Az enyészet szépsége: 5 izgalmas magyar urbex helyszín, amit visszavett a természet

Az urbex, azaz az urban exploration (városfelfedezés) egy olyan különleges hobbi, amelynek középpontjában az ember által létrehozott, de mára elhagyatottá vált építmények felfedezése áll. Legyen szó egykori gyárakról, kórházakról, katonai létesítményekről vagy magára hagyott kastélyokról, a kutatás célja a múlt látható nyomainak dokumentálása és a helyszín hangulatának átélése. Ez a tevékenység szorosan összefonódik a romfotográfiával, hiszen a látogatók törekednek arra, hogy vizuálisan is megörökítsék az enyészet esztétikáját.

A magyar urbex helyszínek között régi ipari létesítmények, kórházak, iskolák, szanatóriumok, kastélyok és teljesen elnéptelenedett falvak szerepelnek (a képen az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet látható).

Fotó: wikipédia Random photos 1989

Melyik az 5 legjobb elhagyatott urbex hely Magyarországon?

Bár nincs egységes szabálykönyv,a közösség alapelve, hogy a felfedezők semmit ne vigyenek el és ne tegyenek tönkre a helyszíneken. A felfedezés ugyanakkor komoly kockázatokkal jár, hiszen az omladozó szerkezetek, a jogi következmények és az egészségügyi veszélyek miatt az urbex-túrák alapos felkészülést igényelnek. Összeállításunkban öt izgalmas magyarországi urbex-helyszínt mutatunk be.

A szentkirályszabadjai szellemváros

Szentkirályszabadja mellett található az ország egyik legismertebb elhagyatott helyszíne, az egykori szovjet laktanya, a szentkirályszabadjai szellemváros, amelyet méretei miatt gyakran „magyar Csernobilként” is emlegetnek. Az 1990-es kivonulás után az egykor ezreknek otthont adó panelházak, mozi és iskola az enyészeté lett, mára pedig a kifosztott épületek közt burjánzó természet vette át az uralmat. A terület bejárása során megelevenedik a hidegháborús múlt, így a helyszín a hazai urbex közösség egyik legfontosabb zarándokhelyévé vált.

A szentkirályszabadjai szovjet laktanya, amely balatoni panorámát kínál.

Fotó: wikipédia Random photos 1989

Almásfüzitői timföldgyár

Az almásfüzitői timföldgyár gigantikus, rozsdálló csarnokai a magyar nehézipar egykori fellegvárának monumentális mementói, ahol ma már az enyészet az úr. A hatalmas ipari terület és a vörösiszap-tározók látványa szinte posztapokaliptikus díszletet kínál a látogatóknak, ahol a vas és a beton küzdelme zajlik az idővel. A gyártelep labirintusszerű épületei és elhagyatott gépsorai miatt a helyszín a hazai urbex felfedezők egyik legizgalmasabb, indusztriális célpontjává vált.