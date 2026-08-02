Szigorítanak a légitársaságok: teljesen megváltozik a repülős kisállatszállítás

Új IATA-iránymutatás: szigorúbb és egységesebb szabályok vonatkoznak a fedélzeti kisállatszállításra a foglalástól a megérkezésig.

szigorúbb és egységesebb szabályok vonatkoznak a fedélzeti kisállatszállításra a foglalástól a megérkezésig. Szigorú feltételek: előírás a PETC-kódos regisztráció (48–72 órával indulás előtt), a megfelelő méretű hordozó és a hiánytalan dokumentáció.

előírás a PETC-kódos regisztráció (48–72 órával indulás előtt), a megfelelő méretű hordozó és a hiánytalan dokumentáció. Fedélzeti szabályok: a kedvencek a repülés teljes ideje alatt nem hagyhatják el az ülés alatt rögzített szállítódobozt.

a kedvencek a repülés teljes ideje alatt nem hagyhatják el az ülés alatt rögzített szállítódobozt. Kivételek: a segítőkutyákra és az érzelmi támogatást nyújtó ebekre ezek a szabályok nem vonatkoznak.

Az IATA új szabályozása elsősorban a kutyákra és macskákra összpontosít, amelyek a kabinban tehetik meg az utat gazdájukkal. Az utastérben utazó háziállatok elhelyezését, ellenőrzését és a rendkívüli helyzetek kezelését mostantól egységes alapelvek mentén várják el a szállítóktól.

Megváltoznak a szabályok az utastérben utazó háziállatok vonatkozásában. Ha repülni készülsz kisállatoddal, érdemes az új rendelkezéseknek utánajárni!

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Utastérben utazó háziállatok szállítása: kikre és hogyan vonatkoznak az új szabályok?

A szervezet azt javasolja a légi cégeknek, hogy a foglalástól kezdve a reptéri utasfelvételen és a biztonsági ellenőrzéseken át egészen a célállomásra érkezésig teljesen átlátható feltételeket biztosítsanak. Az új operatív iránymutatás célja az, hogy a repülési folyamat minden szakasza gördülékenyebbé váljon mind az utasok, mind a négylábúak számára. A részletes előírások a szabályzatok hozzáférhetőségét, a dokumentációt és a szállítási eszközök pontos paramétereit is meghatározzák.

A közzétett javaslatok szerint a légitársaságoknak könnyen elérhetővé kell tenniük a vonatkozó szerződési feltételeket, amelyek pontosan leírják a szállítható fajokat, a díjakat, a szükséges iratokat és a repülőgéptípusok szerinti korlátozásokat.

Ha valaki több légitársasággal utazik, a szállításba mindegyik szolgáltatónak előzetesen bele kell egyeznie. Az állatokat az indulás előtt legkésőbb 48–72 órával regisztrálni kell a foglalási rendszerekben használt PETC szolgáltatáskóddal. Amennyiben a közvetítő oldalak vagy utazási irodák ezt a felületükön nem teszik lehetővé, az utasokat közvetlenül a légitársasághoz kell irányítaniuk.

Fontos szabályok vonatkoznak a szállítódobozok méretére és szellőzésére is.

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A szükséges egészségügyi igazolások, védőoltások és behozatali engedélyek beszerezése teljes egészében az utas felelőssége. Az IATA emellett külön kiemeli, hogy a kedvencek gyógyszeres nyugtatása nem javasolt, kivéve, ha azt állatorvos kifejezetten előírta és írásban dokumentálta.