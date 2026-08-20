Házi sütöde: készülj te is az új kenyér ünnepére receptjeinkkel

Augusztus 20-án van az új kenyér ünnepe, amely szorosan összekapcsolódik az államalapítás ünnepével. Ezen a napon megválasztják és kisütik az ország kenyerét, amelyet a lakosság is megkóstolhat. Cikkünkben most péktermékek receptjeit hoztuk el, hogy te is kedved szerint készülhess az alkalomra.

Szabadfi Szabolcs, azaz Szabi a pék az új kenyér ünnepe napján

Fotó: Origo

Péktermékek receptjei az új kenyér ünnepe alkalmából

Félbarna kovászolt kenyér

Hozzávalók (1 db 12 szeletes kenyérhez):

A kovászhoz:

8-10 × ½ ek. félfehér búzakenyérliszt (BL 112-es)

8-10 × ½ ek. teljes kiőrlésű búzaliszt

A kenyérhez:

350 g félfehér búzakenyérliszt (BL 112-es) + a deszkához

100 g teljes kiőrlésű búzaliszt

11 g tengeri só (finom szemű)

olaj a tálhoz

Félbarna kovászolt kenyér

Fotó: Shutterstock

Elkészítés:

A kovászhoz keverjünk össze 1 ek. langyos vizet ½ ek. félfehér liszttel és ½ ek. teljes kiőrlésű liszttel egy befőttesüvegben. Az üveg tetejét ne zárjuk le teljesen, és szobahőmérsékleten hagyjuk állni. Ezt a műveletet, vagyis az etetést, legalább 8-10 napon keresztül ismételjük meg. Az etetést a kovászolt kenyér készítése előtt 8 órával is ismételjük meg. Másnap dagasztógép táljában keverjünk össze 300 ml langyos vizet a kétféle liszttel, majd pihentessük 30 percig. Adjunk hozzá 150 g kovászt, és dagasszuk simára a géppel. Szórjuk bele a sót, és dagasszuk további 5 percig. Az elkészült tésztát hajtogassuk össze, és tegyük vékonyan kiolajozott tálba. Kelesszük letakarva 30 percig. Borítsuk a tésztát lisztezetlen deszkára, és finoman, ujjbeggyel terítsük szét, hogy téglalapformát kapjunk. Jobbról és balról hajtsunk be 5-5 cm-t, majd gördítsük a tésztát felülről lefelé, és az illesztéssel lefelé tegyük vissza a tálba. Kelesszük letakarva 30 percig. Ismételjük meg a hajtogatást 30 percenként további két alkalommal. Ez után kelesszük a tésztát szobahőmérsékleten 120 percig. A pihentetés után borítsuk újra deszkára a tésztát, és finoman, az ujjbegyünkkel dolgozva, hogy ne nyomjuk ki a légbuborékokat, formázzuk meg, és kilisztezett szakajtóban lefedve pihentessük meleg helyen 60-120 percet. Ez után tegyünk egy sütőrácsra egy sütőkövet vagy egy sütőpapírral kibélelt öntöttvas edényt, és melegítsük elő 250 fokra. Tegyünk a sütő aljába egy fémlábast 200 ml vízzel. Borítsuk ki deszkára a tésztát, és ejtsünk 5 mm mély vágásokat a tetején, 45 fokos szögben tartott pengével vagy éles késsel. Tegyük a tésztát a forró kőre vagy sütőedénybe, majd süssük 20 percig. Állítsuk a sütőt 220 fokra, és süssük készre a kenyeret további 30 perc alatt.

Elkészítési idő: 8-10 nap kovászkészítés + 120 perc + kelesztés Egy szelet: 155 kcal

Origo-tipp A kovászt a kenyérsütés előtt legalább 8-10 nappal korábban el kell kezdeni etetni.

Vajas kifli

Hozzávalók (6 darabhoz):

A vajas kelt tésztához:

55 ml 2,8%-os tej

30 g zsíros tejföl

1 db tojás

8 g élesztő

175 g finomliszt

4 g kristálycukor

2 g só

20 g vaj

A kenéshez: