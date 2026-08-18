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új kenyér

Közeleg az új kenyér ünnepe – ebből kell készülnie

9 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Augusztus 20-án tartjuk az államalapítás ünnepét, de ilyenkor sütjük az új kenyeret is. Cikkünkben minden titkot elárulunk az új kenyér ünnepe, azon belül is az ország legfontosabb cipója kapcsán, illetve megmutatjuk, hogyan lett egy egyszerű, mindennapi élelmiszerből az egyik legfontosabb magyar jelkép.
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új kenyéréletmódaugusztus 20Új kenyér ünnep
  • A kenyér a bőség, a termékenység és az élet egyik ősi szimbóluma.
  • Az új búzából készült első, szakmai zsűri által kiválasztott kenyeret megszentelik.
  • A megszentelt kenyeret a magyar zászló színeiben pompázó szalaggal kötik át, és augusztus 20-án bárki megkóstolhatja.

Kevesen tudják, de augusztus 20-án az államalapításon kívül az új kenyeret is ünnepeljük. Ennek a hagyománya egészen a középkorig nyúlik vissza annyi különbséggel, hogy akkoriban még júliusban tartották, majd 1818-tól került egy kalap alá az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Te sem tudsz ellenállni a frissen sült, ropogós héjú finomságnak? Nemsokára bőven lesz alkalmad falatozni!

Magyar szalaggal átkötött cipó az új kenyér ünnepe alkalmából
Magyar szalaggal átkötött, frissen sült cipó az új kenyér ünnepe alkalmából
Fotó: Németh András Péter

8+1 tény az új kenyér ünnepe kapcsán

A kenyér évszázadok óta a magyar kultúra és mindennapi élet egyik legfontosabb élelmiszere, amelyhez számos hagyomány és népszokás kapcsolódik. Az új kenyér ünnepe a betakarítás és az államalapítás összekapcsolódásával vált augusztus 20-a egyik meghatározó hagyományává. Honnan ered ez a szokás, és mit jelképez a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér?

1. Az élet jelképe

A kenyér az ember legalapvetőbb élelmiszere. Pontosan ezért az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Ezért is kötődött össze az államalapítás, azaz az „ország születésnapjának” ünnepe az új kenyérével. Az utóbbit már a középkori magyarok is tartották.

2. Korábban tartották meg

A középkori magyarok július 15-én tartották az ünnepet, egészen 1818-ig. Ebben az évben engedélyezte először Ferenc császár, hogy a Budán őrzött Szent Jobbot a budai Várhegyen egy körmenet keretei között körülhordozzák az ország születésnapja alkalmából. Ez azóta minden évben a program része. Az új kenyér ünnepe valószínűleg azért fonódott össze augusztus 20-ával, mert az aratás ünnepének is fontos része volt ez, csakúgy, mint a Szent Jobb körmenetnek az étel, így logikusnak tűnt, hogy egy napra időzítsék.

3. A szalag a lényeg

Az új kenyér legfontosabb kiegészítője, amely nélkül nem is lehetne ünnepi étel, az a nemzeti színű szalag. A piros, fehér, zöld madzag a hazát, a kenyér pedig, mint már tudjuk, az életet jelképezi. A kettő együtt a haza és az élet összekapcsolódását hivatott megmutatni.

4. A magyar konyha alapja

Nemcsak alapélelmiszer, de a hazai gasztronómia meghatározó eleme is, hiszen a legtöbb hagyományos magyar ételhez szorosan kapcsolódik a kenyérfogyasztás. Szinte minden fogás mellett ott egy szelet, és nemcsak tunkolni, de kenni és pirítani is szeretjük.

Lilahagymás zsíros kenyér
A lilahagymás zsíros kenyér is favorit.
Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

5. Ebből kell készülnie

Az új kenyér elnevezést onnan kapta, hogy a nyár második felében fejeződik be az aratási időszak, és a hagyományok szerint Szent István napra, vagyis az államalapítás ünnepére kell kisülniük az új lisztből készült kenyereknek. Hatalmas jelentősége volt a mezőgazdasági városokban az aratóünnepnek: búzakalászból és virágokból koszorúkat és babákat készítettek, amelyeket ajándékba vittek a földesuraknak.  

6. Ki lesz a győztes?

2011 óta a Magyar Pékszövetség minden évben megrendezi a Szent István-napi kenyérversenyt, amelyen egy szaktekintélynek örvendő zsűri dönti el, hogy melyik cipó lesz az év Új Kenyere. Azt aztán egy díszes ceremónián vágják fel az ünnepségen.

7. Hatalmas megtiszteltetés

A győztes kenyerét augusztus 20-án a szeletelés előtt felszentelik. Ennek is évszázadokkal korábbra nyúlik vissza a hagyománya. Így lesz a mezei kenyérből Isten ajándéka, amelyet a fárasztó emberi munka megjutalmazásaként adott.

Új kenyér felvágása
Az új kenyeret egy díszes ceremónián vágják fel.
Fotó: Mediaworks

8. Akár meg is kóstolhatjuk

Pont úgy, mint az ország tortáját, az Új Kenyeret is megkóstolhatjuk majd a verseny, illetve az ünnepség után. Idén 29 kenyér versenyzett egymással, a győztest pedig augusztus 18. és 20. között mutatják be a Magyar Ízek Utcája rendezvényen.

+1. Ezt találták a régészek

A régészeti leletek szerint már az őshazában is sütöttek, az ásatások során ugyanis lapos edényeket találtak, amelyek alkalmasak lehettek lepények készítésére. Ebből a péksüteményből lett később, a kelesztés technikájának fejlődésével a ma ismert kovászos kenyér.

Így készíts napraforgómagos házi fehér kenyeret:

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