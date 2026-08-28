Jó háziasszony vagy, vagy OCD-s? Erről árulkodik, ha vasalod az ágyneműt

Hagyomány vagy belső kényszer? A régi generációk számára az ágyneművasalás a jó háziasszony ismertetője volt. Ezáltal a frissen vasalt lepedő és párnahuzat a gondoskodás, higiénia, rend szimbóluma lett, sőt egyeseknél máig ez az otthoni rutin része. Mi történik akkor, ha a vasalás már nemcsak szokás, hanem szorongást csillapító cselekedetté válik? Cikkünkben utánajártunk, hogy az ágyneművasalás mikortól tekinthető az OCD egy enyhébb tünetének.

A kényszerbetegség (OCD) jelei a háztartásban a túlzott takarítás, vasalás, rendrakás, ellenőrzés és gyűjtögetés, a szertartások megjelenése és az ezzel járó rendellenes szorongás.

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A kényszeresség jelei vasaláskor – perfekcionizmus vagy OCD?

Az OCD, más néven obszesszív-kompulzív zavar, rögeszmés-kényszeres zavar vagy csak kényszerbetegség hivatalos definíciója szerint egy pszichiátriai rendellenesség; olyan elmeállapot, amelyben újra és újra jelentkező kellemetlen képzetek vagy gondolatok mellett állandóan újra jelentkező késztetések vagy cselekedetek vannak jelen. Visszatérő, tolakodó, értelmetlen, többnyire fenyegető gondolatok. Előfordulnak körkörös gondolatok vagy beszűkült gondolkodás is. Súlyos esetekben egy gondolat fészkeli be magát, kiverhetetlenül.

Az OCD enyhébb formáinak tünetei közé tartozhat a túlzott tökéletességre való törekvés, az ismétlődő, időigényes háztartási rituálék – mint az ágynemű újravasalása, hogy még simább legyen. Aki például nem tud nyugodtan aludni, ha nem vasalt huzat van az ágyon, vagy szorong a gyűrődésektől, annak érdemes elgondolkodnia, hogy hol húzódik a határ a szokás és a kényszer között.

Egészségügyi szempontból van értelme az ágynemű vasalásnak?

Valójában nem szükséges minden ágyneműt vasalni. A modern mosószerek, magas hőfokú mosások és szárítógépek használata bőven elegendő a higiénia fenntartásához. A vasalás inkább esztétikai, semmint egészségügyi szempontból jelent pluszt, és persze pszichés megnyugvást is adhat annak, aki szereti a makulátlan rendet.

Mikor fordulj szakemberhez?

Ha úgy érzed, hogy a házimunka, például az ágyneművasalás kontroll alatt tart – nem pedig fordítva –, és annak kihagyása szorongással tölt el, érdemes pszichológushoz fordulnod. Az OCD gyakran apró szokásokból nő ki, de időben felismerve jól kezelhető.