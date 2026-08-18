Közeleg az új kenyér ünnepe – ebből kell készülnie

- A kenyér a bőség, a termékenység és az élet egyik ősi szimbóluma.
- Az új búzából készült első, szakmai zsűri által kiválasztott kenyeret megszentelik.
- A megszentelt kenyeret a magyar zászló színeiben pompázó szalaggal kötik át, és augusztus 20-án bárki megkóstolhatja.
Kevesen tudják, de augusztus 20-án az államalapításon kívül az új kenyeret is ünnepeljük. Ennek a hagyománya egészen a középkorig nyúlik vissza annyi különbséggel, hogy akkoriban még júliusban tartották, majd 1818-tól került egy kalap alá az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Te sem tudsz ellenállni a frissen sült, ropogós héjú finomságnak? Nemsokára bőven lesz alkalmad falatozni!
8+1 tény az új kenyér ünnepe kapcsán
A kenyér évszázadok óta a magyar kultúra és mindennapi élet egyik legfontosabb élelmiszere, amelyhez számos hagyomány és népszokás kapcsolódik. Az új kenyér ünnepe a betakarítás és az államalapítás összekapcsolódásával vált augusztus 20-a egyik meghatározó hagyományává. Honnan ered ez a szokás, és mit jelképez a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér?
1. Az élet jelképe
A kenyér az ember legalapvetőbb élelmiszere. Pontosan ezért az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Ezért is kötődött össze az államalapítás, azaz az „ország születésnapjának” ünnepe az új kenyérével. Az utóbbit már a középkori magyarok is tartották.
2. Korábban tartották meg
A középkori magyarok július 15-én tartották az ünnepet, egészen 1818-ig. Ebben az évben engedélyezte először Ferenc császár, hogy a Budán őrzött Szent Jobbot a budai Várhegyen egy körmenet keretei között körülhordozzák az ország születésnapja alkalmából. Ez azóta minden évben a program része. Az új kenyér ünnepe valószínűleg azért fonódott össze augusztus 20-ával, mert az aratás ünnepének is fontos része volt ez, csakúgy, mint a Szent Jobb körmenetnek az étel, így logikusnak tűnt, hogy egy napra időzítsék.
3. A szalag a lényeg
Az új kenyér legfontosabb kiegészítője, amely nélkül nem is lehetne ünnepi étel, az a nemzeti színű szalag. A piros, fehér, zöld madzag a hazát, a kenyér pedig, mint már tudjuk, az életet jelképezi. A kettő együtt a haza és az élet összekapcsolódását hivatott megmutatni.
4. A magyar konyha alapja
Nemcsak alapélelmiszer, de a hazai gasztronómia meghatározó eleme is, hiszen a legtöbb hagyományos magyar ételhez szorosan kapcsolódik a kenyérfogyasztás. Szinte minden fogás mellett ott egy szelet, és nemcsak tunkolni, de kenni és pirítani is szeretjük.
5. Ebből kell készülnie
Az új kenyér elnevezést onnan kapta, hogy a nyár második felében fejeződik be az aratási időszak, és a hagyományok szerint Szent István napra, vagyis az államalapítás ünnepére kell kisülniük az új lisztből készült kenyereknek. Hatalmas jelentősége volt a mezőgazdasági városokban az aratóünnepnek: búzakalászból és virágokból koszorúkat és babákat készítettek, amelyeket ajándékba vittek a földesuraknak.
6. Ki lesz a győztes?
2011 óta a Magyar Pékszövetség minden évben megrendezi a Szent István-napi kenyérversenyt, amelyen egy szaktekintélynek örvendő zsűri dönti el, hogy melyik cipó lesz az év Új Kenyere. Azt aztán egy díszes ceremónián vágják fel az ünnepségen.
7. Hatalmas megtiszteltetés
A győztes kenyerét augusztus 20-án a szeletelés előtt felszentelik. Ennek is évszázadokkal korábbra nyúlik vissza a hagyománya. Így lesz a mezei kenyérből Isten ajándéka, amelyet a fárasztó emberi munka megjutalmazásaként adott.
8. Akár meg is kóstolhatjuk
Pont úgy, mint az ország tortáját, az Új Kenyeret is megkóstolhatjuk majd a verseny, illetve az ünnepség után. Idén 29 kenyér versenyzett egymással, a győztest pedig augusztus 18. és 20. között mutatják be a Magyar Ízek Utcája rendezvényen.
+1. Ezt találták a régészek
A régészeti leletek szerint már az őshazában is sütöttek, az ásatások során ugyanis lapos edényeket találtak, amelyek alkalmasak lehettek lepények készítésére. Ebből a péksüteményből lett később, a kelesztés technikájának fejlődésével a ma ismert kovászos kenyér.
Így készíts napraforgómagos házi fehér kenyeret:
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