszt
- só
- 2 ek. olaj
A tetejére:
- 3 kis pohár tejföl
- 4 gerezd fokhagyma
- 2 fej lila hagyma
- 400 g húsos szalonna
- só
- bors
- petrezselyem
Elkészítés:
- A langyos tejhez adjuk hozzá a cukrot, majd morzsoljuk bele az élesztőt, és hagyjuk felfutni.
- A lisztet keverjük el a sóval és az olajjal, majd öntsük hozzá az élesztős-cukros tejet. Dolgozzuk össze, hagyjuk megkelni, majd gyúrjuk át, és hagyjuk újra kelni.
- Ha megkelt a tészta, nyújtsuk ki 2 centi vastagra. Helyezzük vékonyan olajozott tepsibe (nagyméretű gáztepsi). Kenjük meg a reszelt fokhagymával elkevert tejföllel.
- A tetejére szórjunk szeletelt lila hagymát és szeletelt szalonnát. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és hintsük meg az apróra vágott petrezselyemmel.
- Helyezzük 180 fokra előmelegített sütőbe, és kb. 20-30 perc alatt süssük készre.
Elkészítési idő: 90 perc
Egy szelet: 506 Kcal
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