Magas vérnyomással küzdesz? Így lehet számodra biztonságos az intim együttlét

Azzal valószínűleg senkinek sem mondunk újat, hogy az intim együttlétek során megemelkedik a vérnyomás és a pulzus. Ez annak köszönhető, hogy izgalmi fázisban önkéntelenül aktiválódik a szimpatikus idegrendszer. A férfiak esetében akár ~141/91 mmHg szisztolés/diasztolés érték is előfordulhat, míg a nők esetében valamivel alacsonyabb értékek jellemzők. A szív terheltsége azonban a legtöbb ember számára a szokványos mozgások szintjén marad (pl. lépcsőzés). Nézzük meg közelebbről, hogy az együttlétek egyes szakaszaiban mi történik a vérnyomással!

A rendszeres szeretkezés hozzájárulhat a magas vérnyomásban szenvedők jobb egészségi állapotához és a hosszabb életéhez

Fotó: Kostikova Natalia / Shutterstock

Mi történik a vérnyomással intim együttlét közben?

A szexuális tevékenység a test számára egyfajta mérsékelt intenzitású fizikai aktivitásnak felel meg, ezért természetesen befolyásolja a szív- és érrendszeri működést, köztük a vérnyomást is.

Az aktus különböző szakaszaiban eltérő mértékben változik a vérnyomás. Az izgalmi fázisban – amikor a test felkészül az együttlétre – a pulzusszám és a vérnyomás enyhén megemelkedik, ahogy a test oxigénigénye nő. A „plateau” fázisban, azaz az orgazmus előtti csúcspont környékén, ezek az értékek általában a legmagasabbak. A szisztolés vérnyomás (ez a felső érték) például a nyugalmi állapothoz képest 30–40 Hgmm-rel is megemelkedhet, különösen férfiaknál. A diasztolés érték (az alsó) kisebb mértékben változik, de az is emelkedést mutat.

Az orgazmus idején a pulzusszám elérheti a 130–150-es tartományt is, miközben a vérnyomás rövid ideig tetőzik. Ez a fizikai terhelés hasonlít egy gyors tempójú séta vagy lépcsőzés során tapasztalthoz.

Az aktus után a vérnyomás visszaesik – gyakran a kiindulási szint alá. A paraszimpatikus idegrendszer aktiválódása segíti a testet a relaxációban: az izmok ellazulnak, a szívverés lassul, és a vérnyomás gyakran csökken. Ez a folyamat hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a rendszeres együttlétek vérnyomáscsökkentő hatásúak legyenek.

Mi a helyzet a magas vérnyomással élőknél?

Kutatások szerint a mérsékelt szexuális aktivitás nem jelent kiemelt veszélyt a legtöbb hipertóniás beteg számára, különösen, ha az állapotuk kontrollált. Fontos azonban, hogy a partnerek tudjanak a fennálló egészségügyi kockázatokról, és szükség esetén orvossal is konzultáljanak. Bizonyos esetekben javasolt stresszteszt elvégzése, hogy felmérjék, mennyire biztonságos az aktív nemi élet. Az American Heart Association dokumentumai szerint az egyébként egészséges, stabil betegek számára az együttlétek ritkán okoznak akut eseményt: szívinfarktus vagy stroke kevesebb mint 1 százalékban fordul elő