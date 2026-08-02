Szigorítanak a légitársaságok: teljesen megváltozik a repülős kisállatszállítás

- Új IATA-iránymutatás: szigorúbb és egységesebb szabályok vonatkoznak a fedélzeti kisállatszállításra a foglalástól a megérkezésig.
- Szigorú feltételek: előírás a PETC-kódos regisztráció (48–72 órával indulás előtt), a megfelelő méretű hordozó és a hiánytalan dokumentáció.
- Fedélzeti szabályok: a kedvencek a repülés teljes ideje alatt nem hagyhatják el az ülés alatt rögzített szállítódobozt.
- Kivételek: a segítőkutyákra és az érzelmi támogatást nyújtó ebekre ezek a szabályok nem vonatkoznak.
Az IATA új szabályozása elsősorban a kutyákra és macskákra összpontosít, amelyek a kabinban tehetik meg az utat gazdájukkal. Az utastérben utazó háziállatok elhelyezését, ellenőrzését és a rendkívüli helyzetek kezelését mostantól egységes alapelvek mentén várják el a szállítóktól.
Utastérben utazó háziállatok szállítása: kikre és hogyan vonatkoznak az új szabályok?
A szervezet azt javasolja a légi cégeknek, hogy a foglalástól kezdve a reptéri utasfelvételen és a biztonsági ellenőrzéseken át egészen a célállomásra érkezésig teljesen átlátható feltételeket biztosítsanak. Az új operatív iránymutatás célja az, hogy a repülési folyamat minden szakasza gördülékenyebbé váljon mind az utasok, mind a négylábúak számára. A részletes előírások a szabályzatok hozzáférhetőségét, a dokumentációt és a szállítási eszközök pontos paramétereit is meghatározzák.
A közzétett javaslatok szerint a légitársaságoknak könnyen elérhetővé kell tenniük a vonatkozó szerződési feltételeket, amelyek pontosan leírják a szállítható fajokat, a díjakat, a szükséges iratokat és a repülőgéptípusok szerinti korlátozásokat.
Ha valaki több légitársasággal utazik, a szállításba mindegyik szolgáltatónak előzetesen bele kell egyeznie. Az állatokat az indulás előtt legkésőbb 48–72 órával regisztrálni kell a foglalási rendszerekben használt PETC szolgáltatáskóddal. Amennyiben a közvetítő oldalak vagy utazási irodák ezt a felületükön nem teszik lehetővé, az utasokat közvetlenül a légitársasághoz kell irányítaniuk.
A szükséges egészségügyi igazolások, védőoltások és behozatali engedélyek beszerezése teljes egészében az utas felelőssége. Az IATA emellett külön kiemeli, hogy a kedvencek gyógyszeres nyugtatása nem javasolt, kivéve, ha azt állatorvos kifejezetten előírta és írásban dokumentálta.
Hogyan kell felkészülni a repülőtéri ellenőrzésre és a beszállásra?
Az utasfelvétel során a személyzet alaposan ellenőrzi az útvonalat, az elérhetőségeket és a dokumentációt. A szállítódoboz mérete kritikus fontosságú: az állatnak fel kell tudnia állnia, egyenesen ülnie, valamint természetes testhelyzetben feküdnie és megfordulnia benne. Ha az állat betegnek, erősen kábultnak, stresszesnek tűnik vagy szokatlanul viselkedik, a szállítását meg kell tagadni.
A biztonsági ellenőrzésen a kisállatot és a hordozót külön is átvizsgálhatják a repülőtértől függően szemrevételezéssel, fémdetektorral, röntgennel vagy robbanóanyag-kereső eszközzel. A kapunál újabb ellenőrzés várható. A repülőgépen a szállítóeszköznek jól szellőzőnek kell lennie, és el kell férnie az elülső ülés alatt. Gurulás, felszállás, leszállás és turbulencia idején a hordozót rögzíteni kell, az állat pedig a repülés teljes időtartama alatt nem hagyhatja el a dobozt.
Mi történik járattörlés vagy átszállás esetén?
Átszállásos utazásoknál a légitársaságoknak előre tájékoztatást kell nyújtaniuk az állatok ellátására szolgáló lehetőségekről. Késések, járattörlések vagy átfoglalások esetére az IATA szigorú eljárásrendek kidolgozását szorgalmazza, hogy a háziállatok elhelyezése és beléptetése váratlan helyzetekben is biztosított legyen. A fedélzeti személyzetet szintén felkészítik az allergiás reakciók vagy a szorongás kezelésére. A beszállás előtt a légiutas-kísérőket tájékoztatják az állatok pontos üléshelyéről.
Fontos megjegyezni, hogy a segítőkutyákra és az érzelmi támogatást nyújtó állatokra nem ezek a szabályok vonatkoznak: az ő szállításukra továbbra is egyedi, országonként és légitársaságonként eltérő előírások érvényesek.
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