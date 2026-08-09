Az enyészet szépsége: 5 izgalmas magyar urbex helyszín, amit visszavett a természet

Az urbex, azaz az urban exploration (városfelfedezés) egy olyan különleges hobbi, amelynek középpontjában az ember által létrehozott, de mára elhagyatottá vált építmények felfedezése áll. Legyen szó egykori gyárakról, kórházakról, katonai létesítményekről vagy magára hagyott kastélyokról, a kutatás célja a múlt látható nyomainak dokumentálása és a helyszín hangulatának átélése. Ez a tevékenység szorosan összefonódik a romfotográfiával, hiszen a látogatók törekednek arra, hogy vizuálisan is megörökítsék az enyészet esztétikáját.
Melyik az 5 legjobb elhagyatott urbex hely Magyarországon?
Bár nincs egységes szabálykönyv,a közösség alapelve, hogy a felfedezők semmit ne vigyenek el és ne tegyenek tönkre a helyszíneken. A felfedezés ugyanakkor komoly kockázatokkal jár, hiszen az omladozó szerkezetek, a jogi következmények és az egészségügyi veszélyek miatt az urbex-túrák alapos felkészülést igényelnek. Összeállításunkban öt izgalmas magyarországi urbex-helyszínt mutatunk be.
A szentkirályszabadjai szellemváros
Szentkirályszabadja mellett található az ország egyik legismertebb elhagyatott helyszíne, az egykori szovjet laktanya, a szentkirályszabadjai szellemváros, amelyet méretei miatt gyakran „magyar Csernobilként” is emlegetnek. Az 1990-es kivonulás után az egykor ezreknek otthont adó panelházak, mozi és iskola az enyészeté lett, mára pedig a kifosztott épületek közt burjánzó természet vette át az uralmat. A terület bejárása során megelevenedik a hidegháborús múlt, így a helyszín a hazai urbex közösség egyik legfontosabb zarándokhelyévé vált.
Almásfüzitői timföldgyár
Az almásfüzitői timföldgyár gigantikus, rozsdálló csarnokai a magyar nehézipar egykori fellegvárának monumentális mementói, ahol ma már az enyészet az úr. A hatalmas ipari terület és a vörösiszap-tározók látványa szinte posztapokaliptikus díszletet kínál a látogatóknak, ahol a vas és a beton küzdelme zajlik az idővel. A gyártelep labirintusszerű épületei és elhagyatott gépsorai miatt a helyszín a hazai urbex felfedezők egyik legizgalmasabb, indusztriális célpontjává vált.
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Az egykori Lipótmező monumentális sárga épületegyüttese 2007-es bezárása óta üresen áll, falai között pedig több mint egy évszázadnyi pszichiátriai gyógyítás és emberi sors emléke kísért. A hatalmas folyosókon és elhagyatott kórtermekben ma is tapintható a múlt hangulata. A zárt kapuk mögött rejtőző kápolna és a málló vakolatú kórtermek látványa a hazai urbex egyik legsúlyosabb és legmegrendítőbb atmoszférájú helyszínévé teszi az intézetet.
A Kégl-kastély
A székesfehérvári Kégl-kastély neoreneszánsz falai között egykor fényűző főúri élet zajlott, mára azonban az épület a magyar arisztokrácia bukásának egyik legszomorúbb mementója lett. A kifosztott termekben és az omladozó tornyok között járva még ma is felismerhetőek a hajdani elegancia nyomai, amelyeket lassan teljesen felemészt az enyészet és a gazdátlanság. A magányosan pusztuló épület és a burjánzó park látványa a hazai urbex világának egyik legmelankolikusabb, történelmi titkokkal teli helyszínévé teszi a birtokot.
Az esztergomi szénrakodó
A Duna vizéből magányos mementóként kiemelkedő esztergomi szénrakodó az ipari építészet egyik legkülönlegesebb, szinte szürreális látványt nyújtó emléke. Az egykor a dorogi bányák szénszállítását kiszolgáló fémszerkezet ma már csak a rozsdának és az enyészetnek ad otthont, miközben a partról nézve egy elhagyatott vízi erőd benyomását kelti.