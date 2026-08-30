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intimitás

Magas vérnyomással küzdesz? Így lehet számodra biztonságos az intim együttlét

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Sokan aggódnak, hogy az intim együttlét megterheli a szívet, különösen, ha valaki magas vérnyomással küzd. A valóság azonban árnyaltabb ennél: a legfrissebb adatok alapján a szeretkezés csak rövid ideig emeli a vérnyomást és a pulzust, ellenben a stresszcsökkentő hatása miatt, illetve a rendszerességéből kifolyólag, hosszú távon a szív- és érrendszer egyik természetes támogatójává válhat.
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Azzal valószínűleg senkinek sem mondunk újat, hogy az intim együttlétek során megemelkedik a vérnyomás és a pulzus. Ez annak köszönhető, hogy izgalmi fázisban önkéntelenül aktiválódik a szimpatikus idegrendszer. A férfiak esetében akár ~141/91 mmHg szisztolés/diasztolés érték is előfordulhat, míg a nők esetében valamivel alacsonyabb értékek jellemzők. A szív terheltsége azonban a legtöbb ember számára a szokványos mozgások szintjén marad (pl. lépcsőzés). Nézzük meg közelebbről, hogy az együttlétek egyes szakaszaiban mi történik a vérnyomással! 

Egy nő méri a vérnyomását a kanapén
A rendszeres szeretkezés hozzájárulhat a magas vérnyomásban szenvedők jobb egészségi állapotához és a hosszabb életéhez
Fotó: Kostikova Natalia /  Shutterstock 

Mi történik a vérnyomással intim együttlét közben?

A szexuális tevékenység a test számára egyfajta mérsékelt intenzitású fizikai aktivitásnak felel meg, ezért természetesen befolyásolja a szív- és érrendszeri működést, köztük a vérnyomást is.

Az aktus különböző szakaszaiban eltérő mértékben változik a vérnyomás. Az izgalmi fázisban – amikor a test felkészül az együttlétre – a pulzusszám és a vérnyomás enyhén megemelkedik, ahogy a test oxigénigénye nő. A „plateau” fázisban, azaz az orgazmus előtti csúcspont környékén, ezek az értékek általában a legmagasabbak. A szisztolés vérnyomás (ez a felső érték) például a nyugalmi állapothoz képest 30–40 Hgmm-rel is megemelkedhet, különösen férfiaknál. A diasztolés érték (az alsó) kisebb mértékben változik, de az is emelkedést mutat.

Az orgazmus idején a pulzusszám elérheti a 130–150-es tartományt is, miközben a vérnyomás rövid ideig tetőzik. Ez a fizikai terhelés hasonlít egy gyors tempójú séta vagy lépcsőzés során tapasztalthoz.

Az aktus után a vérnyomás visszaesik – gyakran a kiindulási szint alá. A paraszimpatikus idegrendszer aktiválódása segíti a testet a relaxációban: az izmok ellazulnak, a szívverés lassul, és a vérnyomás gyakran csökken. Ez a folyamat hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a rendszeres együttlétek vérnyomáscsökkentő hatásúak legyenek. 

Mi a helyzet a magas vérnyomással élőknél?

Kutatások szerint a mérsékelt szexuális aktivitás nem jelent kiemelt veszélyt a legtöbb hipertóniás beteg számára, különösen, ha az állapotuk kontrollált. Fontos azonban, hogy a partnerek tudjanak a fennálló egészségügyi kockázatokról, és szükség esetén orvossal is konzultáljanak. Bizonyos esetekben javasolt stresszteszt elvégzése, hogy felmérjék, mennyire biztonságos az aktív nemi élet. Az American Heart Association dokumentumai szerint az egyébként egészséges, stabil betegek számára az együttlétek ritkán okoznak akut eseményt: szívinfarktus vagy stroke kevesebb mint 1  százalékban fordul elő  

Hosszú távú előnyök

A rendszeres, kielégítő szexuális élet csökkentheti a stresszt, javítja az alvásminőséget, serkenti az endorfin- és oxitocintermelést, ezek pedig mind kedvező hatással vannak a vérnyomásra. Egyes tanulmányok szerint azok, akik heti legalább 1–2 alkalommal aktívak az ágyban, kisebb eséllyel szenvednek szív- és érrendszeri problémáktól, mint azok, akik szexuálisan inaktívak. 

Egy 2024-es, 17 ezer 243 fős epidemiológiai vizsgálat szerint a gyakori együttlétek alacsonyabb szív- és érrendszeri kockázattal társulnak, sőt csökkentik a vérnyomást. A Biological Psychology című szaklapban megjelent adat rávilágított, hogy akik partnerrel éltek aktív szexuális életet, azoknál alacsonyabb nyomásértékeket mértek stresszhelyzetekben, mint azoknál, akik az önkielégítést választották.  

Nemek szerinti különbségek

Nők: premenopauzában jellemzően alacsonyabb vérnyomásuk van, de a menopauza után nő a hipertónia kockázata. A szexuális aktivitás különösen jótékony lehet számukra, ugyanis javítja az erek tágulékonyságát és csökkenti a gyulladásokat (pl. annexin-A1 protein révén).  

Férfiak: a gyakori orgazmus jellemzően jobb keringéshez, stabilabb vérnyomásértékhez és csökkentett szív-érrendszeri halálozáshoz vezet.

Az alábbi videóban megtekinthetsz egy jóga gyakorlatsort, amely a magas vérnyomás természetes gyógyítását célozza:

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